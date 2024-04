Das neue PS5-Spiel wurde angeblich doch von Sony zensiert – Aufregung um Stellar Blade

Das neue PS5-Spiel Stellar Blade kommt aus Südkorea. Man versprach vorm Release, dass weltweit eine unzensierte Version erscheinen sollte. Aber mit dem „Day One“-Patch 1.02 wurde nun doch ein Kostüm geändert. Man diskutiert, da stecke Sony dahinter. Aufgebrachte User starten eine Petition, die Änderungen zurücknehmen.

Das ist die Situation:

Wie NicheGamer berichtet, hatten Vorabtester von Stellar Blade die Version 1.01 gespielt. Das soll die unzensierte Version von Stellar Blade gewesen sein.

Zum Release am 26. April reichten die Entwickler Shift Up aber den Patch1.02 nach und hier soll es zwei Änderungen gegeben haben, die man für eine „Stealth“-Zensur durch Sony hält.

Der südkoreanische Entwickler hat sich dazu geäußert und gesagt, die Version im „Day One“-Patch sei jene, die von Beginn ab beabsichtigt war. Aber einige User im Netz glauben das nicht, sondern sprechen von Zensur und fordern eine Rücknahme der Änderungen.

Graffiti war „aus Versehen“ rassistisch

Was hat der Patch offiziell geändert? Der Patch kam am 26. April und hat das „New Game+“ gebracht.

Außerdem hat man ein Graffiti im Spiel geändert. Das war unglücklich, das Graffiti zeigte zwei Worte dicht beieinander: Ein „Hard“ und daneben ein „R-Shop“.

Mit dem Begriff „Hard R“ ist in den USA die rassistische Aussprache eines Schimpfworts (des N-Worts) gemeint, das mit einem „sanften A“ als Slang-Begriff, mit einem „scharfen R“, aber als rassistische Beleidigung gegen Schwarze gilt.

Von Sony hieß es, diese anstößige Grafik sei „nicht beabsichtigt“ gewesen und wurde entfernt (via ign):

„Die Platzierung von zwei Grafiken nebeneinander in Stellar Blade führte zu einer unbeabsichtigten anstößigen Formulierung. Shift Up hatte nicht die Absicht, anstößige Grafiken zu erstellen und wird die Graffiti für den Day-1-Patch ersetzen.“

Ein Outfit wurde im Patch entschärft

Über welche inoffizielle Änderung regen sich Fans auf? Es geht um das knapp geschnittene Outfit „Holiday Rabbit“: In der neuen Version trägt Eve hier ein zusätzliches Kleidungsstück im Brustbereich, was ihr Dekolleté stärker bedeckt.

Das halten Kritiker für „Stealth-Censorship.“

Angeblich sollen auch die Gore-Effekte im Spiel verringert worden sein. Blut verteilt sich nicht mehr über den ganzen Körper von Eve, sondern ist deutlich reduziert.

Entwickler will die jetzige Version behalten

Was sagen die Entwickler? Game Director Hyung-Tae Kim hat sich zum Vorwurf der Zensur geäußert. Er sagt, die jetzige Version des Outfits sei jene, die man von Beginn an geplant habe. Man wollte nicht zur anderen Version zurückkehren.

Man hätte eine interne Diskussion über den Ablauf (via levelup):

„Verständlicherweise sind auch wir uns dieses Problems bewusst. Allerdings ist das endgültige Kostüm, das wir euch zeigen wollten, tatsächlich das Kostüm in Version 1.0.0.2. Ich möchte klarstellen, dass dies unser endgültiges Produkt ist. Ich weiß jedoch, dass diese Antwort nicht ausreicht, um unsere Benutzer zu überzeugen. Es gibt eine interne Diskussion darüber, also denke ich, dass wir bald die Möglichkeit haben werden, diese Frage zu beantworten“, sagte der Entwickler.

Petition fordert: Nehmt die Zensur zurück

Wie ist die Reaktion? An die Spitze eines Protests hat sich einmal mehr Mark Kern gesetzt, das ist ein ehemaliger Blizzard-Entwickler, der später als Chef des MMO „Firefall“ gescheitert ist und seit Jahren ein neues MMO entwickelt. Er ist auf Twitter aktiv und äußert hier häufig Kritik an Gaming-Studios. Vor 8 Jahren setzte er sich für ein „WoW Classic“ ein – in den letzten Jahren wetterte er zum Beispiel gegen das Hauptmenü von Starfield (via gamestar).

Er hat eine Petition „Free Stellar Blade“ gestartet, in der er fordert: „Wir, die Spieler, wollen den Content zurück“, den Sony in der originalen Version des Trailers gezeigt hat. Die Zensur müsse zurückgenommen werden.

Die Petition über change.org hat mittlerweile über 31.000 Unterschriften.

Kleine Änderung – große Aufregung

Das steckt dahinter: Es scheint doch unwahrscheinlich zu sein, dass Sony von all den Dingen in Stellar Blade mit einem punktgenauen Eingriff genau dieses eine Outfit ändert und dafür so viel Kritik in Kauf nimmt. So ist der „Skin-Suit“ ja nach wie vor im Spiel.

Wenn es umfangreiche Änderungen gewesen wären, könnte man die Kritik eher verstehen. Das ist letztlich dieselbe Debatte, die schon einmal bei Stellar Blade geführt wurde. Das südkoreanische Stellar Blade ist ein ideales Vehikel, um Kritik an westlichen Entwicklern und ihrer angeblich übertriebenen politischen Korrektheit zu äußern:

