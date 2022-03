Twitch-Streamer würde Pay2Win-Spiele wie Lost Ark boykottieren – Aber nur, wenn alle mitmachen

Das MMORPG Thorne and Liberty (TL) soll noch 2022 erscheinen. In einem neuen Trailer wurde nun viel Gameplay gezeigt.

Eine weitere klare Meinung vertritt der Twitch-Streamer bezüglich zukünftiger Technologien in MMORPGs: Großer MMORPG-Streamer sagt, dass die Zukunft des Genres in einer neuen Technologie liegt .

Ich wünschte, Zocker würden Pay2Win genauso behandeln wie NFTs. Wenn das passieren würde, wären Videospiele im Allgemeinen sehr viel besser. Wenn sie allgemein Mikrotransaktionen so behandeln würden wie NFTs, das wäre so viel besser.

Jedoch ergänzt er dazu, dass er wisse, dass das ein verlorener Kampf sei und er sich auf so was nicht mehr so stark konzentriere. Asmongold sagt, Leute kümmere der Pay2Win-Aspekt sowieso nicht mehr so wirklich und nehmen es einfach hin.

Was sagt der Streamer zu Pay2Win? Er stoppte das Video über Throne and Liberty direkt, als der YouTuber über den Pay2Win-Aspekt redete und meinte:

Throne and Liberty kommt aus Südkorea, demnach sei die Community sich sicher, dass das MMORPG sicherlich Pay2Win-Aspekte enthalten werde. Auch Asmongold stimme dem zu und startete damit die Diskussion um Mikrotransaktionen in Games, die den Spielern einen „unfairen“ Vorteil verschaffen.

Wie kam es zur Debatte? Während Asmongold auf ein Video des „neuen großen MMOs von 2022“ ( Throne and Liberty ) reagierte, kam die Debatte über den Pay2Win-Aspekt in MMOs auf.

Insert

You are going to send email to