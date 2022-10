Twitch-Streamerin bricht sich bei PR-Aktion an 2 Stellen den Rücken – Gibt Firma auf der TwitchCon die Schuld

In San Diego fand am Wochenende die TwitchCon statt: Die Firma Lenovo Legion richtete dort Schaukämpfe zwischen Streamern aus. Dafür hatten sie ein Becken aufgestellt, dessen Boden mit einer Schicht von Schaumstoff-Würfeln bedeckt war. Die Twitch-Streamerin Adriana Chechik (30) sprang am Sonntag, dem 9.10., in das Becken und verletzte sich dabei schwer. Sie gibt den Veranstaltern die Schuld.

Was war die Idee bei diesem Becken?

Lenovo Legion hatte bei der TwitchCon in San Diego eine Grube aufgestellt, mit zwei erhöhten Podesten. Die Grube war mit einer Schicht von Schaumstoff-Würfeln bedeckt.

Die Idee war, dass auf den Podesten zwei Streamer stehen und mit Schaumstoff-Schlägern aufeinander einprügeln, bis einer von dem kleinen Podest fällt, damit er dann „weich“ auf den Würfeln landet: Man nennt das „Gladiatoren-Spiel“ – ältere Leser kennen die Idee vielleicht aus „American Gladiators (1989-1996)“.

So prügelten sich etwa xQc und HasanAbi unter dem Gejohle der Zuschauer (via twitter): Die beiden haben miteinander ein Problem, seit xQc es gewagt hat, HasanAbi in einer Tierlist unter „auch dabei“ einzuordnen.

Beim Jubel-Sprung in die Grube schwer verletzt

Das ging dann furchtbar schief: Die Twitch-Streamerin Adriana Chechik hatte ihren Kampf gerade gewonnen. Sie jubelte, sprang hoch und in die Würfel hinein.

Als sie aufkam, sah man bereits ihr schmerzverzerrtes Gesicht, das sie aber mit einem Lächeln überdecken wollte. Auf die Frage, ob es ihr gut gehe, nickte sie kurz, merkte aber offenbar rasch, dass etwas ganz und gar nicht gut ist.

Sie sagt: „Ich komm‘ nicht hoch“, verbirgt ihr Gesicht in den Schaumstoff-Würfeln. Es wird nach einem Sanitäter gerufen. Die Kommentatoren reden beschwichtigend daher, obwohl sie offenbar gar nicht wissen können, wie es um die Frau bestellt ist: „Es geht ihr gut“ – „Sanitäter! Ihr geht’s gut.“

Was ist da passiert? Wie sich später herausstellte, hat sich Adriana Chechik bei dem Sprung den Rücken an zwei verschiedenen Stellen gebrochen.

Die Streamerin sagt: Ein Notfall-Sanitär, der außer Dienst war, erkannte die Schwere ihrer Verletzung, wies sie an, ruhig dazuliegen und beruhigte sie. Noch am selben Tag musste sich die Streamerin einem chirurgischen Eingriff unterziehen (via twitter).

Das ist der sehr schmerzhafte Clip:

Wer ist die Streamerin? Adriana Chechik (30) ist seit dem August 2019 Jahren auf Twitch: Im letzten Jahr hat sie vor allem Elden Ring, Sekiro und Fortnite gespielt, die meiste Zeit ist sie bei Just Chatting unterwegs. Wenn sie streamt, schauen ihr im Schnitt 2.800 Leute zu.

Adriana Chechik hat eine Vergangenheit als Darstellerin in der Porno-Industrie.

Streamerin ist „wütend und traurig“ – Mitarbeiter der TwitchCon zerbricht Schwert eines „The Witcher“-Cosplays

Streamer mussten Haftungs-Ausschluss unterschreiben

Was ist jetzt die Diskussion? Die „Grube“ von Lenovo Logic wurde schon im Vorfeld kritisch diskutiert und wird jetzt noch viel kritischer gesehen. Wie PCGamer meldet, mussten Streamer, die an den Schaukämpfen teilnehmen, vorher einen Haftungs-Ausschluss unterschreiben.

Schon vor dem Vorfall hatten sich Streamer im Zusammenhang mit dem Event verletzt: Eine Streamerin verletzte sich am Knie, als sie von dem Podest stieg (via twitter). Sie sagt, sie kann Twitch jetzt nie wieder bei so einem Event vertrauen.

Auch andere haben sich über Probleme mit Rückenschmerzen beklagt.

Nach dem Vorfall mit Adriana Chechik wurde die Grube geschlossen. Vom Veranstalter heißt es (via kotaku):

Wir sind uns der Vorfälle bei der TwitchCon bewusst, bei denen Besucher unseres Gladiatoren-Spiels mit der Schaumstoffgrube beim Lenovo-Stand verletzt haben. Das Gebiet wurde mittlerweile zur weiteren Benutzung geschlossen, während wir mit den Organisatoren zusammenarbeiten, um uns die Vorfälle genauer anzuschauen.

Qualifizierter Kommentar von einem Doktor dazu:

„Sie haben gesagt: Spring rein, Hintern voran“

Was sind die Vorwürfe der Streamerin? Adriana Chechik sagt: Lenovo Legion hätte den Leuten gesagt, man dürfe reinspringen. Sie hätten sogar gesagt, mit dem Hintern zuerst.

Man habe die Grube auch am zweiten Tag geöffnet, nachdem sich am 1. Tag Leute so schlimm verletzt hätten, dass sie die TwitchCon mit einem Gips verlassen mussten.

Sie ärgerte sich auch, dass die Kommentatoren fies zu ihr waren und ihr sagten, sie solle den Schmerz einfach weglaufen.

Er hier ist auf der TwitchCon nicht mehr wohlgelitten:

Normalerweise sollte man annehmen, dass Streamen ein Job ohne hohe Verletzungsgefahr ist – außer man macht sowas wie Promi-Boxen:

