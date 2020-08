Fall Guys: Ultimate Knockout will etwas Gutes tun und sammelt Geld für eine gemeinnützige Aktion. Wer am meisten spendet, bekommt einen eigenen Skin mit persönlichem Thema. Das hat viele Firmen und Content-Creator dazu veranlasst, sich in immer krasseren Geboten zu überbieten!

Um was geht es? Mediatonic, das Studio hinter dem abgedrehten Battle-Royale Fall Guys, möchte eine Summe an die gemeinnützige Organisation Special Effects spenden. Die unterstützen Gamer mit Behinderungen. Dazu haben sich die Entwickler eine Challenge ausgedacht.

Die Firma oder die Person, die nach zwei Wochen die größte Summe verbindlich zusichert, bekommt einen eigens für sie designten Skin mit ihrer Marke in Fall Guys. Vorausgesetzt, die zugehörige Marke ist nicht anstößig oder anderweitig ungeeignet für Fall Guys. PornHub und Co. sollten also raus sein.

Seit die Challenge auf Twitter am 17. August 2020 veröffentlicht wurde, hat dies einen regelrechten Sturm an Spendenzusicherungen ausgelöst.

So eskalierten die Spendenaufrufe

So klein fing alles an: Das Ganze fing klein an, erst waren einige Gaming-Marken, wie Rivals of Aether am Start, die mit 10.000 US-Dollar loslegten. Doch dann kamen schnell immer höhere Gebote:

Warframe bot 20.000 Dollar und hatte schon einen passenden Skin im Stil von „Space Mom“ Lotus parat

Sideman überbot das mit 40.000 Dollar

Eine Firma, die Bidets herstellt, bot einen Cent mehr

Biscet Hosting warf 50.000 Dollar in den Ring

So eskalierten die Gebote: Die Gebote wurden von da an immer waghalsiger:

YouTuber Mr. Beast setzte mit 100.000 Dollar erstmals einen sechsstelligen Betrag

Bisect Hosting kam mit 120.000 Dollar zurück

Die große E-Sport-Organisation G2 kam mit 130.030 Dollar daher

Beast Coast versprach 133.769 Dollar

G2 wollte nicht nachgeben und erhöhte auf 135.003 Dollar

Top-Streamer Ninja lies sich blicken und bot 200.000 Dollar

Ninja hat wohl genug Geld, um mal 200.000 auf die Challenge zu Fall Guys zu werfen.

Spenden-Challenge wird immer verrückter: Man könnte meinen, das Ninjas irres Gebot nun endgültig das Ende der Challenge gewesen wäre. Doch weit gefehlt:

G2 will wohl unbedingt ihre Marke im Spiel, denn die E-Sport-Firma bot 203.003 Dollar

Aim-Lab überbot mit 210.069 Dollar

YouTuber Mr Beast kam zurück und erhöhte auf 300.000 Dollar!

Hier liegt das Gebot jetzt: Auch das Wahnsinnsgebot von Mr Beast ist mittlerweile überboten. Der Schauspiele und Influencer Pisques hat mit derzeit 325.000 US-Dollar (Stand 19. August 2020) das aktuell höchste Gebot. Doch die Challenge geht noch den ganzen August und wer weiß, welche irren Gebote andere Firmen und Persönlichkeiten noch raushauen.

Warum will jeder einen Marken-Skin in Fall Guys? Das bunte Battle Royale Fall Guys, in dem sich kleine Kartoffelmännchen auf tollpatschige Art gegenseitig durch Hindernisparcours schubsen, ist unheimlich populär und wird von zahlreichen Spielern gezockt und auch prominente Streamer, wie Dr Disrespect oder PewDiePie übertragen es viele Stunden lang. Daher kann eine Firma, die dort ihre Marke mit einem coolen Skin verewigt, sehr viel an Reichweite und Aufmerksamkeit gewinnen. Da fällt es leicht, mal eben größere Summen zu spenden, vor allem, wenn es für einen guten Zweck ist.