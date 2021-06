Der neue Koop-Shooter Rainbow Six: Extraction wurde auf der E3 2021 offiziell vorgestellt und mit ihm die ersten spielbaren Helden des Spiels, die sogenannten Operator. Insgesamt 18 Stück waren schon zu sehen, von denen neun offiziell bestätigt sind.

Was sind Operator? Die spielbaren Charaktere in Rainbow Six: Extraction werden Operator genannt. Sie stellen grob so etwas wie „Klassen“ dar, denn jeder von ihnen hat besondere Fähigkeiten, die im Team mehr oder weniger nützlich sein können.

Sämtliche Operator stammen aus dem PvP-Shooter Rainbow Six Siege, in dem ihre Fähigkeiten ebenfalls zum Einsatz kommen. Extraction ist eine Art ausgekoppelter PvE-Modus von Siege mit den gleichen Helden.

In einem Team sind bis zu drei Operator vertreten, sodass sich verschiedene Kombinationen an Fähigkeiten ergeben. Die Operator könnt ihr zudem aufleveln und etwa neue Waffen freischalten.

Der Clou: Wenn ein Operator während einer Mission zu Boden geht und in „Stasis“ versetzt wird, könnt ihr ihn nicht mehr spielen, bis ihr ihn wieder befreit. Der Charakter ist dann solange gefangen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Der Trailer von Extraction wurde zusammen mit Gameplay auf der E3 vorgestellt.

Die 9 bekannten Operator von Extraction

Auf der offiziellen Seite von Ubisoft sind bereits neun der Operator vorgestellt, die ihr spielen könnt (via Ubisoft.com). Neun weitere sind noch mit Platzhaltern versehen. Die Charaktere samt Fähigkeiten haben wir hier für euch aufgelistet.

Finka

Finka ist eine Mikrobiologin und Expertin im Kampf gegen Seuchen. Sie erschien in Rainbow Six Siege zur Operation Chimera, in der auch das „Outbreak“-Event stattfand als Teil eben dieser Mission. Der Spielmodus von „Outbreak“ ist die Grundlage von Extraction.

Was kann Finka? Finkas Fähigkeit steigert die Kampfkraft von ihr Teamkameraden mit einem Adrenalinboost. Spieler erhalten in Siege zusätzliche temporäre Lebensenergie und ähnlich dürfte die Fähigkeit auch in Extraction funktionieren. Zu Boden geschickte Teammitglieder werden durch den Boost außerdem wiederbelebt.

Was ist ihre Rolle im Team? Die Biologin unterstützt das Team als eine Art Heilerin und Unterstützung in heftigen Situationen, wenn alle Spieler Probleme haben. Solltet ihr von allen Seiten angegriffen werden, kann Finka euch helfen, zu überleben.

Pulse

Was kann Pulse? Der FBI-Agent ist ein Experte in der Aufklärung und Beschaffung von biologischen Daten. Dazu benutzt er einen Herzsensor, der normalerweise den Herzschlag von Gegnern sogar durch Wände zeigt, in Extraction aber direkt auf die Gegner eingestellt ist, die Archaeen.

Was ist seine Rolle im Team? Da Pulse Gegner sogar durch Wände entdecken und aufspüren kann, dient er als Aufklärer in Situationen, in denen Drohnen alleine die Arbeit nicht erledigen können. Mit Pulse könnt ihr Pläne für einen leisen Angriff oder einen Hinterhalt schmieden oder sogar Gegner einfach unentdeckt durch eine Wand erledigen, insofern das möglich sein wird.

Pulse hat immer ein cooles, lässiges Auftreten.

Doc

Was kann Doc? Der französische Mediziner ist mit einer Pistole ausgestattet, welche eine besondere Stimulanz feuert. Diese „Spritzen“ heilen Verbündete, die damit getroffen werden und können sie sogar wiederbeleben, wenn sie am Boden liegen.

Was ist seine Rolle im Team? Doc dient dem Team mehr als ein Heiler als Finka, da er Lebenspunkte wiederherstellen kann. Ansonsten erfüllt er ebenfalls die Rolle eines Unterstützers. Der Nachteil ist, dass er nur eine Person damit trifft und auch treffen muss.

Sledge

Was kann Sledge? Sledge ist mit einem namensgebenden Vorschlaghammer bewaffnet, mit dem er Wände aus Holz einreißen und Gegner betäuben kann. Das Werkzeug wird dabei zweihändig geführt.

Was ist seine Rolle im Team? Mit seinem Hammer kann Sledge alternative Wege für sein Team eröffnen und so entweder gefährliche Gegner umgehen oder einen Flankenangriff ermöglichen. Durch die Betäubung ist er auch im Kampf nützlich, um Verbündeten eine Verschnaufpause zu verschaffen.

Alibi

Was kann Alibi? Das PRISMA-Gerät von Alibi erzeugt ein Abbild der Agentin, welches ihr zum Verwechseln ähnlich sieht. Alibi kann das Gerät werfen und so eine Kopie von sich selbst an der gewünschten Position erschaffen. Gegner, die das Abbild angreifen, werden außerdem gescannt.

