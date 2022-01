Neues VR-MMORPG auf Steam zeigt das große Interesse an der Technik – Server brechen zusammen

Das neue VR-MMORPG Zenith: The Last City (PC, PS-VR) startete am 27. Januar in den Early Access auf Steam. So viele Spieler stürmten das MMORPG, dass die Server schnell zusammenbrachen. Doch die Meinungen der Fans sind gemischt.

Was ist Zenith für ein Spiel? In erster Linie ist Zenith: The Last City ein MMORPG, so wie viele andere auch. Allerdings setzt es komplett auf Virtual Reality und lässt sich ohne ein solches Headset auch nicht spielen.

Das Game spielt in einer futuristischen Welt, die ein kleines Problem mit Monstern hat. Hier trifft also klassische High-Fantasy auf Sci-Fi, was zu einem interessanten Designkonzept führt.

An manchen Stellen wirkt das Game daher stilistisch ein bisschen wie Overwatch, wenn auch die Intensität der Farben eine andere ist.

Zenith startete am 27. Januar in den Early Access und ist seitdem für 22,49 € spielbar. Da viele der Features aber erst noch kommen sollen, ist es derzeit eine Erfahrung mit nicht super vielen Gameplay-Inhalten.

Dennoch erwartet euch eine offene Welt, Kämpfe, 5 verschiedene Klasse und viele soziale Aspekte eines MMORPGs, komplett in VR.

Wie viele Spieler kann es begeistern? Erst jüngst äußerte sich der große MMORPG-Streamer Asmongold darüber, dass VR-Spiele die Zukunft des Genres sein. Kurz darauf startet Zenith und zieht einige Leute an.

Laut der Website SteamDB spielten direkt zum Start 4.629 Leute das brandneue MMORPG und über 18.000 schauten dabei auf Twitch zu. Für ein VR-Spiel sind das durchaus gute Zahlen, die vielleicht sogar noch weiter gestiegen wären.

Doch die Entwickler hatten anscheinend nicht mit so vielen Fans gerechnet, weswegen die Server kurz darauf zusammenbrachen. Das führte dazu, dass ein Login in den EU-Servern nicht möglich war.

Erstes Gameplay aus dem Spiel könnt ihr hier sehen:

Wann soll das Game fertig sein? Laut der Roadmap der Entwickler soll sich Zenith für ungefähr ein Jahr im Early Access befinden, bevor es komplett an den Start geht. Bis zum finalen Release sollen noch viele Fehler behoben werden und mindestens eine weitere Klasse in das Spiel integriert werden.

Außerdem wollen die Entwickler noch Crafting, Player-Housing, Dungeons und PvP nachreichen.

“Das Ding ist einfach noch nicht fertig”

Die Meinungen zu dem Spiel sind gespalten: Zenith: The Last City hat eine aktive Fanbase, die das Spiel auch über die letzten Jahre hinweg finanziert hat. Das MMORPG kommt nämlich nicht von einem großen Publisher, sondern von einem Indie-Studio über Kickstarter.

Die Fans, die das Game schon über längere Zeiträume verfolgen, scheinen zufrieden mit dem zu sein, was sie nun spielen können. Die Kommunikation vom Studio war größtenteils gut und die Entwickler haben immer wieder Fortschritte geteilt.

Das führt dazu, dass die Reviews auf Steam derzeit bei “Sehr positiv” liegen. 87 % der 476 Bewertungen befinden das VR-MMORPG für gut und mögen es auch in dem derzeitigen Early-Access-Stand.

Doch viele Stimmen werden auf reddit und YouTube laut, die das Game selbst für einen Early-Access-Titel für zu unfertig halten. Viele Systeme scheinen noch nicht richtig zu funktionieren und Abstürze und Bugs scheinen den Spielspaß zu dämpfen.

Der Vorwurf vieler Fans ist es daher, dass Zenith zu früh an den Start gegangen sei und noch einiges an Zeit bräuchte, um überhaupt einen wirklich spielbaren Zustand zu erreichen.

Was sagen die Fans? In den zwei Lagern gibt es einige valide Kommentare.

DalekSEC schreibt (via reddit): “Das Spiel ging von ‘Oh das muss ich kaufen’ zu ‘Ich warte… noch lange’. Nachdem ich mich reingelesen habe und mir einige Videos angesehen habe, sieht das Spiel einfach noch so leer und oberflächlich aus. Verständnis dafür, dass es komplexer zu entwickeln ist, durch den VR-Fokus, habe ich. Aber ich denke, sie hätten noch einige Monate warten müssen, um die grundlegenden Systeme auszureifen.”

Der User intcleastwood sagt (via Steam): “Das Potenzial von diesem Game ist unglaublich. Das Kämpfen und das Kochen haben sogar besser funktioniert, als ich es erwartet habe. Ja, viele Systeme sind noch leer und funktionieren nur schwerfällig. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, IN einem MMO zu sein und ich würde diese 23 € immer wieder bezahlen. […] Dabei zuzusehen, wie sich dieses Spiel entwickelt, wird VR-Geschichte schreiben. Die ersten Schritte sind getan, jetzt müssen sie dieses Potenzial nur noch entwickeln.”

Komplett positiv ist MonkeyMayCry auf Steam: “Das ist die Zukunft von Gaming… ich sag’s ja nur. Das macht richtig Spaß.”

Was haltet ihr von VR-MMORPGs? Habt ihr bereits eines gespielt oder werdet ihr euch sogar Zenith ansehen? Habt ihr ein VR-Headset zuhause und nutzt es regelmäßig oder ist das erstmal noch nichts für euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

