Rainbow Six: Siege bekommt mit der GSA League 2020 eine Weiterentwicklung der beliebten GSA Nationals und ein neues E-Sport-Event für den deutschen Raum. Wir zeigen euch alles, was ihr zur League, dem Zeitplan, den Regeln und mehr wissen müsst.

Wir haben euch vor Kurzem bereits die GSA League 2020 mit ihren 30.000€ Preisgeld kurz vorgestellt. 8 Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können sich qualifizieren und kämpfen 14 Tage lang um den Sieg.

Hier erklären wir euch noch einmal im Detail, wie genau das neue E-Sport-Spektakel in einem der besten Shooter abläuft und was die GSA League eigentlich ist.

Dieser Artikel wird über die gesamte Dauer des Turniers aktualisiert. Wir versorgen euch hier stetig mit Ergebnissen, Highlights und Zwischenständen zur GSA League.

Invitational, Pro League, GSA League – Was ist das alles?

Das ist die GSA League: Die GSA League ist der Nachfolger der zuvor abgehaltenen Nationals im DACH-Bereich (Deutschland, Österreich, Schweiz).

Zuvor wurden jeweils Nationals (Länder-Turniere) in jedem der drei Länder abgehalten, deren Sieger anschließend im „Clash of Nations“ gegeneinander antraten. Nun, in der GSA League, werden die Qualifier und die Playoffs in einem einzigen Event zusammengefasst.

Die GSA League – die neue E-Sport-Liga in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Wie unterschiedet sie sich vom anderen E-Sport? Die GSA ist als „Minor“-Turnier kleiner als die großen „Major“- bzw. „Premier“-Turniere wie das Six Invitational oder die Pro League. Die Unterschiede kurz zusammengefasst:

Beim Six Invitational qualifizieren sich Teams aus der ganzen Welt in ihrer jeweiligen Region und treten ein mal im Jahr für Millionenbeträge an Preisgeldern an

Die Pro League hat eine Divisionen in den verschiedenen Regionen und findet mittlerweile halbjährlich statt. Die Teams qualifizieren sich und die beiden besten jeder Region spielen in den Finals

Die GSA League findet lediglich in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Die Teilnehmer müssen aus Europa kommen und es gibt bestimmte Regeln für ihre Wohnsitze in diesen Ländern

Obwohl das Turnier kleiner ist, haben die GSA Nationals eine riesige Zuschauerschaft angezogen. Zu den Playoffs im Januar 2020 haben allein auf dem deutschen Twitch-Kanal über 22.000 Zuschauer zugesehen (via sullygnome). Dazu kommen noch Zuschauer über YouTube, den offiziellen Ubisoft-Kanal und VODs.

Zeitplan, Turnierregeln und Preisgeld

Wann wird gespielt? Die GSA League besteht aus drei Phasen: Den Qualifiern, den Playoffs und der eigentlichen League. Die Qualifier sind in vier Einzelturniere aufgeteilt und starten bereits am Samstag, den 25. April. Die Matches beginnen jeweils um 18:00 Uhr deutscher Zeit:

Die acht besten Teams der Qualifier kommen anschließend in die Playoffs, die am 3. Mai um 15:00 Uhr ausgetragen werden. Die eigentlichen Liga-Matches beginnen am 14. Mai.

Nach welchen Regeln wird gespielt? In den Qualifier-Runden wird ein „Single Elimination“ in einem geschlossenen Ligasystem mit Hin- und Rückrunde gespielt. Das bedeutet: Wer verliert, fliegt raus. Dazu gibt es aber noch ein Punkte-System, welches in die Ergebnisse mit einfließt, sodass nicht nur das reine Verhältnis zwischen Siegen und Niederlagen zählt.

In den anschließenden Playoffs spielen die acht besten Teams in einem Best-of-3, um zwei Finalisten zu ermitteln, die sich für die Liga-Spiele qualifizieren.

Zusätzlich zu diesen zwei qualifizierten Teams lädt Ubisoft sechs weitere Teams direkt ein, um an der GSA League teilzunehmen.

Wie hoch fällt das Preisgeld aus? Es wird um einen Preispool von über 30.000€ gespielt.

Teams und Rangliste

Bisher sind noch keine Teams für die GSA League bestätigt.

Sobald die Teams bekannt sind, tragen wir sie und die Platzierungen hier ein.

Die Regeln der GSA League

Da es sich um ein regionales Turnier handelt, haben die Teams zusätzlich zu einigen allgemeinen noch spezifische Voraussetzungen zu erfüllen:

alle Spieler müssen mindestens 18 Jahre alt sein und aktuell in Europa wohnen

maximal neun Personen pro Team sind erlaubt – inklusive Coach, Analyst und Manager

drei von fünf spielenden Spielern müssen ihren aktuellen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben

Organisationen dürfen nur ein Team haben, welches an globalen Events teilnimmt

Spieler, die an der GSA League teilnehmen dürfen an keiner anderen nationalen Ubisoft-Liga teilnehmen

Mit diesen Regeln kann tatsächlich der E-Sport in der DACH-Region gefördert werden, wenn keine oder weniger Spielerkäufe aus anderen Regionen stattfinden.

Twitch, YouTube, Mixer – Wo kann ich beim E-Sport zuschauen?

Die GSA League wird auf dem offiziellen, deutschen Twitch-Kanal von Rainbow Six: Siege übertragen. Wir haben den Stream hier für euch eingebunden:

Live-Video von Rainbow6DE auf www.twitch.tv ansehen

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Seite der GSA League.

GameStar und MeinMMO sind Medienpartner der diesjährigen Liga für Rainbow Six: Siege in Deutschland, Schweiz und Österreich. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten regelmäßig auf unseren Websites und Kanälen über die Liga, Partien und Teams berichten.