12 neue Koop-Spiele mit Release 2022, die besonders spannend sind

Das Jahr 2022 wird nach aktuellem Stand ein grandioses Spiele-Jahr. Doch welche Titel sind besonders für Koop-Fans interessant? Wir von MeinMMO haben für euch 12 Titel herausgesucht, die ihr unbedingt im Auge behalten solltet.

In dieser Liste werfen wir einen Blick auf die Koop-Spiele, die im Jahre 2022 erscheinen sollen. Dabei lassen wir bewusst MMOs und MMORPGs außen vor und konzentrieren uns nur auf den Koop-Aspekt der jeweiligen Spiele.

Da die Spiele noch nicht erschienen sind und wir daher nicht sagen können, wie gut die Games tatsächlich sind, basiert diese Liste auf den persönlichen Einschätzungen des Autors Mark Sellner, der die Spieler bereits länger verfolgt und selbst einige der Vorgänger gespielt hat.

Einige der Titel reihen sich aber auch in die meisterwarteten Multiplayer und Koop-Spiele auf Steam für 2022 ein, jedoch gibt es auch einige Spiele, die außerhalb von Steam erscheinen.

Die Reihenfolge der Liste orientiert sich an dem geplanten Release-Datum des Spiels. Alle Multiplayer-Releases für 2022 findet ihr hier: Neue Spiele 2022: Releases von MMOs und Multiplayer-Games.

Monster Hunter Rise

Entwickler/Publisher: Capcom | Release: 12. Januar 2022 | Modell: Buy2Play | Plattformen: PC, Switch | Spieleranzahl: 1 bis 4

Das ist Monster Hunter Rise: Monster Hunter Rise ist der sechste Teil der Hauptreihe Monster Hunter und erschien bereits im Jahr 2021 für die Nintendo Switch. Das Game setzt, nach Monster Hunter World, wieder verstärkt auf ein asiatisches Setting, ändert sonst aber nicht viel.

Alleine oder wahlweise mit euren Freunden macht ihr euch die Suche nach Monstern. Natürlich warten auch wieder neue Varianten der garstigen Biester auf euch und eine neue Story dürft ihr in Rise ebenfalls erwarten.

Am Gameplay-Loop selbst bleibt sich Monster Hunter allerdings treu. Ihr tötet Monster, um sie zu Looten und daraus bessere Ausrüstung zu craften, um dann stärkere Monster zu töten und das Gleiche zu wiederholen. Klingt simpel, funktioniert aber gut und macht Spaß.

Dabei greift ihr auf eine Vielzahl von Waffen zurück und könnt euch auf gleich mehrere davon spezialisieren. Es gibt also genug Langzeitmotivation für das Endgame in Monster Hunter Rise.

So funktioniert der Koop: Der Koop funktioniert im Prinzip genauso wie das normale Spiel auch. Ihr könnt die Monster entweder alleine oder mit bis zu drei Mitspielern jagen und erlegen. Die Monster skalieren in ihrer Stärke mit, sodass ihr nie unterfordert von dem Biest eurer Wahl seid.

Eine Crossplay- oder Cross-Save-Funktion gibt es aber leider nicht. Ihr könnt euren Spielstand weder von Switch mitnehmen noch mit euren Switch-Freunden gemeinsam spielen.

Was erwarten wir? Monster Hunter bleibt sich mit Rise selbst treu und setzt auf altbewährte Features.

Aufgehübschte Grafik in der PC-Version im asiatischen Setting von Rise

Neue Monster und neue Varianten von bekannten Monstern

Ein geschickt ausgereifter Gameplay-Loop, der euch stets zum Spielen motiviert

Viele und abwechslungsreiche Waffen

Rasantes Action-Gameplay in den Kämpfen gegen die Monster

Wann könnt ihr zocken? Bereits jetzt könnt ihr entweder auf der Switch spielen, oder die kostenlose Demo von Monster Hunter Rise in Steam testen. Der offizielle Release der PC-Fassung ist dann am 12. Januar. Lange müsst ihr euch also nicht mehr gedulden.

Rainbow Six: Extraction

Entwickler/Publisher: Ubisoft | Release: 20. Januar 2022 | Modell: Buy2Play | Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Google Stadia, Amazon Luna | Spieleranzahl: 3

Das ist Rainbow Six: Extraction: Im neuen Tom Clancy Abenteuer Rainbow Six: Extraction müsst ihr tatsächlich nicht gegen andere Agenten und Spezialeinheiten spielen. Dennoch könnt ihr aber einige bekannte Gesichter wiedersehen.

Denn Extraction stützt sich auf die Charaktere von Rainbow Six: Siege und startet gleich mit 18 von ihnen zum Start. Sie alle haben unterschiedliche Fähigkeiten und Ausrüstungen, so, wie ihr es ebenfalls bereits aus Siege kennt.

Einen Helden ausgewählt, geht es auch schon direkt in die Mission. Davon gibt es verschiedene und die Ziele variieren stets, je nach Missionstyp. Gemeinsam haben sie aber alle, dass es gegen gefährliche NPCs gibt und ihr euren Charakter nicht verlieren wollt.

Ihr könnt ihn zwar danach auf einer Rettungsmission versuchen zu retten, gelingt das aber nicht, ist er verloren. Es gibt also eine Art Perma-Death-System in Extraction, was für extra Aufregung sorgen soll.

So funktioniert der Koop: Das gesamte Spiel ist auf den Koop-Aspekt ausgelegt. Gemeinsam mit zwei anderen Spielern stellt ihr euch den Gefahren der mysteriösen Aliens. Ihr könnt das Spiel zwar grundsätzlich auch alleine spielen, bekommt dann aber NPC-Begleiter. Komplett solo seid ihr also nie unterwegs.

Maximal zu dritt macht ihr euch also auf und versucht, den schleimigen Gegnern den Garaus zu machen und eure gefangenen Freunde zu retten. Oder auch mal direkt die gesamte Anlage in die Luft zu jagen.

Eine Übersicht über die meisten Features und Spielmodi haben wir ebenfalls für euch vorbereitet.

Was erwarten wir? Wie ihr es bereits aus Rainbow Six: Siege gewohnt seid, könnt ihr euch auf packende Action freuen.

Teilweise zerstörbare Umgebungen

Verschiedene Waffen, die sich ähnlich wie in Siege anfühlen könnten

18 bekannte Operatoren zum Start und mehr, die noch kommen

Verschiedene Spielmodi, alle mit PvE-Fokus

Allgemein eher hoher Schwierigkeitsgrad

Perma-Death-System sorgt für aufregende Atmosphäre

Wann könnt ihr zocken? Auf allen Plattformen beginnt das Abenteuer in Extraction am 20. Januar 2022. Dann könnt ihr loslegen. Euren Fortschritt könnt ihr dabei zwischen allen Konsolen mitnehmen und auch Crossplay zwischen allen angegebenen Konsolen soll möglich sein.

Dying Light 2

Entwickler/Publisher: Techland | Release: 4. Februar 2022 | Modell: Buy2Play | Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X | Spieleranzahl: 1 bis 4

Das ist Dying Light 2: Dying Light 2 führt uns zurück in die Zombie-Verseuchte-Welt des ersten Teils, ist ansonsten aber von der Story des ersten Teils losgelöst und spielt einige Jahre nach den Geschehnissen von Dying Light.

Das Spiel legt einen großen Wert auf seine Story und möchte eine packende Geschichte erzählen, in der Charaktere und eure Entscheidungen im Vordergrund stehen.

Dying Light 2 bietet euch im Gameplay mehr von dem, was ihr bereits gewohnt seid. Rasante Parcour-Action gepaart mit schnellem Nahkampf und selbstgebauten Waffen. Schusswaffen hingegen sollen noch seltener sein, als sie es schon im ersten Teil waren.

Die namensgebende Mechanik des Horror-Spiels sorgt dafür, dass ihr nachts deutlich besser auf eure Umgebung achten müsst, als tagsüber. Der Wechsel zwischen Tag und Nacht ist nämlich ein essenzieller Teil des Spiels. Nachts wird es deutlich gefährlicher als tagsüber.

So funktioniert der Koop: Die Koop-Funktion von Dying Light 2 beschränkt sich auf einen Drop-In-Koop, bei dem ihr Freunde zu eurer Kampagne einladen könnt oder auch der Story eurer Freunde beitreten dürft.

Dabei behält immer der den Story-Fortschritt, der die Partie hostet. Mitspieler hingegen bekommen nur Erfahrung und Loot. Da sich die gesamte Spielwelt durch eure Entscheidungen verändern kann, sorgt aber gerade das auch dafür, dass ihr euch andere Speicherstände ansehen und mit Freunden spielen solltet.

Das Ganze könnt ihr dann mit bis zu vier Spielern machen, aber auch Solo, Duo oder Trio sind möglich. Ob auch der zweite Teil wieder einen separaten Multiplayer-Modus haben wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Zugutekommt dem Koop allerdings, dass ihr Dying Light 2 auf fast jedem Rechner zocken könnt.

Hinweis: Da Dying Light 2 in Deutschland von der USK nicht ab 18 zugelassen wurde, erscheint es bei uns nur in einer geschnittenen Fassung. Ihr könnt daher auch nur mit deutschen Freunden zusammen spielen, wenn ihr die deutsche Version des Spiels habt.

Was erwarten wir? Was die Features angeht, ist Dying Light 2 gut aufgestellt.

Freies Parcour-System, was dazu einlädt, die Welt zu erkunden

Crafting, bei dem ihr euch die stärksten Waffen selbst bauen könnt

Mitreißende Story mit starken Charakteren

Entscheidungen, die die Spielwelt verändern können

Horror- und Survival-Elemente

Rasante Nahkämpfe in First-Person

Wann könnt ihr zocken? Dying Light 2 erscheint weltweit auf allen Plattformen zur gleichen Zeit: am 4. Februar 2022. Das Game sollte ursprünglich bereits im Jahre 2021 erscheinen, wurde allerdings verschoben.