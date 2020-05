In den aktuell laufenden Qualifiern für die GSA League in Rainbow Six: Siege hat ein Profi-Team gezeigt, dass die richtige Koordination einen schnellen Sieg bescheren kann. In nur wenigen Sekunden haben sie ihre Gegner einfach überrollt.

Um welches Team geht es? Das Profi-Team Aquila trat am Samstag, den 2. Mai, im vierten Qualifier der GSA League in Rainbow Six: Siege gegen das Team V1CTORY Esports an. Die erste Runde auf der Karte Border spielten sie im Angriff.

So lief die Runde ab: Eine Runde in Rainbow Six: Siege startet grundsätzlich mit der Vorbereitung, in der die Verteidiger ihre Positionen befestigen und Angreifer mit Drohnen kundschaften.

Anschließend folgt die eigentliche Spielphase, in der Aquila sofort angriff. Die Besonderheit des gewählten Verteidigungspunktes ist, dass der Bomben-Bereich B direkt an einem äußeren Fenster und nahe des Spawns der Angreifer liegt.

Vier der fünf Spieler von Aquila haben sich gemeinsam zu diesem Punkt begeben. Der fünfte, LamaR.N1, hat die Rückseite des Angriffs gedeckt.

Nach nur etwa 20 Sekunden standen sie bereits auf dem Punkt und haben den Entschärfer platziert – eine Siegesbedingung für die Angreifer. Dabei haben sie die überraschten Angreifer einfach vollkommen überrannt, die offenbar nicht damit gerechnet haben, so schnell Gegner an diesem Punkt zu haben.

Das zeigt sich gut direkt nach Beginn des Angriffs, als der gegnerische Smoke aus einer Deckenluke springt und direkt von zwei Angreifern begrüßt wird. Nach weiteren knapp 20 Sekunden, also etwa 40 Sekunden nach Rundenstart, ist die Runde gewonnen.

„Rush B“: Schnellster Sieg der Qualifier

Warum ist das so beachtlich? Eigentlich dauern Runden in Rainbow Six: Siege länger. Die Spieler haben drei Minuten Zeit, um einen Angriff oder eine Verteidigung erfolgreich abzuschließen. Eine Rundenzeit von zwei Minuten ist in der Regel normal, insofern nicht ein Spieler in wenigen Sekunden eine perfekte Runde hinlegt und alle Gegner tötet.

Diese Zeit wird genutzt, um Aufklärung zu betreiben und gezielt vorzugehen. Da Siege ein Taktik-Shooter ist, reichen wenige Treffer, um einen Gegner auszuschalten. Eine Unterzahl-Situation wird so schnell zum Nachteil.

Deswegen lassen sich die Teams meist Zeit, um den Sieg zu sichern und nicht zu „rushen“. Aquila dagegen hat alles auf den Angriff gesetzt und damit sogar die schnellste Runde der Qualifier gespielt, wie die Kommentatoren bestätigen. Beide Teams haben es allerdings in die Playoffs geschafft, die am 3. Mai um 16:00 Uhr starten. Möglicherweise gibt es also ein Rematch.

Rainbow Six Siege: So seht ihr die Deutsche Liga Alle Infos, Ankündigungen und Streaming-Pläne zur großen deutschsprachigen GSA-Liga. Zur Übersicht

Der Sieg der Truppe zeigt, wie wichtig Koordination und Absprache im Team sind. Jeder hat seine Aufgabe. Aquila hat nur einen Spieler eingebüßt, weil dieser gerade den Entschärfer aufgestellt hat und nicht mehr rechtzeitig aus dem Raum kam.

Die Verteidiger dagegen haben schlecht geplant, unter anderem bestimmte Bereiche zu stark verbarrikadiert, die sie selbst für schnelle Bewegungen gehabt hätten. Ein Paradebeispiel dafür, dass Kommunikation der Schlüssel ist und eine gute Möglichkeit, sich noch ein paar Tricks der Profis abzuschauen, um selbst in Rainbow besser zu werden.