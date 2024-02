Chef von neuem PS5-Spiel erklärt, warum sie eine „schöne Heldin“ nutzen und ihren Po betonen

Das neue PS5-Spiel Stellar Blade hat als Vorlage für ihre Heldin den Body-Scan eines südkoreanisches Modell verwendet. Die Firma hinter dem Spiel ist dafür bekannt, besonderen Wert auf die Hintern ihren Figuren zu legen. In einem Interview erklärt der Chef des Spiels Hyung-Tae Kim, woran das liegt.

Das war die Kontroverse um Stellar Blade:

Wir haben auf MeinMMO am 2. Januar darüber berichtet, dass Stellar Blade als Vorlage für die Heldin Eve den Body-Scan eines südkoreanisches Modell nutzt.

Das wurde auf Twitter von einigen westlichen Nutzern als positiv herausgestellt und behauptet: Im Westen hätten man die Protagonisten Eve extra „hässlich“ gemacht.

Man spielte auf eine Diskussion über unrealistische Schönheits-Standards an, die im Westen dazu geführt hat, dass Heldinnen wie Aloy nicht mehr auf „Hochglanzmagazin“-Optik getrimmt werden, sondern realistischer aussehen.

„Auf den Teil schauen die Spieler die meiste Zeit“

Das sagen die Entwickler: In einem Gespräch mit Gamesradar wird der Game Director jetzt genau auf diese Punkte angesprochen. Bei Gamesradar weiß man: Die Firma hinter Stellar Blade, Shift Up, sei für das Gacha-Game Goddess of Victory: Nikke bekannt und das Spiel wiederum für seine wackelnden Hintern.

Der Entwickler macht gar keinen Hehl draus, was er im Auge behält und sagt: „Wenn es ums Design geht, legen wir extra Wert auf den rückwärtigen Teil der Figur, weil Spieler immer darauf schauen, wenn sie spielen. Das sehen sie am meisten, daher ist es für uns wichtig.“

„Ich möchte jemanden sehen, der attraktiver aussieht als ich selbst“

Wie steht er zu schönen Figuren? Der Game Director sagt: „Ehrlich gesagt, wenn ich ein Spiel spiele, möchte ich gerne jemanden sehen, der attraktiver aussieht als ich selbst. Das möchte ich. Ich will nichts Normales sehen, ich will etwas Ideales sehen. […] Es ist immerhin eine Unterhaltung, die sich an Erwachsene richtet.“

Das sagt er zu seiner Heldin: Zu seiner Heldin Eve sagt er, die fange nicht gerade in einer tollen Situation an, aber sie übernehme im Laufe der Handlung mehr und mehr Verantwortung und treffe wichtige Entscheidungen. Das verändere sie im Laufe der Handlung.

Weniger auf den Hintern schauen, mehr aus dem Feuer gehen

Wie wird das diskutiert? Auf reddit werden die Aussagen des Game Directors besprochen und kommentiert:

Man hofft, die Entwickler orientieren sich nicht nur optisch an Nier: Automata, sondern auch an der Qualität des Spiels

Man stimmt der These zu, dass es schon wichtig sei, wie ein Charakter von hinten aussehe. Das gelte auch für Figuren wie Spiderman.

Einer sagt böse: Vielleicht würden Leute in MMORPG-Raids nicht ständig im Feuer stehen, wenn sie aufhören würden, auf die Hintern ihrer Helden zu schauen.

Stellar Blade erscheint am 26. April 2024 für PlayStation 5.

Mehr zu Stellar Blade: Neues PS5-Spiel nutzt 3D-Scan eines Models als Vorlage für Heldin – Spötter ätzen: „Im Westen wär sie hässlich“