Zwei Brüder liefern sich ein Duell im Finale einer Weltmeisterschaft – Der Verlierer bricht in Tränen aus

In dem Taktikshooter Rainbow Six: Siege trafen am Wochenende im Finale der großen Weltmeisterschaft zwei Zwillingsbrüder aufeinander. Für einen von beiden bedeutete das eine bittere Niederlage.

Um was für eine Weltmeisterschaft ging es? In Ubisofts Taktikshooter Rainbow Six: Siege lief im Februar das Six Invitational 2024, das ist die Weltmeisterschaft und das größte Turnier des Spiels.

Knapp 2 Wochen kämpften 20 Teams in Brasilien um den Weltmeistertitel. Auch Titelverteidiger G2 Esports war dabei.

Das Siegerteam erwartete ein Preisgeld in Höhe von 1.000.000 US-Dollar. Der Zweitplatzierte bekam 450.000 Dollar. Platz 3 erhielt 240.000 Dollar.

Der Six Invitational wurde 2024 zum siebten Mal ausgetragen. Bisherige Sieger waren Continuum, PENTA, G2 Esports (2x), Spacestation Gaming, Ninjas in Pyjamas und TSM

Am 26. Februar 2024 spielten zum ersten Mal in der Geschichte des Six Invitationals zwei brasilianische Teams in Brasilien im Finale gegeneinander: FaZe Clan vs. w7m esports. Mit dabei zwei Brüder, die für verschiedene Teams antraten.

Zwillinge im Finale der Weltmeisterschaft

Was sind das für Brüder? Im Finale des Six Invitationals 2024 traf FaZe auf w7m. Für FaZe spielt der 20-jährige Brasilianer Thiago Sá Ferreira alias „Handyy“. Für w7m spielt dessen Zwillingsbruder Felipe „nade“ Ferreira.

w7m gewann das Finale auf der letzten Map, nachdem sie einen 6:1 Rückstand aufholten. Das Team konnte sich im richtigen Moment fangen und mit einem Comeback in die Verlängerung retten. Dort behielten sie die Nerven und gewannen erneut 2 Runden sowie das Finale.

In Rainbow Six: Siege endet ein Match im E-Sport, sobald ein Team sieben Runden pro Map gewinnt. Steht es in nach 12 gespielten Runden 6:6 zwischen den Teams, geht es in die Verlängerung. FaZe hatte also nicht nur einen Matchpoint, sondern hätte sich mit einer einzigen gewonnenen Runde zum Weltmeister gekrönt.

Als das Match endete und der Sieg für w7m feststand, sprang das Team auf und freute sich ausgiebig. Nach einigen Minuten der Ekstase sollten die Spieler allerdings zur Preisverleihung auf die große Bühne, doch nade machte auf seinem Weg einen Abstecher zu seinem niedergeschlagenen Bruder, der mit den Tränen kämpfte, und tröstete ihn.

Anschließend griff nade seinen Zwilling am Arm und ging mit ihm gemeinsam auf die Bühne, zeigte dabei immer wieder mit dem Finger auf ihn und stand ihm emotional bei. Im Augenblick seines größten Erfolges vergaß er nicht, dass sein Bruder gerade seine schmerzlichste Niederlage erlebte.

Wie verlief das Turnier für die Brüder? Die Gruppenphase beendeten die Teams beider Brüder auf dem zweiten Platz ihrer jeweiligen Gruppe: FaZe war in Gruppe B hinter Spacestation Gaming und w7m esports musste sich Virtus.pro geschlagen geben.

In den anschließenden Playoffs konnte sich FaZe souverän im Upper-Bracket durchsetzen und frühzeitig einen Platz im großen Finale sichern. Dabei kegelten sie starke Kontrahenten wie G2 Esports, die Soniqs und Virtus.pro ins Lower-Bracket.

W7M musste im Lower-Bracket nachziehen, nachdem sie frühzeitig gegen Wolves Esports. Anschließend erreichten sie mit Siegen gegen FearX, Ninjas in Pyjamas, Spacestation Gaming, Soniqs, G2 Esports und Virtus.pro ebenfalls das Finale.