Was ist ihre Rolle im Team? Die Fähigkeit von Alibi dient zur Ablenkung der Gegner, um diese entweder zu trennen, an einen anderen Ort zu locken oder für einen Hinterhalt vorzubereiten.

Alibi mit ihrer Rüstung in Extraction.

Vigil

Was kann Vigil? Vigil benutzt ein „ERC“, eine Tarn-Vorrichtung, die ihn von der Wahrnehmung der Gegner versteckt. Er ist für gewisse Zeit nicht aufspürbar, muss diese Fähigkeit über die Zeit aber wieder aufladen.

Was ist seine Rolle im Team? Wie genau Vigil in ein Team passt, ist noch schwer zu sagen. In Siege kann er von Geräten unentdeckt Gegner aufspüren, sich ihnen nähern und sie erledigen. In Extraction könnte seine Aufgabe ähnlich sein, indem er etwa gefährliche Gegner eliminiert, die sonst einen Alarm auslösen würden.

Hibana

Was kann Hibana? Die X-KAIROS von Hibana sind besondere Granaten, die Wände zerstören können. Der Sprengstoff haftet, kann ferngezündet werden und die Explosionen durchdringen sogar Rüstung.

Was ist ihre Rolle im Team? Hibana dient als so eine Art „schwerer Hammer“ für Gegner. Da sie Rüstung durchdringen kann, ist sie vermutlich vor allem für den Kampf gegen schwere Elite-Gegner gedacht. Ob sie wie in Siege auch verstärkte Wände zerstören kann, wissen wir aber noch nicht.

Ela

Was kann Ela? Ela nutzt mit ihren GRZMOT-Minen eher unkonventionelle Waffen, welche Gegner außer Gefecht setzen können. Die Minen haften an Oberflächen und werden durch Annäherung ausgelöst, um nahe Gegner zu betäuben.

Was ist ihre Rolle im Team? Mit den Minen kann Ela Hinterhalte vorbereiten, um einen oder mehrere Gegner hinein zu locken. Die durch die Detonation betäubten Gegner lassen sich leichter ausschalten.

Ela und ihre GRZMOT-Minen.

Lion

Genau wie Finka war auch Lion ein Teil des ursprünglichen „Outbreak“-Events. Der französische Spezialist im Kampf gegen atomare, biologische und chemische Kampfstoffe findet auch in Extraction einen Platz.

Was kann Lion? Lion kämpft mit einer speziellen Drohne, die über dem Einsatzgebiet schwebt und Gegner scannen kann. Durch den Einsatz der Fähigkeit werden alle sich bewegenden Gegner in einem Bereich erfasst.

Was ist seine Rolle im Team? Mit seiner Drohne erfüllt Lion die Rolle als Aufklärer. Anders als Pulse kann er zwar keine Gegner orten, die stillstehen, aber dafür einen größeren Bereich abdecken. Er kann so vor Patrouillen warnen oder alternative Wege vorschlagen, wenn ein Bereich zu stark bewacht ist.

9 weitere, versteckte Operator

In der Vorstellung von Rainbow Six: Extraction haben die Entwickler ein kurzes Bild gezeigt, in dem neun weitere Operator zu sehen waren, die noch kein eigenes Profil bekommen haben:

Die gezeigten Operator. Momentan nicht spielbare sind schraffiert.

Wir wissen zwar noch nicht, ob sie so ins Spiel übernommen werden und wie ihre Fähigkeiten im Koop-Shooter funktionieren werden, aber ihre Gadgets sind aus Siege bereits bekannt:

Rook: verstärkt die Rüstung/erhöht die Lebenspunkte seines Teams mit tragbaren Panzerplatten

Fuse: setzt ein Gerät an Oberflächen an, welches mehrere Granaten in den angrenzenden Raum feuert

Jäger: hat ein Abfanggerät, das Geschosse abfängt und so neutralisiert

Tachanka: nutzt einen Granatwerfer oder ein aufstellbares Stand-MG mit Schutzschild (vor seiner Überarbeitung)

IQ: kann mit ihrem Scanner elektronische Geräte orten, auch durch Wände und auf weitere Entfernungen

Capitão: hat eine Armbrust mit verschiedenen Bolzen, die Bereiche anzünden oder in Rauch hüllen

Nomad: feuert mit ihrem Gewehr ein Geschoss, welches an Wänden haftet und bei Annäherung Gegner zu Boden wirft

Nomad war übrigens schon im ursprünglichen Trailer zu sehen – sie wird also ziemlich sicher den Kader erweitern. Welche der anderen gezeigten Operator am Ende ins Spiel kommen, muss sich noch zeigen. Die Trailer kamen übrigens ziemlich gut an:

Rainbow Six: Extraction kommt gut an, sammelt tausende Likes in wenigen Minuten

Rainbow Six: Extraction erscheint am 16. September 2021 für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox Series X|S sowie Xbox One.