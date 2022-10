Amouranth: Die größte Streamerin auf Twitch sagt weinend, sie ist verheiratet – Und ihr Mann erpresst sie

Die 28-jährige Kaitlyn Siragusa ist als Amouranth die größte und bestverdienende Streamerin auf Twitch. In einem Stream in der Nacht von Samstag auf Sonntag, dem 16.10., hat sie jetzt aber eine ganz neue Seite gezeigt: Sie sagt, sie sei verheiratet, ihr Mann wolle aber, dass sie allen sagt, sie sei Single, um das Business-Modell nicht zu gefährden. Sie schildert eine toxische Beziehung, in der sie bedroht und erpresst wird. Ihr Mann drohe ihr damit, ihre Karriere zu ruinieren, ihr das Geld wegzunehmen, ihre Hunde zu töten.

Wie war bislang die Geschichte von Amouranth?

Amouranth präsentierte sich bislang abseits von Twitch als selbstbestimmte Karrierefrau, deren Ziel ist es, möglichst viel Geld zu verdienen, solange sie noch jung ist, um ein Tierheim zu eröffnen.

Sie sagte in Interviews, sie sei als Kind isoliert aufgewachsen, ihre Eltern seien oft umgezogen. Sie fühlte sich Hunden oft näher als Menschen. Als einer ihrer Hunde, Viggo, tragisch verstarb, habe sie sich vorgenommen, als „schamloses E-Girl“ nun soviel Geld wie möglich zu verdienen, um später ein Tierheim zu eröffnen, vollkommen selbstständig zu sein und ein ganz anderes Leben zu führen.

Ein Mann kam in ihren Geschichten nie vor – es machte den Eindruck, als lebe sie eigentlich nur für ihr „Business“, das immer weiter wuchs und ihr riesige Einkünfte einbrachte.

Was ist ihr Business-Modell? Die Streamerin veröffentlicht auf Twitter, Instagram und Twitch kostenlose Inhalte von sich, die bereits freizügig sind. Wer noch mehr von Amouranth sehen möchte, der kann nicht-jugendfreie Inhalten auf Bezahlseiten gegen Geld freischalten.

Amouranth spricht von dieser Tätigkeit, als „Grind“, der darin besteht, „Nutzer in zahlende Kunden zu verwandeln.“

Dieses Modell ist finanziell enorm erfolgreich für die Streamerin. Ein Leak zeigte sie 2021 als bestverdienende Frau auf Twitch – der Hauptteil ihrer Einnahme kommt aber über eine andere Plattform. Dort verdient sie herausragend gut:

Das ist jetzt die neue Entwicklung: In einem Livestream vom 15. Oktober gab es jetzt eine ganze Reihe von Enthüllungen, die gerade intensiv diskutiert werden. Diese Enthüllungen entflammen gerade die Diskussion auf Social Media.

Amouranth sagt, sie sei verheiratet. Ihr Mann wolle aber, dass sie allen sage, sie sei Single:

Ich möchte den Leuten sagen, dass wir verheiratet sind und wir einfach zusammen streamen. Unsere Beziehung wäre besser, wenn wir einfach zusammen streamen. Aber „Neiiin“ – Mister „Nein, erzähl es keinem, es ruiniert unser Geschäftsmodell“ – fick dich doch, ich hab die Schnauze voll. Mir reicht’s. Du willst, dass ich ihnen sage, ich sei Single – das wird bald wahr sein.

Was erzählt sie über ihre Ehe? Die Streamerin erzählt, dass sie offenbar schon seit Jahren in einer toxischen Ehe feststeckt. Denn ihr Mann drohe ihr ständig mit einer Bestrafung, wenn sie sich nicht genauso verhält, wie er das von ihr möchte. So zeigt sie Direktnachrichten, in denen ihr Partner damit droht:

Ihr Merchandise zu verbrennen

Ihre Klamotten aus dem Fenster zu werfen

Geld in Options-Scheine zu investieren, die bald ablaufen – für die besonnene Investorin Amouranth offenbar eine Höllenqual

sie finanziell zu ruinieren, indem er „das Geld das Fenster rauswirft“

Mann droht brüllend, ihr ganzes Leben zu zerstören

Die Streamerin sagt: Ihr Mann drohe ihr im Fall einer „einvernehmlichen Trennung damit“, ihr alles Geld zu nehmen, bis auf eine Million US-Dollar. Zudem wolle er weiterhin 10 % der Einnahmen (via twitch). Doch selbst dieses Angebot habe er zurückgezogen und ihr gedroht, im Falle so einer Trennung ihr Leben zu zerstören.

Sie zeigt zudem in einem Clip, dass ihr Mann offenbar zu Gewaltausbrüchen neigt und bereits in ihrer Wohnung gewütet hat (via twitch).

Auch einen Telefon-Anruf mit einem aufgebrachten Mann spielt sie ein. Der Mann droht ihr in dem Anruf damit, dass er ihr ganzes Leben und ihre Karriere zerstören will.

In einem anderen Clip sagt Amouranth, dass sie mit ihrem Mann bereits bei einer Paar-Therapie war und Fortschritte machte. Die Therapeutin habe ihrem Mann klargemacht, dass es eine Form von psychologischem Missbrauch sei und Amouranth in einem hübschen Gefängnis lebe.

Aber dann sei, um das Jahr 2020 herum, die Möglichkeit aufgekommen, mit „Hot Tub“-Streams Geld zu verdienen. Amouranth habe sich dazu entschieden, den Grind mitzumachen, um Geld zu verdienen – und damit seien alle therapeutischen Fortschritte verschwunden.

Warum lässt sie sich nicht einfach scheiden? Die Streamerin sagt, ihr Mann drohe ihr damit, ihr nur eine Million US-Dollar zu lassen. Sie erzählt zudem, ihr Mann habe ihr schon damit gedroht, ihre geliebten Hunde zu töten (via twitter) – wenn sie keinen 24-Stunden-Stream mache.

Ihr Mann streitet das in dem Call aber ab.

Immer wieder drohe der Mann damit, ihr Leben zu ruinieren und mit Enthüllungen an die Öffentlichkeit zu gehen, wie Amouranth erzählt.

Wie endete der Stream? Der dramatische Stream endet mit dem Anruf einer Frauenstimme, die Amouranth fragt, ob sie ihre Medikamente genommen habe.

Amouranth entgegnet, warum die Frau frage, ob sie ihre Medikamente genommen habe – dann bricht der Stream ab.

Wie wird das diskutiert? Aktuell machen sich viele Leute Sorgen um Amouranth, erkundigen sich, wie es ihr geht, ob sie in Sicherheit sei.

Aus deutscher Sicht ist die Situation gegen 9:00 Uhr morgens am Sonntag, dem 16.10., eskaliert – in den USA war es da gerade mitten in der Nacht. Es gibt auch noch keine weiteren Kommentare von Amouranth, die den Stream näher erklären.

Wir werden auf MeinMMO weiter über den Fall berichten, wenn mehr Informationen auftauchen.

