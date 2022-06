Twitch-Streamer kritisierte immer Pay2Win, gibt 320 € am 1. Tag Diablo Immortal aus – Hat jetzt ein Problem

Der Twitch-Streamer Asmongold ist für seine Kritik an Blizzard, an Mikrotransaktionen und Pay2Win bekannt. Seine Kritik wollte er mit einem „satirischen“ Stream auf die Spitze treiben und alles kaufen, was Diablo Immortal ihm an Mikrotransaktionen anbot. Doch diese Kritik verstanden viele seiner Fans nicht – seine Reaktion war es nun, wütende Postings gegen ihn zu löschen.

Das war offenbar die Idee von Asmongold:

Der Twitch-Streamer Asmongold ist dafür bekannt, Blizzard und „Pay2Win“-Systeme kritisch zu sehen. Er wünscht sich eigentlich Spiele, in denen man sich nichts per Mikrotransaktion kaufen kann, das irgendeinen Einfluss auf das Spiel hat. Er nimmt den Hype um Spiele wie Lost Ark aber dennoch voll mit.

Daher sah er Diablo Immortal, das neue Mobile-Spiel von Blizzard, von Anfang an kritisch und hat häufig zynisch dagegen gewettert. Für ihn sind Cash-Shops eigentlich ein Gräuel (via twitter).

In einem ersten Stream wollte er jetzt zeigen, wie Pay2Win das neue Spiel von Blizzard, Diablo Immortal, ist: Er sagte, er mache „gezielt einen Pay2Win“-Stream, kaufe sich alles, was das Spiel ihm anbietet und ließ einen Dollar-Zähler mitlaufen.

Asmongold wird mit „Pay2Win“ größter Twitch-Streamer zu Diablo Immortal

So lief der 1. Stream. Asmongold zeigte die letzten 2 Tage zwei Streams zu Diablo Immortal: Insgesamt war er 10 Stunden auf Sendung und hatte im Schnitt 90.000 Zuschauer. Das ist weniger, als er bei seiner Coverage des Prozesses von Johnny Depp und Amber Heard erzielte, dennoch war er damit der mit Abstand größte Streamer zu Diablo Immortal. Er lag weit vor Quin69 und shroud.

Aber Asmongold zog seinen Plan tatsächlich durch und gab, laut ihm selbst, schon an seinem 1. Tag in 5 Stunden etwa 320 € in Diablo Immortal aus. Er sagte auf Twitter sogar, er bedauere, dass es nur so wenig war. Gerne hätte er noch mehr bezahlt.

Zuschauer zeigen sich enttäuscht von Asmongold, werfen ihm Scheinheiligkeit vor

Das war die Reaktion: Viele seiner Zuschauer waren wütend auf Asmongold, warum der jetzt genau das macht, was er immer kritisiert: Geld in einem Cash-Shop ausgeben.

Für ihn seien 320 € vielleicht nichts, für viele andere wäre das aber richtig viel Geld, das sie nicht so locker raushauen könnten.

Einige Leute zeigten sich von ihm enttäuscht: Was mache er da nur? Das sei doch scheinheilig, jetzt Geld auszugeben, wo er sich immer dagegen ausgesprochen hatte.

Asmongold löscht Kritik der enttäuschten Fans live auf Twitch

So reagierte Asmongold: In einem Twitch-Stream zu Lost Ark sagte Asmongold:

„Ich werde das Problem so lösen, wie ich es immer mache. Ich lösche einfach alle Threads und bann die Leute“.

Dann sah man, wie er auf reddit durch Posts ging, die ihn für seinen Pay2Win-Stream kritisieren, er markierte diese Posts und löschte sie später.

Das sorgt dafür, dass Leute Asmongold nun dafür kritisieren, Kritik an ihm durch Löschen zum Schweigen zu bringen.

Leute sagen etwa:

Das zeige wie dünnhäutig er sei. Ein Nutzer nennt ihn „Fragile Andy“.

Sogar Quin69 gehe mit Kritik besser um, als Asmongold – das wolle wirklich was heißen.

Ein Dritter sagt: Asmongold löse gezielt Konflikte aus. Das erzeuge wütende Reaktionen. Doch Asmongold könne mit der Kontroverse, die er erzeugt, nicht gut umgehen und müsse sich dann wieder eine Auszeit nehmen. Es sei so, als entzünde er ein Feuer und rege sich dann über die Hitze auf.

Eigene Mods entschuldigen sich für ihren Boss

Die Mods auf reddit machen in der Welle der Kritik ausdrücklich klar, dass nicht sie die Postings löschen, sondern „ihr Chef“ – sie könnten daher nichts tun (via reddit).

Das steckt dahinter: Wenn man seiner Logik folgt, ist Asmongold an sich gegen Pay2Win-Streams und will das thematisieren, indem er bewusst viel Geld ausgibt. Aber selbst wenn man das weiß, kann man sein Verhalten kritisieren

Denn seine Streams profitieren davon, wenn er viel Geld ausgibt. So kommt er schneller in Diablo Immortal voran und die Leute sehen lieber ihm zu, als einem Streamer, der langsamer in Diablo Immortal vorankommt.

Ohnehin werfen viele „normale Spieler“ Asmongold vor, seinen Sonder-Status als „Promi“ zu nutzen, um sich Vorteile zu holen, etwa in WoW Classic, als ihm Spieler Gold und Items zusteckten, einfach weil er Asmongold ist.

Mit seinem Verhalten setzt Asmongold vor einem Publikum aus hunderttausend Menschen das Beispiel: Es ist okay, Geld in Diablo Immortal auszugeben. Denn das mache ja sogar Asmongold. Bei Geld hören für viele der Spaß und die Ironie auf.

Er ist schon ein kontroverser Typ auf Twitch, Asmongold:

Wie er dann mit Kritik umgeht, indem er es einfach löscht, ist sicher auch irgendwie ironisch gemeint, hat aber wenig Lustiges.

Die Diskussion, ob das Spiel „Pay2Win" ist, überschattet im Moment den Start von Diablo Immortal:

