Großer MMORPG-Streamer sagt, dass die Zukunft des Genres in einer neuen Technologie liegt

In einem Reaction-Video hat der MMORPG-Streamer Asmongold gesagt, dass das MMORPG-Genre endlich wieder richtige Innovation benötigt. Er sieht diese Innovation vor allem in einer neuen Technologie, die das Genre schnellstmöglich adaptieren solle: VR.

Welche Technologie ist die Zukunft? In dem Video reagiert Asmongold auf das Video eines anderen YouTubers, der behauptet, dass die Zukunft der MMORPGs nicht gerade rosig aussehen würde. Es würde an Innovation fehlen, wird in dem Video behauptet.

Asmongold stimmt dieser Aussage zu und unterbricht das Video danach. Er selbst ist sich sicher, dass weder die Unreal Engine 5 noch NFTs die Zukunft von MMORPGs seien, sondern VR. Er ist dabei so überzeugt, dass es, seiner Ansicht nach, kaum eine andere Möglichkeit gäbe.

Ich sage euch, wo es von hier aus hingeht, es geht Richtung VR. […] Der nächste große Schritt ist virtuelle Realität. Ein Spiel wie Ashes of Creation zum Beispiel, hätte das Potenzial so einen großen, nächsten Schritt umzusetzen. In jedem Fall wird das nächste, wirklich große Ding in VR passieren. Es muss sogar in VR passieren, denn das ist das nächste Level von Unterhaltung.

Wer könnte das umsetzen? Asmongold spricht lange darüber, dass es derzeit kein großes MMORPG auf dem Markt gäbe, was diesen, nächsten großen Schritt umsetzen könnte. Er betont dabei, dass allerhöchstens das kommende Ashes of Creation die Innovation sein könnte, die viele sich erhoffen.

Das läge unter anderem daran, dass sich Ashes of Creation selbst publishen und einen wahren Visionär an der Spitze haben, wie Asmongold betont. Doch auch andere große Publisher nähren sich ganz langsam an, sagt er später.

“Momentan kann man beobachten, dass viele Leute in die Welt der MMOs kommen wollen. Riot Games machen ein großes MMORPG, Ashes of Creation kommt aus der Community, New World von Amazon. […] Ein Metaverse ist unterm Strich auch nur ein MMORPG, in dem alles verflucht teuer ist. VR kommt. Das alles kommt jetzt und es ist nur eine Frage der Zeit.”

Hier könnt ihr das gesamte Video sehen:

Wer ist Asmongold? Asmongold ist einer der größten Streamer und YouTuber, die es im MMORPG-Bereich weltweit gibt. Mit über 2,4 Millionen Followern auf Twitch und 933.000 Abonnenten auf YouTube zählt er zu den einflussreichsten Persönlichkeiten im Genre.

Bekanntheit erlangte er in erster Linie durch seine Streams im Spiel World of Warcraft, in welchem er seit 2006 aktiv unterwegs ist. Seit rund einem halben Jahr spielt Asmongold aber auch sehr viel Final Fantasy XIV und hat sich ein wenig in das Spiel verliebt.

MMORPGs brauchen ein neues Halo 2

Warum braucht das Genre unbedingt VR? Asmongold sagt außerdem, dass dem ganzen MMORPG-Genre schlichtweg die Innovation fehle, etwas völlig Neues zu machen. Eine wirklich neue Idee, habe es seit World of Warcraft vor über 10 Jahren nicht mehr gegeben, sagt er sogar mehrfach in dem Video.

Selbst das großartige Final Fantasy XIV habe zwar völlig neue Ideen, was gemeinsame Aktivitäten und eine soziale Umgebung und Housing angeht und damit schon einiges an Innovation, aber laut Asmongold reicht das nicht. Denn Final Fantasy bringt keine neuen Ideen mit, es denke lediglich WoW weiter.

