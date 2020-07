Den Profis von G2 Esports ging es am 12. Spieltag der GSA League in Rainbow Six Siege ganz schön ans Leder. Beinahe hätten sie ihre dritte Niederlage erlitten. Analyst Kevin „Sua“ Stahnke spricht Amateur-Gegner WarKidz ein dickes Lob aus.

Um wen geht es? Philipp „Daya“ Kesper ist ein Neuzugang bei den WarKidz, nachdem er vom vielversprechenden Newcomer FACT Gaming gewechselt ist. Daya war bereits bei FACT ein wichtiger Teil der Strategie und gilt als einer der individuell stärksten Spieler in den Teams der GSA League, dort besonders beim Nachwuchs.

Zusammen mit FACT (damals noch TRSH) hat sich Daya in den Qualifiern der Liga für die eigentliche GSA League qualifiziert und hat nach einigen Spieltagen zum Challenger-Team WarKidz gewechselt. Dort spielt er nun im aktuellen Kader.

Was hat Daya geschafft? Am 12. Spieltag der Liga traten die WarKidz gegen G2 Esports an, eines der stärksten Rainbow-Teams in Europa und bereits gestandene Profis. In der achten Runde schafft es Daya, den Kill auf sämtliche Gegner zu erlangen – ein sogenanntes „Ace“.

Wie hat er das angestellt? Daya ist ein äußerst aggressiver Spieler, der dafür bekannt ist, vor allem auf Kills und starke Vorstöße zu spielen. Er war auch der Grund, warum FACT Gaming lange Zeit so erfolgreich gewesen ist, weil sich das Team um diese Taktik herum aufgebaut hat.

Bei den WarKidz scheint das nun ebenfalls zu funktionieren. Insbesondere Teamkollege Tooobi hat in vielen Runden starke Aufklärungsarbeit geleistet. Aufklärung und Kommunikation sind laut Profis der Schlüssel zum Sieg.

Daya hat diese Kommunikation offenbar so gut geholfen, dass er kurzerhand alle Gegner einfach alleine platt gemacht hat. Außerhalb von Turnieren werden andere Spieler für ähnliche Leistungen manchmal sogar gekickt.

G2 Esports verliert fast nochmal

So lief das Match: In den ersten drei Runden sah es noch so aus, als könne sich G2 als starker Sieger hervortun. Sie gewinnen drei Runden in Folge und starten als Angreifer mit einem 3:0 auf der Map Oregon, die eigentlich als eine Karte mit Vorteil für Verteidiger gilt.

In Runde 4 allerdings lässt allerdings die Leistung von G2 etwas nach und die WarKidz schaffen es, sich auf die aggressive Spielweise der Profis einzustellen. Sie kontern die Vorstöße mit viel Kamera- und später Drohnen-Arbeit und verhindern so, überrannt zu werden.

Sie spielen mit einer Mischung aus defensiver Aufklärung und aggressiven Gegenangriffen. Dabei geht das Team geschlossen und recht vorsichtig vor, um sicherzustellen, dass selbst in angespannten Situationen keine Fehler unterlaufen, wie etwa im ersten Rundensieg zu sehen ist.

Erst nach einer 5:3-Führung seitens WarKidz schaffen es G2 Esports wieder, sich zu fangen und gewinnen anschließend vier Runden in Folge und damit das Spiel. Aber selbst in diesen Runden hat sich WarKidz als starker Gegner bewiesen, der beinahe noch einen Unentschieden erzwungen oder sogar noch gewonnen hätte.

Das vollständige Match haben wir hier für euch eingebunden (startet bei Stunde 02:28:15). Ihr findet es auch auf dem offiziellen deutschen YouTube-Kanal von Rainbow Six Siege.

Hätte G2 Esports verloren, wäre das bereits die dritte Niederlage gewesen. Bei der ersten Niederlage waren sich Fans noch sicher, dass das Absicht gewesen sei.

Die zweite haben sie gegen den deutschen Newcomer FACT eingefahren, die fanden: „Das fühlt sich nicht richtig an.“

Das sagt der Analyst dazu: Im anschließenden Interview mit dem G2-Analysten Sua spricht dieser über das, was so im Match passiert ist. Er sei zwar glücklich über den Sieg, aber auch nicht „so“ glücklich über die Leistung. Das hätte besser funktionieren können.

Allerdings zeigt sich Sua auch sehr angetan von Dayas Leistung: „Das erste, was ich hervorheben muss, ist dass man gesehen hat, dass Daya heute Morgen sein Bifi-Würstchen hatte und sein Müsli. […] Daya hat heute gut gespielt, da muss ich ihm Props für geben. Das Ace war köstlich, hat mir gefallen.“

Mit einem Grinsen fügt er an, dass Daya doch einmal vorbeikommen sollte, damit nicht „so etwas wie letzte Woche“ passiert. Sua spielte da als Ersatz bei G2 gespielt und verlor mit seinem Team. Er wolle Daya nur nicht zu viel loben, „sonst hebt der wieder ab.“

Sua gibt etwas später noch weitere Tipps, von denen Spieler sicherlich noch lernen können. So lobt er etwa Tooobis Drohnen-Arbeit, innovative Ansätze wie neue und eigene Strategien und betont, wie wichtig es ist, zu wissen, was der Gegner tut oder eben nicht.

So lief der 12. Spieltag der GSA League

Das sind weitere Ergebnisse: Obwohl das spielerische Highlight des Tages sicherlich bei Daya und den WarKidz lag, sind die Ergebnisse der anderen Matches für den Verlauf noch wichtiger. Insbesondere bei FACT gegen DIVIZON. Die Ergebnisse:

Rogue 7:3 mYinsanity

WarKidz 5:7 G2 Esports

Turtle eSport 3:7 Team Secret

FACT Gaming 5:7 DIVIZON

Für FACT Gaming ist das besonders nach den letzten Niederlagen ein kritisches Ergebnis. Noch ist es möglich, dass FACT die Profis von Rogue aus den Top 4 verdrängt und damit eine Chance auf den Aufstieg in die Challenger League erhält.

Dazu müsste FACT allerdings nun die nächsten beiden Spiele (gegen mYinsanity und WarKidz) gewinnen und Rogue die nächsten beiden (gegen G2 Esports und Team Secret) verlieren. Die Kollegen von der GameStar haben sich die aktuelle Leistung von Rogue etwas genauer angesehen.

Wie geht es weiter? Die nächsten Spieltage 13 und 14 sind die letzten Spieltage vor den Playoffs. In diesen entscheidet sich gerade bei den Plätzen 4 und 5 noch einmal einiges. Sowohl die Siege von FACT als auch die Niederlagen von Rogue sind gut möglich.

Sollte beides eintreten, müssten sich DIVIZON und FACT noch einmal um den Aufstieg in die Amateur- bzw. Profi-Szene prügeln. Die Matches der beiden Teams sind bereits jetzt die wohl spannendsten der GSA League.

Für Fans der Profis lohnen sich die Tage jedoch ebenfalls, weil sich da zeigt, ob DIVIZON möglicherweise jetzt schon stärker ist als die Pro-Teams. Wer noch ein neues Team zum Anfeuern sucht, hat mit DIVIZON vielversprechende Newcomer vor sich mit einem großem Potential, ein Top-Team zu werden.

