Am Donnerstag geht es weiter mit der GSA League in Rainbow Six Siege. Am ersten Spieltag gab es bereits etliche Überraschungen – und am zweiten könnte sich schon ein Trend abzeichnen. Und der neigt stark den Newcomern entgegen.

Um welche Newcomer geht es? Die Rede ist von den beiden Teams FACT Gaming (ehemals TRSH) und DIVIZION. Diese haben sich bei den Qualifier-Matches der GSA League für die Teilnahme am E-Sports-Event qualifiziert.

Sie gehören als Newcomer zu den acht Teams der GSA League, von denen die restlichen Teams direkt von Ubisoft eingeladen wurden. Zwei davon sind sogar international tätige Profis und bekannte Größen: G2 Esports und Rogue.

Die Matches, die bisher gespielt wurden, deuten allerdings darauf hin, dass genau diese Profis vielleicht etwas Probleme mit den Newcomern bekommen könnten.

FACT und DIVIZION – Bissige Underdogs?

Darum sind die beiden Teams so interessant: Sowohl FACT Gaming als auch DIVIZION waren vor dem Start der Qualifier quasi unbekannt. Sie sind (noch) keine richtigen Profis, müssen sich erst beweisen und zeigen, wie stark sie wirklich sind.

Am ersten Spieltag, am 14. Mai, haben sie allerdings beide ziemlich abgeräumt. DIVIZION hat den Gegner Rogue, ein internationales Profi-Team, mit 7:5 besiegt. Ein knappes Ergebnis, aber eines, das zeigt, wie stark der Newcomer ist.

Die finale Runde konnte DIVIZION trotz knappem Spiel sogar flawless abschließen.

Das deutsche Team FACT Gaming dagegen hat sich noch eindrucksvoller bewiesen. Gegen den Traditions-Verein Turtle eSport haben sie mit einem perfekten Match von 7:0 gewonnen, obwohl einige der Runden ziemlich knapp ausgingen.

Mehr dazu lest ihr in der Analyse und den Highlights vom ersten Spieltag der GSA League auf MeinMMO.

Wie stehen ihre Chancen? Nach dem ersten Spieltag sind beide Teams in der oberen Hälfte der Tabelle. Das hat bisher noch nicht viel zu sagen. Allerdings war selbst der Sieg des bisherigen Titel-Favoriten G2 Esports gegen Team Secret (ehemals OrgLess) mit 7:4 hart erkauft.

So sieht die Tabelle nach dem ersten Spieltag aus. Quelle: GSA-League.gg.

Im Moment sieht es so aus, als hätten FACT und DIVIZION gute Chancen darauf – wenn am Ende vielleicht nicht zu Siegen – zumindest starke Platzierungen abzugreifen und auf sich aufmerksam zu machen.

Ihr großer Nachteil ist jedoch, dass sie beide erst kürzlich in den Qualifier-Matches häufig gespielt haben. Das liefert den anderen Teams haufenweise Material, um sie zu analysieren, während die beiden Teams selbst das erst ab jetzt mit ihren Gegnern tun können.

Am Donnerstag, den 21. Mai, muss sich aber erst einmal Rogue gegen das deutsche Team FACT Gaming behaupten. Da Rogue bereits zuvor einem Newcomer unterlegen war, könnte FACT hier wirklich zum Problem für sie werden.

Das Ergebnis dieses Matches könnte angeben, in welche Richtung sich die Profis in Spe entwickeln werden.

Wo kann ich zusehen?

Wenn ihr selbst zusehen wollt, könnt ihr das am Donnerstag ab 19:00 Uhr direkt auf dem offiziellen deutschen Twitch-Kanal von Rainbow Six Siege. Im ersten Match treffen direkt DIVIZION auf die Schweizer von mYinsanity.

Wer sich bereits einen Eindruck verschaffen will, sollte schon ab 18:00 Uhr einschalten. Denn dort beginnt die Analyse „Weekly Breach“, in der Experten ihre Einschätzungen zu den Matches des Tages und jedem einzelnen Team angeben.

So oder so lohnt sich Einschalten. Die Taktiken und Plays der Profis dienen als erstklassige Tipps, um in Rainbow Six Siege direkt besser zu werden. Was ihr euch dort von den Spielern abschauen könnt, wird euch in eurem nächsten Match sicherlich helfen.

GameStar und MeinMMO sind Medienpartner der diesjährigen Liga für Rainbow Six: Siege in Deutschland, Schweiz und Österreich. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten regelmäßig auf unseren Websites und Kanälen über die Liga, Partien und Teams berichten.