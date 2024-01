Am 31.12. gab es eine Diskussion auf reddit und Twitter um das neue PlayStation-5-Spiel Stellar Blade. Die Entwickler haben einen 3D-Scan eines südkoreanisches Modells angefertigt und basieren auf diesem Scan den Körper ihrer Figur Eve. Das löst im Westen eine Diskussion aus: Denn hier haben viele Entwicklers seit 2014 langsam Abstand von „klassischen Heldinnen in Badeanzügen“ genommen.

Was ist Stellar Blade für ein Spiel?

Stellar Blade ist ein Action-Adventure, das 2024 für die PlayStation5 erscheinen soll.

In einer nahen Zukunft wird die Menschheit von einer außerirdischen Rasse von der Erde verdrängt: Die Heldin Eve muss mit ihrer Einheit gegen die Aliens kämpfen, und die Erde zurückerobern.

Entwickelt wird das Spiel von Shift, einem koreanischen Studio. Vertrieben wird es von Sony selbst.

“Unsere Protagonistin basiert auf dem 3D-Scan eines Modells”

Das war die Ankündigung zu Silvester: Am 31.12. meldete das Studio über Twitter, man habe für die Protagonistin Eve einen 3D-Scan des Modells Shin Ja-eun genutzt.

Das Modell zeigt man in High Heels und Unterwäsche.

Aussehen von Frauen in Videospielen wird zu einem Politikum

Warum ist das spannend? Es gab im Westen in den letzten Jahren, grade bei PlayStation-Titeln, eine Diskussion darum, dass Frauen in Videospiel nicht mehr so „glatt und unrealistisch schön“ dargestellt werden sollen. Dieser Trend kam von den Entwicklern selbst und von Teilen der Gaming-Presse.

Die Diskussion entzündete sich vor allem an Aloy, der Heldin aus „Horizon Dawn“, die in neuen Titeln nicht mehr so glatt dargestellt wurde, sondern eher wie eine Kämpferin aussah.

Es schwang die Botschaft mit: die klassischen Computerspiel-Heldinnen von früher (wie Lara Croft) hätten unrealistische Schönheitsstandards erfüllt, die man nicht mehr bediene.

Die Kritik an der Figur war, “Aloy sehe jetzt nicht mehr weiblich genug aus”. Generell schätzen es Teile der Spielerschaft nicht, wenn man aus einer augenscheinlich politisch-ideologischen Motivation her, Dinge in Spielen ändert. Das wird als “woke” oder “links” gesehen und von Teilen der Spielerschaft abgelehnt.

Die neue Aloy (links) war einigen nicht mehr “makellos” genug.

Das sind nun die Kommentare: Dass man in Südkorea jetzt so eine klassisch attraktive Frau als Protagonistin nimmt, wird auf Twitter daher ausführlich kommentiert. Dort mag man solche Frauen und sieht die Diskussion um die „unrealistischen Schönheitsstandard“ zynisch. So heißt es:

„Keiner kann hier behaupten, es wären unrealistische Body-Standards.“

“Linke werden behauptet, sie sei nicht echt.“

„Schön! Lasst Sony nicht eure Arbeit zensieren!“

„Wette 10 US-Dollars darauf, dass „Game-Reviewer” sagen, echte Frauen sehen nicht so aus.“

„Westliche Entwickler hätten sie hässlich gemacht.“

Das steckt dahinter: „Unrealistische Schönheits-Standards von Frauen in Videospielen“ ist ein Reizthema, bei dem ein Riss zwischen einigen Spielern und „der Presse“/“den Entwicklern“ besteht.

Vor ungefähr 10 Jahren fing ein Umdenken bei großen Entwicklern statt, man kann das etwa an Blizzard oder Riot Games festmachen:

Bei LoL sagten die Entwickler etwa 2014, den 90-60-90-Heldinnen sei man jetzt überdrüssig, man wolle mehr „Diversität“ bei den Charakteren.

Bei Blizzard sagte man 2014: Man wolle jetzt umdenken. Die Entwickler hätten mittlerweile eigene Töchter und es falle ihnen schwer, die Fragen der Töchter zu beantworten, warum die Hedinnen einen Badeanzug trage.

Viele Spieler wollen aber nicht, dass solche „Real-Life-Ideen“ Einzug in ihr Hobby halten. Sie wünschen sich Gaming als Eskapismus und wollen nicht mit sowas wie „Sowas wie Lara Croft gibt es in der echten Welt nicht“ konfrontiert werden.

Daher ist das nach wie vor ein Thema mit Konfliktpotential, wie „real“ oder „verantwortungsvoll“ Spiel sein sollten. Gerade in den USA sind solche Themen immer besonders heikel, wie die Gesellschaft dort stark gespalten ist: Diese Konflikte aus dem realen Leben dringen in jeden Bereich des Alltags vor, auch ins Gaming.

