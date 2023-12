Valve „schenkt“ Spielern jetzt ihren Bann in DOTA 2, verpackt die Strafe mit fiesen Worten

In DOTA 2 gehen gerade „Geschenke“ der besonderen Art um. Spieler erhalten eine Nachricht, dass sie eine „saisonale Belohnung“ erhalten hätten. Doch was in dem Präsent steckt, dürfte wohl den wenigsten Spielern gefallen.

Um was für ein Geschenk handelt es sich? Die Spieler erhalten einen hochtoxischen Kohleklumpen, der eine Anspielung auf ihr toxisches Verhalten sein soll. In der Beschreibung wird erst deutlich, wofür der Kohleklumpen gut ist: Nichts.

Die Betroffenen haben mit dem „Geschenk“ einen permanenten Bann erhalten. Als Grund nennt Valve, dass die Spieler Smurfing betrieben oder andere Verstöße gegen die Richtlinien von Steam begangen haben.

In der Vergangenheit ist Valve oft gegen Smurf-Accounts vorgegangen. Das Unternehmen hat erst vor wenigen Monaten 90.000 Accounts unfairer Spieler gebannt. Doch anlässlich der Weihnachtszeit gibt es den Bann nun in einem hübsch verpackten Geschenk.

In DOTA 2 hab es zuletzt große Änderungen mit dem New-Frontiers-Update:

Valve geht gegen Smurf-Accounts vor und die Fans lieben es

Was ist Smurfing?

Smurf-Accounts sind heimliche Zweitaccounts von Profi-Spielern, die in MOBAS und Shootern mit Matchmaking-System eingesetzt werden. Da der frisch erstellte Account im Matchmaking auf niedrig gerankte Spieler trifft, hat die Gegenseite meist keine Chance gegen den Profispieler.

Außerdem verschaffen sich die Smurfer so eine Anonymität und andere Spieler vermuten nicht, gegen wen sie da gerade antreten.

Spieler nutzen Smurf-Accounts, um andere Spieler zu trollen, beleidigen und sich unfair zu verhalten. Aus diesem Grund sind Smurfer in der Community ungern gesehen.

Die neuen Spieler sind somit schon von Beginn an frustriert, weil sie direkt auf eigentlich hochrangige Spieler treffen. Das mindert den Spielspaß, weshalb Valve konsequent gegen die Accounts vorgeht. Das „Geschenk“ an Spieler, die sich unfair verhalten, kommt bei anderen Fans gut an.

Wie reagiert die Community darauf? Im Reddit-Forum, in dem das Geschenk gepostet wurde, erfreuen sich viele der User über die lustige Idee von Valve. Sie finden es vor allem lustig, dass das Geschenk nur akzeptiert werden kann und der Spieler nicht die Möglichkeit bekommt, die Gratis-Kohle abzulehnen.

So schreiben einige der Fans beispielsweise:

captainrikes: „Das ist der Bann, von dem ihr nie wusstet, dass ihr ihn wollt! Ein Überraschungsgeschenk ohne Rückgaberecht.“

siforacc: „Das Bann-Game von Valve ist stärker als meine Wi-Fi-Verbindung. Sie beherrschen die Kunst, mit Stil für Gerechtigkeit zu sorgen.“

_W1LL14M_: Ich würde mir wünschen, dass mehr Entwickler beim Bannen von Hackern, Smurfern usw. so frech vorgehen.

Was noch besser ist: Valve scheint auch die Spieler zu belohnen, die sich in letzter Zeit gut verhalten haben. User ilovecfb schreibt, dass es kosmetische Gratis-Items für Spieler geben würde, die positiv aufgefallen sind.

Ein anderer Spieler aus DOTA 2 hätte wohl das gleiche Geschenk verdient: Steam: „Das ist kein Flame, das ist abscheulich“ – Spieler fordern Perma-Bann für russischen Pro in DOTA 2