FFXIV ist genau wie Halo 3. Halo 2 war zu seiner Zeit so viel innovativer, so viel weiter als Halo 3, aber Halo 3 ist ein viel besseres Spiel. Sie haben einfach Halo 2 genommen und haben alles, was das Game eh schon gut konnte, in Halo 3 noch besser gemacht. Halo 3 ist ein großartiges Game, aber für seine Zeit war Halo 2 einfach komplett bahnbrechend.

Er erklärt weiter, dass FFXIV zwar die bahnbrechenden Erfolge von WoW weiter denkt und an vielen Stellen sogar besser mache, aber es einfach nichts gäbe, was noch einmal so bahnbrechend sein könnte, wie WoW das damals war. “Auch Lost Ark ist eigentlich das Gleiche, nur mit anderem Movement und anderer Kameraeinstellung”.

Asmongold bemängelt, dass dem Genre eine so grundlegende Innovation fehle und denkt, dass es VR sein muss, die das Genre zurück auf die große Bühne bringt.

Mit Zenith erscheint übrigens am 27. Januar ein neues VR-MMORPG:

Video sorgt für Diskussion auf reddit

Was sagen die Fans? Die Aussage, dass VR die Zukunft der MMORPGs sei, erregt auf reddit viel Aufmerksamkeit. Ein Thread, der nur diese Aussage beinhaltet, erreichte in nur einem Tag mehr als 200 Kommentare (via reddit).

Die Leute sind sich bei dem Thema sehr unschlüssig. Viele Fans sagen, dass VR zu teuer ist, um die Zukunft zu sein. Wieder andere möchten überhaupt nichts in VR spielen und eine große Gruppe ist überzeugt, dass es noch viel zu lange dauern wird, bis gute VR-Spiele erscheinen können.

Andere Leute stimmen Asmongold allerdings zu und sehen den Fortschritt des MMORPG-Genres ebenfalls in VR und virtuellem Raum. Einige sagen, dass der soziale Aspekt eines MMORPGs dadurch sehr verstärkt werden könnte und sie sich bereits darauf freuen, so etwas wirklich auszuprobieren.

Wie ist die Stimmung? Ähnlich wie im reddit Thread geht es auch unter den Kommentaren des Videos selbst zu. Es ist ein ungefähr ausgeglichenes Verhältnis zwischen Zustimmung und Ablehnung aus verschiedenen Gründen.

Einig sind sich die Spieler allerdings in der Hinsicht, dass das Genre eine neue, bahnbrechende Innovation vertragen könnte. Asmongold sagt in seinem Video auch, dass der Übergang von einem MMORPG zu einem anderen sehr einfach sei, da man unterm Strich sowieso meist das Gleiche macht.

Viele stimmen dieser Aussage zu und suchen einfach nach etwas Neuem, egal, ob es am Ende VR ist oder nicht.

“Es gibt nur noch Endgame, es ist wie ein anderes Universum”

Was sagt Asmongold noch? Der große Streamer zeigt sich außerdem unzufrieden mit dem aktuellen Stand des MMORPG-Genres an sich. Während es zwar viele gute MMOs auf dem Markt gäbe, hat sich für ihn alles in eine seltsame Richtung entwickelt.

Früher war das Leveln das Gameplay in einem MMORPG. Jetzt ist der Levelprozess in den meisten MMOs nur noch ein Weg zum Ziel. Früher habe ich Leute gefragt, welches Level sie in WoW haben und nicht, auf welchem Server sie sind. Welches Level hast du? Das habe ich immer als Erstes gefragt. Jetzt gibt es nur noch Endgame, es ist wie ein anderes Universum.

Er stimmt der Aussage zu, dass ein MMORPG ein gutes Endgame benötigt, um lange zu überleben, doch dass man nur noch levelt, um im Endgame anzukommen, findet Asmongold befremdlich und nicht besonders schön.

Unterm Strich, so Asmongold, ist aber alles, was ein MMORPG wirklich, wirklich benötigt, dass man sich gut fühlt, wenn man sich einloggt.

Wie seht ihr das ganze Thema? Vermisst ihr die alten Zeiten, als Leveln noch der Hauptteil eines MMORPGs war? Seht ihr in VR die Zukunft des Genres oder doch eher ganz woanders? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

