Das neue PS5-Spiel aus Südkorea löst eine Diskussion über schöne Frauen in Videospielen aus

Echoes of Elysium zeigt sich in erstem Trailer

So verschärfte sich die Kontroverse: Der ehemalige Blizzard-Mitarbeiter Mark „Grummz“ Kern postete einen Ausschnitt des Artikels mit einem Foto des koreanischen Models sowie der Ehefrau des Studio-Chefs, wohl, um die vermeintlichen Thesen des Artikels zu widerlegen (via X ). Die klare Message des Tweets:

Was ist gerade das große Thema? Als das Team von Shift Up über die Oster-Feiertage eine Demo zu Stellar Blade veröffentlichte, konnten sich viele ein Bild des Spiels machen. Das Gameplay soll, allen Diskussionen zum Trotz, ziemlich ordentlich sein: Einige Previews sprechen von einer Mischung aus dem Soulslike Sekiro und den NieR-Spielen von Square Enix.

Was ist die Diskussion um Stellar Blade? Das kommende PS5-Exclusive von dem koreanischen Studio Shift Up setzt auf Action und eine schöne Protagonistin . Der Körper von Heldin Eve basiert auf einem 3D-Scan des koreanischen Models Shin Jae-eun. Obwohl Stellar Blade noch gar nicht auf der PS5 erschienen ist, wird bereits seit Monaten darüber diskutiert:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to