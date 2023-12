Twitch-Streamer macht Geschenk in DOTA 2 auf, wird direkt gebannt: „Ist das euer Ernst?“

In knapp 6.000 Zeichen stellte der Streamer dar, er habe vor einiger Zeit gemerkt, dass ihm DOTA 2 am meisten Spaß mache, wenn er es kompetitiv spielte und mit seinem Team entsprechend kommuniziere.

Was sagt der Streamer? In der Folge seines Banns und des dazugehörigen Streamausschnitts wandte sich Mason Venne auf Reddit an die Community und versuchte, mit einem Statement seine Situation zu erklären.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was war das für ein Geschenk? Valve verschenkt in DOTA 2 jetzt „Geschenke“, die einen Bann zur Folge haben . Enthalten ist ein hochtoxischer Kohleklumpen, der eine Anspielung auf das toxische Verhalten der Spieler sein soll.

Dota 2 – The New Frontiers Update

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to