Das Aussehen der Protagonistin Aloy aus Horizon Forbidden West hat in der Gaming-Community eine große Diskussion ausgelöst. Im Zentrum davon steht ein Tweet von einem Twitter-User, in dem ein angepasstes Bild von Aloy mit Make-up als Beispiel für gutes Charakter-Design für Frauen gebracht wurde.

Was wurde gepostet? Am vergangenen Donnerstag wurde während des “State of Play”-Streams neues Gameplay von Sonys kommendem Spiel Horizon Forbidden West vorgestellt. Daraufhin entbrannte auf Twitter und anderen Kanälen eine Debatte um das Aussehen der Protagonistin Aloy.

Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt ein Tweet vom User ApexAlphaJ, der zwei Bilder von Aloy zum Vergleich nebeneinander postete. Auf einem sieht man einen Screenshot aus dem Sony-Stream und auf dem anderen eine bearbeitete Version von ihr:

Bin es nur ich oder macht Sony ihre weiblichen Hauptcharaktere total männlich… Fast keine Kurven oder nur grobe nicht-weibliche Gesichtszüge. Im Gegensatz zu durchschnittlichen Frauen. […] Bild aus dem Spiel links, Fan-gemachtes Bild rechts. Heuert eure Fans an lol Twitter-User ApexAlphaJ

Die Beschwerde von ApexAlphaJ und der User, die ihm zustimmen, ist es, dass die weiblichen Charaktere in Sony-Spielen nicht weiblich genug aussehen. In dem rechten Bild bringt der User daher seine Definition für gutes Charakter-Design für Frauen in Video-Spielen. Darauf hat Aloy ein photophoptes Gesicht, das sie dünner macht, ihr ein Lächeln auf die Lippen zaubert und viel Make-up verwendet.

Horizon Forbidden West ist die Fortsetzung des beliebten Open-World-Spiels von Guerrilla Games, Horizon Zero Dawn für die PS4 und PC. Darin erkundet die Protagonistin Aloy die Geheimnisse einer post-apokalyptischen Welt und findet heraus, was vor vielen Hunderten von Jahren passiert ist und warum es in ihrer Welt Maschinen in Tiergestalt gibt.

“Noch nie vorher eine Frau getroffen”

Das sind die Reaktionen: Als Resultat der Diskussion trendete Aloy mit über 30.000 Tweets weltweit auf Twitter. Dabei hat ein großer Teil der Tweets ApexAlphaJ widersprochen. Diesen Kommentaren nach sieht Aloy aus wie eine normale realistische Frau. Es wurden außerdem diverse andere Bilder von Aloy gepostet und darauf verwiesen, dass sie sehr hübsch ist.

Ein Teil der User macht sich über den Poster lustig und sagt, dass “durchschnittliche Frauen” so nicht aussehen. In den Posts schreiben sie, dass der User vorher noch nie eine echte Frau gesehen hat.

Männer sehen Frauen mit hochgesteckten Haaren und ohne Make-up und sagen “Ist das ein Mann?”

Zudem bringen die User das Argument, dass Eyeliner und Lipgloss in der Welt von Aloy keinen Sinn ergeben. Es handelt sich dabei um eine post-apokalyptische Welt, in der die Heldin täglich Gefahren ausgesetzt ist. Sie fällt beim Kämpfen auf den dreckigen Boden oder taucht tief unter Wasser. Make-up passt von daher grundsätzlich nicht in das Setting von Horizon Forbidden West.

Andere User erwähnten auch die niederländische Schauspielerin Hannah Hoekstra, die das Modell für das Gesicht Aloy war und zeigten, dass sie auf Fotos sehr weiblich aussieht.

Hannah Hoekstra. Dutch Actress who was the face model for Aloy. Aloy is modelled on a real person, so I really want to know the brand of paint thinner this guy has been sniffing so I know to steer clear of it. pic.twitter.com/Bh8cdNRaVS — Steve Doyle (@sjd_83) May 30, 2021

Satire-Bild nicht verstanden

Das war die Absicht des Bildes: Das bearbeitete Bild von Aloy stammte ursprünglich eigentlich aus dem subreddit r/gamingcirclejerk. Es ist ein Satire-subreddit, in dem die User die gängigen Gaming-Klischees auf den Arm nehmen. Die Posts in dem subreddit sind grundsätzlich ironisch.

Das Bild selbst wurde unter dem Titel “Hey zusammen, ich habe beschlossen, Aloy weniger politisch zu machen” gepostet. Die Bedeutung dahinter ist, dass Frauen in Spielen grundsätzlich politisch sind, außer wenn sie aussehen wie Super-Models.

Der Autor des Bildes hat sein Edit nicht ernst gemeint und es gepostet, um sich über Spieler wie ApexAlphaJ lustig zu machen:

In den Kommentaren wurde die Satire noch deutlicher. Die User schrieben dort, dass Aloy doch bitte “riesige Brüste und Hintern” haben soll. Ihre Rüstung soll außerdem möglichst freizügig sein, damit sie ja nicht politisch ist.

Das steckt dahinter: In den vergangenen Jahren sind immer mehr Spiele erschienen, deren Hauptcharaktere Frauen waren. Ihre Designs waren dabei sehr vielfältig und entsprachen nicht immer dem Schönheitsideal für Frauen, das in den vergangenen Jahren in den Medien vermittelt wurde.

Es kamen daher immer wieder Beschwerden auf, dass Frauen in Video-Spielen hübsch sein sollten. Charaktere wie Lara Croft aus den Reboot-Games oder Ellie aus The Last of Us wurden dafür kritisiert, dass sie nicht sexy genug sind und dass es ein Problem für die Spiele wäre. Es bedeute, dass die Spiele mit nicht sexualisierten weiblichen Charakteren politisch geladen seien und “eine feministische Agenta” verbreiten wollen.

Die Gegenseite, die sich für diese Entwicklung einsetzt, spricht davon, dass diese Charaktere realistischer aussehen. Sie sehen aus wie normale Personen und nicht Super-Modelle mit unrealistischen Schönheitsvorstellungen und Körpermaßen.

