Die Ersten können bald das neue Cyberpunk-MMORPG „Zenith“ spielen

Am 12. August 2019 erschien Zenith, das sich selbst als Cyberpunk-MMO bezeichnet, aus dem Nichts auf Kickstarter. Doch das Spiel traf anscheinend einen Nerv. In 4 Stunden war das Kampagnen-Ziel erreicht. Nun startet das Spiel im März in die Pre-Alpha.

Was ist Zenith? Zenith ist ein Crossplattform-MMORPG, welches Wert auf gemeinsames Spielen und Erleben legt. Ein besonderes Highlight ist die VR-Unterstützung, weswegen das Spiel eine immersive und lebendige Welt bietet, in der Spieler sich verlieren sollen. VR ist dabei aber keine Pflicht.

Doch auch im Gameplay möchte Zenith euch einiges bieten:

ein klassenloses System, in der eure Ausrüstung und die Fertigkeiten die Spielweise bestimmen

ein dynamisches Kampfsystem, das vor allem im VR aufblühen soll

Housing

ein Crafting-System

epische Raids und Welt-Events

Das Spiel setzt dafür auf die „Wundertechnologie“ SpatialOS, mit dem riesige, dynamische Welten erzeugt werden sollen. Die Entwickler möchten das System voll auskosten und verzichten deshalb auf Ladebildschirme in der offenen Welt.

Wann kann man Zenith spielen? Wie die Entwickler in einem Video mitteilten, wird die Pre-Alpha am 21. März 2020 beginnen und damit rund 3 Monate später als ursprünglich. Sie soll zudem sehr rudimentär sein und eher einer ersten Demo gleichen.

Teilnehmen können daran alle, die zuvor ein entsprechendes Paket auf Kickstarter oder über die Webseite erworben haben. Der Preis für die Pre-Alpha liegt dabei bei 79$, in die Alpha kommt man bereits mit 39$.

Erste Alpha-Tests sollen etwa 3 Monate nach dem Start der Pre-Alpha erfolgen. Etwa der gleiche Zeitraum ist bis zur Beta angesetzt.

Cyberpunk + JRPG, eine interessante Mischung

Warum Cyberpunk-MMO? Mit Cyberpunk im Titel haben die Entwickler von Zenith natürlich Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Immerhin warten viele Spieler sehnsüchtig auf Cyberpunk 2077. Auch ein Multiplayer dazu wird immer wieder gefordert, doch der liegt wohl in weiter Ferne.

Optisch erinnert das MMO aber eher an ein JRPG als an Cyberpunk, was auch die Entwickler sagen. Inspiriert wurden sie nach eigenen Aussagen von alten Animes und Spielen wie Final Fantasy und Sword Art Online.

Artwork zu einem Dungeon in Zenith

Was ist an dem Spiel Cyberpunk? Im Trailer erkennt man jedoch, woher die Cyberpunk-Idee kommt. Man sieht darin Dinge wie:

Luftschiffe aus Stahl und mit modernem Antrieb

Futuristische Städte

Moderne Fahrzeuge, die so aussehen, als könnten sie fliegen

Ein Interface, das ebenfalls Assoziationen an die Zukunft hervorruft

VR in MMORPGs sind die Ausnahme

Was macht das MMORPG noch besonders? Virtual Reality MMORPGs sind bisher sehr selten. Rob Pardo, ehemaliger Entwickler von WoW, sagte 2017, dass es noch einen weiten Weg benötigt, bis es erfolgreiche Spiele dieser Art gäbe.

Bisher gibt es lediglich Orbus VR, ein MMORPG, das spezifisch für Virtual Realtiy entwickelt wurde. Doch richtig erfolgreich war das Spiel nicht.

Ramen, das 3-Mann-Studio hinter Zenith, möchte an dieser Stelle angreifen. Das zeigt sich besonders bei der Beschreibung der Fertigkeiten:

Das Kampfsystem von Zenith nutzt die physikalische Relität von VR voll aus, um ein zufriedenstellendes Gameplay zu erreichen. Zieht Erdschilde aus dem Boden, zieht Kreaturen mit verheerenden Schwerkraftbrunnen zusammen oder spreng sie einfach mit der ultimativen Kraft eines Kettenblitzes weg. Das Meistern eine Klasse wird sich wie das Lernen einer Sportart oder einer Kampfkunst anfühlen. Der Essence-Mage legt hohen Wert auf Angriffe aus großer Reichweite und Zielen und Genauigkeit. Der Nahkampf-Duellant hingegen legt Wert auf Timing und Kombos.

Über welche Plattformen wird Zenith spielbar? Das neue MMORPG unterstützt dabei die folgenden VR-Angebote:

Oculus Rift

HTC Vive

Valve Index

PlayStation VR

Zudem soll es auf PC und PS4 auch ohne VR spielbar werden.

Zenith ist jedoch nicht das einzige „Cyberpunk-MMO“. Mankind Reborn wird eine riesige Sandbox und erinnert optisch deutlich mehr an Cyberpunk 2077.