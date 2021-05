„Lord“ Tachanka ist in Rainbow Six Siege schon seit jeher ein Meme. Der Operator gilt als der schwächste im ganzen Spiel und selbst sein Rework hat daran wenig geändert. Nach einem kürzlichen Buff scheint er jedoch ganz annehmbar zu sein – zumindest für einen irren YouTuber.

Wer ist der YouTuber? BikiniBodhi macht seit vielen Jahren Content zu Rainbow Six und ist einer der größten und bekanntesten YouTuber zum Spiel. Sein Kanal hat mittlerweile über 1,64 Millionen Abonnenten.

Mit seinen Videos liefert er Guides und interessante Infos, etwa zu einer wichtigen Änderung an den Verstärkungen. Immer wieder kommen dabei aber auch völlig absurde Situationen zusammen – wie in seinem neusten Video, welches den Operator Tachanka beleuchtet.

So stark ist Tachanka nun: In seinem Vide zeigt BikiniBodhi, wie er mit Tachanka so richtig abräumt. Der Operator hat seit seinem Rework ein neues Gadget, mit dem er Brandgranaten werfen kann.

Diese erzeugen ein Feuer auf dem Boden, das Gegnern und Verbündeten Schaden zufügt. Eigentlich ist das Gadget dazu gedacht, einen bestimmten Bereich zu sperren („area denial“). Bodhi nutzt die Feuerflächen jedoch auf ganz andere Art und Weise.

Er zündet einen Bereich an und latscht dann einfach durch. Die Gegner rechnen nicht damit, dass jemand so blöd ist, und werden reihenweise abgeknallt. Sie erwarten offenbar, dass der Gegner sie dazu zwingen will, einen anderen Weg zu nehmen und werden überrascht. Selbst seine Team-Kollegen schickt er für die Kills durchs Feuer. Bodhi selbst sagt dazu: „Alter, das funktioniert so oft!“

Er nutzt die Brandgranaten aber auch, um besonders lästige Gegner wie Blitz oder Montagne einfach abzufackeln. Die beiden Operator haben einen Schild und sind schwer zu treffen – dafür auch recht langsam.

Bodhi nutzt ihre fehlende Mobilität, um sie einfach verbrennen zu lassen, teilweise indem seine Team-Mitglieder opfert, wenn sie den Gegner blockieren. Trotzdem führt das zum Sieg.

Der starke Buff nach dem (ungewollten) Rework

Das ist der Buff: Trotz Rework war Tachanka zum Ende der Season 4 von Jahr 5 einer der schwächsten Operator. Er erhielt deswegen mit dem Update Y6S1.3 einen dicken Buff (via GameStar).

Quasi alles, was Tachanka kann, wurde verbessert:

Die Kapazität seiner Brandgranaten ist erhöht

Projektile fliegen weiter und schneller

Die Zeit zur Detonation ist verringert

Feuerflächen halten länger und sind größer

Tachankas Hauptwaffe kann schneller ausgerüstet und abgelegt werden

Wie es bei BikiniBodhi aussieht, hat der Buff die gewünschte Wirkung erzielt. Allerdings ist Bodhi auch einer der besten Spieler überhaupt. Geht lieber nicht davon aus, dass ihr problemlos nun alle Gegner einfach abschlachten könnt – dazu braucht es immer noch Übung.

Was wurde an Tachanka geändert? Ursprünglich hatte Tachanka keinen Granatwerfer, sondern ein Maschinengewehr mit Schild und Standfuß. Das Gewehr konnte er auf- und abbauen, war damit aber extrem stationär und quasi gar nicht mehr mobil.

Der Rework kam 2020, nachdem Tachanka eine Weile das absolute Schlusslicht in den Statistiken war. Zu dieser Zeit hat sich aber schon eine gewisse Fan-Base aufgebaut, die ihren geliebten „Lord“ nicht geändert sehen wollte.

Trotz seiner Schwäche haben einige Spieler immer wieder zu Tachanka gegriffen. 200 Spieler starteten sogar eine Petition gegen das Rework.