Diablo Immortal: Twitch-Streamer verletzt sich Arm, spielt nur noch Mobile – Ist König des Cash-Shops in Deutschland

Twitch-Streamer Trymacs verletze sich bei einem Box-Event im April den Arm. Trymacs musste längere Zeit das Handgelenk schonen und spielte daher überwiegend Mobile Games. In diese investierte er große Geldsummen und „maxxte“ sich in Spielen wie Diablo Immortal in die Rankings.

Wer ist Trymacs? Maximilian „Trymacs“ Stemmler (27) ist ein erfolgreicher Twitch-Streamer und YouTuber. Zu Beginn seiner Karriere 2016 produzierte er vor allem Videos zum Mobile-Game Clash Royale. Inzwischen streamt er auf seinen Kanälen unterschiedliche Spiele, wie beispielsweise Raft oder Fortnite.

Trymacs ist dafür bekannt, erfolgreiche Trends im englisch-sprachigen Twitch zu erkennen und in Deutschland zu etablieren.

Wie kam es zur Armverletzung? Im April trat Trymacs im Rahmen des Events „The Great Fight Night“ in einem Boxmapf gegen Stream-Kollegen MckyTV an. Dabei verletzte sich Trymacs am Handgelenk, sodass es operiert werden musste.



Trymacs war für mehrere Wochen stark eingeschränkt, was die Spielauswahl anging. Mit Gips und starren Fingern konnte er weder den Controller noch die Maus richtig bedienen.

Trymacs gibt haufenweise Geld in Mobile Games aus

Wie in einem YouTube-Video nach der Verletzung bereits angekündigt, fokussierte sich Trymacs daher die letzte Zeit viel auf Mobile Games. Auch bot er zusätzlichen Content, wie zum Beispiel ein YuGiOh-Karten Unboxing oder einen Lego Stream.

Welche Games spielt Trymacs? Der Streamer machte unter anderem zahlreiche Videos zu Clash of Clans, Diablo Immortal und Hay Day. In diesen Games nutzte er das Pay-to-Win-System in vollsten Zügen aus.

Auf YouTube lassen sich Video finden, in denen Trymacs Geldausgaben im vier- bis fünfstelligen Bereich tätigt. Meistens, um seinen Character oder seinen Clan im Game auszuleveln – zu maxxen.

1.600 € in Diablo Immortal, 11.750 € in Hay Day gesteckt

Welche Geldsummen gibt der Twitch-Streamer aus? Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie viel Trymacs bereits in die Mobile Games investiert hat, lohnt sich der Blick in den YouTube-Kanal.

In einem Video zu Diablo Immortal erklärt Trymacs zu Beginn, dass er bereits 1.600 € investiert habe, um seinen Spielcharakter zu pushen: Hier auf YouTube findet ihr das Video zu Diablo Immortal.

Ein noch krasseres Beispiel liefert ein Video über das Spiel Hay Day. In den letzten Sekunden erwähnt Trymacs, dass er bereits 11.750 € in das Spiel investiert habe.

Das ist zu beachten: Gleich im Anschluss an die Aussage, er habe 11.750 € ausgegeben, fügte der Streamer hinzu, dass er einen besonderen Deal mit den Entwicklern Supercell am Laufen hat.

Die Summe, die Trymacs in das Spiel investiert, wird Supercell einer Hilfsorganisation spenden.

Wieso ist Trymacs der „König des Cash-Shops“? Bereits vor seiner Verletzung war Trymacs dafür bekannt, ordentlich in Spiele zu „cashen“. Sei es in FIFA 21 oder beim Unboxing von Pokemon Karten, Trymacs steckte mehrere tausend Euro in seine Streams.

Diese Tradition führt er momentan auch in vollstem Maße in den Mobile Games fort.

Trymacs gibt so große Summen in den Spielen aus, dass er sich ohne viel Spielzeit und -aufwand enorme in-Game-Vorteile genießt. Teilweise kaufte sich einfach in die Rankings der Spiele ein.

Ein Beispiel dafür: In seinem neuesten Video schaffte es Trymacs mit Hilfe seiner Community, die ersten drei Ränge in dem Spiel Clash of Clans mit dem meisten Stadtgold zu belegen (via youtube.com)

Spieler lieben es offenbar, wenn ein YouTuber richtig „reincasht“

Wie reagiert die Community? Auch wenn Trymacs mit manchen Aktionen in die Kritik geraten ist, scheint der aktuelle Content gut bei seinen Zuschauern anzukommen.

Unter seinem neusten Video loben mehrere User, wie sehr die Community in Trymacs Videos einbezogen wird. Einige Kommentare sprechen aber auch gegen seine Videokonzepte und kritisieren den Streamer (via youtube.de).

Auch das ist ein Trend, der aus den USA bekannt ist: Dort sind Twitch-Streamer beliebt, die etwa um extrem hohe Summen in Casinos zocken, sogenannte „High Roller“. Auch Streamer wie Asmongold oder Quin69 erreichten bei Diablo Immortal die höchsten Zuschauerzahlen, weil sie wie irre Geld in den Cash-Shop von Diablo Immortal steckten, um zu zeigen, wie unsinnig das System eigentlich ist.

Große Twitch-Streamer wie Trymacs verdienen so viel Geld, dass sie mehrstellige Summen für ihre Videos ausgeben können. Wie viel aber ein „normaler“ Streamer auf der Plattform verdient, könnt ihr hier nachlesen.

Was ist eure Meinung zum „Cashen“ in Mobile Games? Schreibt es uns.