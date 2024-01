Steam-Gigant Valve bannt 27-Jährigen mitten im Turnier: Eigene Profi-Karriere und die seines Teams ruiniert

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Das war das Resultat: Nach dem Bann des Spielers wurden er und all seine Team-Kameraden vom Team „Mad Kings“ binnen von 24 Stunden gefeuert. Sie hatten das Team am 29. Dezember zusammengestellt.

Das war dann die Reaktion: StingeR wurde mitten im Turnier gebannt, bei der 10-Minuten Marke in der 2. Partie. Er konnte nach dem Bann nicht mehr in DOTA 2 einloggen. Der Bann führte zu einer automatischen Niederlage seines Teams und zum Ausscheiden.

In Spielen wie DOTA 2 sorgt ein Matchmaking-Rating dafür, dass man bei einer Partie ungefähr gleichstarken Gegnern und Mitspielern zugelost wird. Wenn ein Spieler aber mit dem Account eines anderen spielt ( smurft ), der ein niedrigeres Ranking aufweist, tritt er gegen deutlich schlechtere Spieler an. Das wird allgemein als unfair angesehen.

Warum wurde er gebannt? Der Bann gegen StingeR hatte sich in den Tagen vor dem Spiel abgezeichnet. Mitglieder der Community hatten StingeR vorgeworfen, er würde einen anderen Spieler für sich spielen lassen, um seinen Account zu boosten (via reddit ).

