Am 14. Mai startet The Weekly Breach, die Analyse-Show zur GSA League 2020, also der deutschsprachigen Liga in Rainbow Six: Siege, mit Castern, Teams und unserem Team.

40.000 Euro stehen in der GSA League 2020 auf dem Spiel – in der was? Wenn ihr in den vergangenen Wochen auf unseren Websites unterwegs wart und unsere Streams geschaut habt, ist euch der Begriff bestimmt schon mal untergekommen. Die GSA League 2020 ist die deutschsprachige Liga in Rainbow Six: Siege, die am 14. Mai startet.

Ums Preisgeld kämpfen dabei hochkarätig besetzte Teams: G2 Esports, Rogue, Orgless, DIVIZON, TRSH, mYinsanity, War Kidz und Turtle Esports – im ersten Match treffen die Champions aus dem Vorjahr, Orgless, auf G2 Esports.

Die Pre-Show zur Liga: The Weekly Breach

Immer donnerstags ab 19 Uhr wird live und unter den wachsamen Augen der Caster gespielt, ihr könnt also schon beim bloßen Zuschauen zumindest euer taktisches Verständnis von Rainbow Six: Siege verbessern. Infos und News zu Liga und Spielern gibt’s aber auch schon vorher.

Wollt ihr wissen, warum die Teams spielen, wie sie spielen? Schaut zu und erfahrt mehr!

Immer um 18 Uhr startet nämlich „The Weekly Breach“, unsere Pre-Show zur Liga. In der Stunde vor den virtuellen Gladiatorenkämpfen stimmen wir euch schon mal auf den Spieltag ein, fassen die vorangegangenen Ereignisse nochmal zusammen und liefern euch auch sonst alle wichtigen und lustigen Fakten zur GSA League 2020.

Die GSA League 2020 & The Weekly Breach – Kurz-Check

Wann? Immer donnerstags ab 18 Uhr

Immer donnerstags ab 18 Uhr Wo? Auf dem offiziellen Twitch-Kanal der Liga

Auf dem offiziellen Twitch-Kanal der Liga Wer? Unser R6-Team, professionelle Caster & die Profi-Teams

Mehr Infos rund um die GSA League 2020 und die Spieltage gibt’s im großen Info-Artikel.

GameStar und Mein-MMO sind Medienpartner der diesjährigen Liga für Rainbow Six: Siege in Deutschland, Schweiz und Österreich. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten regelmäßig auf unseren Websites und Kanälen über die Liga, Partien und Teams berichten.