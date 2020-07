Am neunten Tag der GSA League in Rainbow Six Siege hat eines der bisher schwächelnden Profi-Teams endlich einen starken Sieg eingefahren. Im Interview hat einer der Profis dann auch gleich erklärt, wie es zum Sieg kam – und wie das für so ziemlich jede Runde funktioniert.

Wer sind die Profis? Rogue ist eines der Teams der GSA League, die selbst bereits in der Pro League von Rainbow Six Siege spielen. Die Pro League Season 11 in Europa konnten sie zuletzt bereits für sich entscheiden und spielen aktuell gleichzeitig in der GSA als auch in der EU League.

Gestern, am 9. Juli, trafen sie zum zweiten Mal auf den Newcomer FACT Gaming in der Rückrunde. Bei der ersten Begegnung hat FACT vor einigen Wochen Rogue mit einem krassen Comeback zerlegt.

Die Devise von FACT war damals: „Jungs, keine Angst, wir drücken die einfach um.“ Das hat dieses Mal offenbar nicht funktioniert, denn Rogue gewinnt das Match mit einem starken 7:2. Im anschließenden Interview verrät der deutsche Rogue-Spieler Lukas „korey“ Zwingmann, wie sie es angestellt haben.

Rogue verrät den Trick zum Sieg

So lief das Match ab: Die Begegnung startet recht ausgeglichen und sogar zugunsten von FACT Gaming, die zweimal in Führung gehen. Wie korey später erklärt, liegt das daran, dass Rogue zu Beginn absichtlich aggressiver spielt, um die Newcomer einzuschüchtern – was jedoch nicht funktioniert hat.

Rogue muss deshalb die Taktik schnell anpassen und schafft es so, beide Führungen von FACT bereits in der nächsten Runde aufzuholen. Statt offensiv gegen die Gegner vorzugehen, reagiert Rogue dynamisch und spielt sicherer, statt offensiver.

Die Taktik scheint gut zu funktionieren, da den Profis ab hier kein Fehler mehr unterläuft und sie alle Runden gewinnen. Ab Runde 4 beginnt der Siegeszug bis zum schlussendlichen 7:2 für Rogue.

Wie genau hat Rogue gewonnen? korey spricht im Interview nach dem Match davon, welchen Fehler FACT gemacht hat: Sie haben mit ihren Erfolgen nichts angefangen. Genauer, mit dem Raum, den sie eingenommen haben.

Wann immer FACT es geschafft hat, einen Bereich zu sichern, haben sie sich von dort aus entweder nicht ausgebreitet oder haben sich von Rogue überraschen lassen.

Die Profis haben daraufhin so gespielt, dass sie entweder einfach gewartet haben (als Verteidiger), weil FACT nicht genug Druck gemacht haben, oder indem sie sich eine Schneise durch das gegnerische Team geschlagen haben, um den verbleibenden Operators in die Flanke zu fallen oder die Bombe zu entschärfen.

Das größte Problem von FACT ist also gewesen, dass sie ihr Potential und starke Situationen nicht genutzt haben.

Wie nutze ich diese Tipps? Die Aussagen von korey lassen sich fast ausnahmslos auf jedes Match in Rainbow Six übertragen. Was er mit dem Einnehmen von Raum meint, ist, dass ihr bestimmte Bereiche auf den Maps sichern solltet.

Das gilt sowohl als Angreifer als auch als Verteidiger. Sprecht mit eurem Team ab, dass ihr bestimmte Eingänge und Räume sichert und haltet, sodass ihr euch darauf verlassen könnt, dass aus den entsprechenden Richtungen keine Gegner kommen.

Reagiert dabei auf das, was der Gegner tut. Versucht er, die Positionen auszuhebeln, die ihr besetzt habt, verstärkt ihr stattdessen die Bereiche, über die er nun kommen will. Aufklärung über Drohnen, Kameras und Gagdets sowie gute Absprache und Teamplay sind dabei der Schlüssel.

Diese grundlegende Taktik ist der Schlüssel zu einem Sieg in jeder beliebigen Runde. Problematisch wird das erst, wenn der Gegner das auch weiß – dann kommt es darauf an, wer seinen Bereich besser sichern und von diesem aus agieren kann.

Die Ergebnisse von Spieltag 9

So lief der Spieltag: Aus dem Spiel von Rogue gegen FACT könnt ihr mit Sicherheit am meisten lernen. Allerdings sind alle Matches des neunten Spieltages ziemlich eindeutige Siege – stärker als bei jedem Spieltag zuvor:

DIVIZON 7:0 mYinsanity

Rogue 7:2 FACT Gaming

WarKidz 2:7 Team Secret

Turtle eSport 1:7 G2 Esports

Sämtliche Profi-Teams haben an diesem Tag gezeigt, warum sie Profis sind. Das könnte mitunter daran liegen, dass sie sich nun gleichzeitig für die Matches der EU League vorbereiten müssen und dementsprechend generell härter trainieren.

Einen allgemeineren Überblick über den neunten Spieltag mit weiteren Einblicken in das Spiel von Rogue findet ihr bei den Kollegen von der GameStar.

Wie geht es weiter? Der nächste Spieltag findet am 16. Juli statt. Besonders interessante Matches dort sind Rogue gegen WarKidz, bei dem sich zeigt, ob Rogue seine wiedergefundene Dominanz beibehalten kann oder ob die WarKidz sich als neuer Underdog entpuppen, sowie FACT gegen Team Secret, wo sich zeigt, ob die deutschen Newcomer sich von ihren kürzlichen Niederlagen erholen können.

Alle weiteren Infos findet ihr in unserer großen Übersicht zur GSA League.

