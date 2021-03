Seht hier 30 Minuten Gameplay von neuem VR-MMORPG, der Zukunft des Gamings

Das VR-MMORPG Zenith zeigt sich mit neuem Gameplay. Das macht einen sehr interessanten Eindruck und zeigt, wie wir in Zukunft MMORPGs spielen könnten.

Was ist Zenith? Das Crossplattform-MMORPG wurde erfolgreich mit einer Kickstarter-Kampagne finanziert und versetzt euch in eine bunte Cyberpunk-Welt. In dieser Welt erwarten euch viele Abenteuer, die ihr dank Virtual-Reality-Headset noch immersiver erlebt, als das bei herkömmlichen Online-Rollenspielen der Fall ist.

Es gibt keine Klassen, ihr bestimmt euren Spielstil über eure Ausrüstung

Die Kämpfe sind schnell und actionreich

Ihr könnt gleiten und klettern

Housing spielt eine Rolle

Ihr dürft euch Ausrüstung selbst craften

Welt-Events, Quests und auch Raids bringen Abwechslung ins Spiel

Das MMORPG nutzt die SpatialOS-Technologie, um die große Spielwelt erzeugen und verwalten zu können. Dadurch soll es keine Ladebildschirme geben

Das MMORPG erscheint sowohl für PC als auch für die Playstation.

So könnte die VR-Zukunft der MMORPGs aussehen

Das Video zeigt 30 Minunten Gameplay aus dem VR-MMORPG Zenith.

Was ist im neuen Video zu sehen? 30 Minuten lang bekommt ihr Gameplay zu sehen. Das zeigt, wie die Spieler die große, bunte Welt erkunden und dort gegen Monster kämpfen. Ihr seht, wie schnell und dynamisch die Kämpfe ablaufen.

Auch ein Dungeon wird kurz gezeigt, in dem die Gegner deutlich härter sind. Interessant ist zudem die Chat-Funktion. Der Chat ploppt direkt im Sichtfeld auf und ihr könnt dann regulär schreiben.

Das, was gezeigt wird, ist noch nicht so viel. Außer kämpfen und herumlaufen, ist derzeit noch nicht viel möglich. Zenith befindet sich erst in einer sehr frühen Alpha-Phase.

Dennoch ist gut zu sehen, wie VR dazu beiträgt, dass man sich noch tiefer in die Spielwelt hineinversetzt fühlt. Dies zeigt, wie die Zukunft des Gamings aussehen könnte. Wir sind dank VR noch näher am Spielgeschehen dran, erleben die Welt intensiver und fühlen uns noch mehr mittendrin. Das hebt Spiele auf die nächste Stufe.

Wie kommt das Gezeigte an? Die Reaktionen zum Video fallen sehr positiv aus. Die Spieler haben richtig Lust darauf bekommen, Zenith endlich selbst ausprobieren zu können.

Gaming Robot x y w schreibt auf Youtube: „Ich kann es kaum erwarten, das Spiel in meine Hände zu bekommen!“

Shawdaw W Haicks möchte endlich spielen: „Es hat so viel Spaß gemacht, das anzuschauen. Ich kann es kaum erwarten, selbst die Welt von Zenith zu betreten.“

Weed stimmt zu: „Ich bin so gespannt und kann es kaum erwarten, viele Stunden im Spiel zu verbringen.“

VR-gaming freut sich ebenfalls: „Wow, kann es sein, dass es genau das ist, worauf ich warte?“

Clestra cha ist noch etwas zurückhaltender: „Es sieht zwar gut aus aber manches am Gameplay macht den Eindruck, als sei es sehr vereinfach worden.“

Wie könnt ihr mitspielen? Eine Pre-Alpha hat bereits stattgefunden. Auf der offiziellen Website ist es aber möglich, dass ihr euch Gründerpakete kauft, die euch Zugang zur Alpha und Beta gewähren. Mit 39,99 US-Dollar seid ihr schon bei der nächsten Early-Bird-Alpha dabei, die am 19. April startet.

Ist ein VR-Headset zwingend nötig? Neben Headsets wie Steam VR, PlayStation VR, Oculus Quest und Oculus Rift wird die PC-Version auch das Spielen ohne VR-Hardware ermöglichen. Ihr braucht also nicht zwingend ein Headset.

Zenith ist aber nicht konkurrenzlos. Auch das VR-MMORPG Ilysia könnte die Zukunft des Genres zeigen.