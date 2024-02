DOTA 2: Mitten in einem Turnier um 1 Million $ entlässt ein Team einen früheren Weltmeister

Robin Hood - Sherwood Builders ist ein Rollenspiel, das euch in der Rolle des legendären Helden ein Dorf in den Wäldern um Nottingham bauen lässt.

Tja, man fragt sich da von außen schon, was er sich nach diesem Ultimatum für einen Ausgang erwartet hatte. Wenn das Team in so einem Fall nachgibt, ist ja alle Autorität für die Katz.

Was war der Grund? Der Spieler erklärte die Situation dann am 26. Februar während eines Livestreams. Er sagte:

Im MOBA DOTA 2 (Steam) wird gerade das Turnier „DreamLeague Season 22“ gespielt. Es geht um 1 Million $ Preisgeld, dem Sieger winken 300.000 $. Doch mitten im Turnier wirft das Team Tundra Esports den erfahrenen Profi MinD-CotRoL aus der Mannschaft. Während die Fans rätseln, was passiert ist, klärt der Spieler auf, was seinem rauen Abgang herbeigeführt hat. Er hat einen Machtkampf innerhalb des Teams verloren.

