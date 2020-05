Seit einiger Zeit plant Rainbow Six Siege nun schon die Überarbeitung eines der ältesten und schwächsten Operator des Spiels. Eine kleine Gruppe von Fans will das aber nicht sehen und hat eine Petition dagegen gestartet.

Um welchen Operator geht es? Es geht um Tachanka, einen Verteidiger der Spetsnaz, der schon seit dem Release von Rainbow Six Siege im Dezember 2015 im Spiel ist. Der russische Operator ist zu einer Ikone geworden durch sein Aussehen mit dem dicken Helm und seinem besonderem Gadget: einer Stand-MG mit Schild.

Durch diese erlangte er in der Community den Status als Meme und den Beinamen „The Lord“. Nun planen die Entwickler allerdings ein großes Rework für den Operator.

Auf dem Six Invitational wurde bereits im Februar vorgestellt, was sich ändern soll: Sein MG-Turm verschwindet und stattdessen erhält er einen Granatwerfer mit Brandgranaten als Gadget. Die Kollegen der GameStar berichteten bereits ausführlich über Tachankas Rework.

Warum das Rework? Tachanka ist nicht nur einer der ältesten Operator, sondern auch der aktuell mit Abstand schwächste. Er ist tatsächlich so schwach, dass seine Stärke noch nicht einmal mehr auf dem Graphen wirklich Platz hat:

Tachanka ist wirklich ziemlich schlecht. Bildquelle: Ubisoft.

Zudem Habe laut Game Director Leroy Athanassoff sein MG für Probleme gesorgt und immer wieder zu Bugs geführt. Darum müsse es verschwinden. Ein weiterer Punkt dürfte der E-Sport sein. Dort ist das Balancing wichtig für die Profis, um ihr Setup ideal auf den Gegner anpassen zu können. Mit einem neuen Tachanka wären etwa starke Rush-Taktiken für Angreifer schwerer.

Mit dem Rework steigt die Chance, dass der russische Operator einen Platz im E-Sport erhält und etwa in der aktuell laufenden GSA League gespielt wird. Das wäre auch für Fans von Tachanka gut, denn dann würden sie ihren Liebling endlich im professionellen Einsatz sehen.

Fans wehren sich – aber nur leise

So wehren sich Hardcore-Fans: Bereits vor zwei Jahren hat der Tachanka-Fan Byron Panos auf change.org eine Petition an Ubisoft gestartet, den „Lord“ so zu lassen, wie er ist. Sein größtes Argument dabei ist: Wenn man sich schon die Mühe macht, einen Operator von Grund auf neu zu gestalten, könnte man doch gleich einen neuen Operator kreieren und den alten behalten.

So würden die Fans von Tachanka nicht ihren Liebling verlieren und man hätte dennoch die Möglichkeit, die neuen Features einzubringen. Das hätte nur Vorteile für alle, so Panos in seinem Text.

Vor etwa zwei Wochen erreichte die Petition 200 Stimmen. Mittlerweile (26. Mai 2020) sind es 202 Zustimmungen. Wirklich groß scheint Tachankas Rückhalt nicht wirklich zu sein.

Wann kommt das Rework? Bisher gibt es noch keinen konkreten Termin für das Rework von Tachanka. Es soll in Jahr 5 kommen, das aktuell läuft, laut Gerüchten in Season 3. Für die gibt es aber noch kein Datum.

Voraussichtlich im Juni startet erst einmal Season 2 des Jahres. Bisher wissen wir von dieser Season, dass die neuen Operator Ace und Melusi erscheinen, die besonders Profis ziemlich nerven könnten.

Hat ebenfalls neulich ein Rework erhalten: Ying.

Erst vor kurzem hat Ubisoft den Operator Ying überarbeitet. Diese wurde jedoch dann so stark, dass das Studio schon zurückrudern musste. Wie das Tachanka-Rework wird, muss sich noch zeigen. Den Entwicklern sei jedoch wichtig, dass sein Status als Ikone erhalten bleibt. Tachanka soll weiter „der Lord“ von Rainbow Six bleiben.