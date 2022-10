Twitch-Streamerin Amouranth sagt, sie sei jetzt frei – Dürfe 8 Stunden schlafen, TV schauen, normale Kleidung tragen

Kaitlyn Siragusa (28) ist als Amouranth eine der erfolgreichsten Persönlichkeiten auf Twitch. Am Sonntag, dem 16.10., hatte sie enthüllt, verheiratet zu sein – und zugleich schwere Vorwürfe gegen ihren Ehemann erhoben. Danach hörte man nichts mehr von ihr. Viele Zuschauer und Zuschauerinnen sorgten sich um die Influencerin nach ihrem Stream. Nun gibt es ein Lebenszeichen von Amouranth.



Content-Warnung: In diesem Artikel wird das Thema häusliche Gewalt angesprochen. Wenn ihr oder jemand, den ihr kennt, betroffen ist, erreicht ihr das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter der

08000 116 016.

Das Hilfeton „Gewalt an Männern“ könnt ihr unter der 0800 1239900 erreichen.

Die allgemeine telefonische Seelsorge findet ihr In diesem Artikel wird das Thema häusliche Gewalt angesprochen. Wenn ihr oder jemand, den ihr kennt, betroffen ist, erreicht ihr das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter der08000 116 016.Das Hilfeton „Gewalt an Männern“ könnt ihr unter der 0800 1239900 erreichen.Die allgemeine telefonische Seelsorge findet ihr hier

Was war bei Amouranth los? Am Morgen des 16.10.2022 deutscher Zeit kam es in einem Livestream von Amouranth zu mehreren Enthüllungen:

Amouranth sagte, sie sei verheiratet. Ihr Mann wolle aber, dass sie sich als Single ausgibt, um „das Geschäftsmodell“ nicht zu gefährdenden.

Wie aus der Ausführungen von Amouranth hervorgeht, steckt sie in einer toxischen Ehe fest. Die Streamerin erklärte, ihr Mann kontrolliere und erpresse sie. So habe er ihr damit gedroht, ihre Hunde zu töten, ihr Geld zu verschwenden und habe sie auch zum exzessiven Streamen gezwungen.

Amouranth: Die größte Streamerin auf Twitch sagt weinend, sie ist verheiratet – Und ihr Ehemann erpresst sie

Nach den Enthüllungen hörte man erstmal nichts mehr von Amouranth. Besorgte Kollegen und Fans erkundigten sich nach ihrer Sicherheit, die Streamerin Natalia „Alinity“ Mogollon schaltete sogar die Polizei ein.

Am 17.10. gab es ein erstes Lebenszeichen von Amouranth. Sie startete einen Stream auf Twitch, beendete ihn jedoch direkt wieder, bevor sie überhaupt etwas sagen konnte. Auf ihrem Bildschirm erschien lediglich die Nachricht „Die Polizei ist da, ich melde mich später.“

Ein Mitarbeiter ihres Teams, ihr Content Lead „Marz“, veröffentlichte via Twitter ein Update: Die Polizei sei mehrmals bei Amouranth gewesen, könne jedoch nichts unternehmen, solange sie sagt, es gehe ihr gut.

Das Team sei aber in der Lage gewesen, mit Amouranth zu sprechen, so Marz.

Am Morgen des 18. Oktobers deutscher Zeit kam das ersehnte Update von Amouranth selbst.

Amouranth holt sich Kontrolle über ihr Leben zurück

Wie geht es ihr jetzt? Amouranth schien von den Ereignissen noch recht mitgenommen zu sein. Sie erklärte, sich gerade nicht zwischen einem Drink und Wasser entscheiden zu können. Trotzdem gab sie sich optimistisch:

Ich sehe der Zukunft positiv entgegen. Ich bin froh, frei zu sein. Ich bin erleichtert, dass es den Hunden gut geht. Amouranth

Den ganzen Twitch-Stream könnt ihr euch auf dem Kanal von Amouranth anschauen, der Journalist Jake Lucky veröffentlichte einige wichtige Ausschnitte:

Streamerin freut sich darauf, mit Tieren zu streamen, wieder mehr Kleidung zu tragen

Wie soll es jetzt weitergehen? Amouranth gab an, dass ihr Partner nicht Zuhause sei, er suche sich Hilfe. Durch die Aufnahmen sei ihrem Ehemann sein Fehlverhalten zum ersten Mal selbst klar geworden, so die Streamerin.

Amouranth sagt, auch sie wolle sich rechtlichen und emotionalen Beistand suchen. Zudem habe sie wieder Zugriff auf ihre Finanzen und ihre Accounts. Außerdem dankte Amouranth allen, die sich unterstützend an sie gewendet hatten, das wisse sie sehr zu schätzen.

Wann sie wieder zu ihrem normalen Streaming-Zeitplan zurückkehren wird, konnte Amouranth noch nicht sagen. Sie wolle es erstmal ruhig angehen lassen und sich Zeit nehmen, alles zu verarbeiten. Die Streamerin kündigte jedoch schon einige Veränderungen an:

In Zukunft hoffe sie auf sehr viel mehr Streams mit Tieren, obendrein freue sie sich darauf, wieder mehr Kleidung in Streams zu tragen.

So schlimm soll es wirklich gewesen sein: Amouranth deutete an, wie groß das Ausmaß der Kontrolle durch ihren Mann wirklich gewesen sein soll. Zu den Freiheiten, die sie jetzt wieder genießen könne, gehört das Fernsehen, Kleidung ohne Ausschnitt zu tragen und 8 Stunden pro Nacht zu schlafen – zuvor seien ihr nur 3–5 Stunden erlaubt gewesen (via Twitter).

Es scheint so, als strebe Amouranth eine Trennung von ihrem Mann an. Wie es mit der Beziehung weitergeht, ist aber noch nicht bekannt.

Content Lead soll Bescheid gewusst haben

Was wirft Amouranth ihm vor? Während Amouranth ihren Freunden und Zuschauern für die Unterstützung dankte, kam einer gar nicht gut weg: Ihr Content Lead und Kameramann Marz.

Er habe sie schon länger gekannt als alle anderen ihrer Mitarbeiter. Auch von ihrer Situation soll er schon länger gewusst haben. Dass er nun anderen vorwerfe, „Enabler“ („Ermöglicher“) zu sein, käme ihr komisch vor, so Amouranth.

Amouranth deutete weiteres Fehlverhalten des Content-Leads an: Sein Verhalten sei nicht in Ordnung, vor allem angesichts dessen, was auf „der Convention“ passiert sei – offenbar bezieht sie sich auf die TwitchCon, die Anfang Oktober in San Diego stattgefunden hatte.

In der Twitter-Biografie von Marz steht mittlerweile „(Ex) Content Lead von Amouranth“. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn es nähere Informationen gibt.

Über den Twitch-Stream, der die Enthüllungen ans Licht brachte, und in den letzten Tagen die Diskussionen in den Sozialen Netzwerken beherrschte, haben wir auf MeinMMO hier berichtet:

