Fall Guys: Ultimate Knockout ist ein neues Multiplayer-Spiel, welches die Entwickler ins Battle-Royale-Genre einreihen – obwohl es gar keine Kämpfe gibt. Stattdessen müsst ihr einen Hindernislauf meistern.

Was ist Fall Guys? Bei der Bezeichnung Battle Royale denken die meisten sicher an schnelle Multiplayer-Gefechte, in denen sich die Spieler mittels Waffen so lange bekriegen, bis nur noch einer übrig ist.

Fall Guys: Ultimate Knockout kommt ohne Waffen aus. Ihr rennt als eine Art Kartoffelwesen über einen Hindernisparcours. Eure Aufgabe ist es, alle Hindernisse zu überwinden und als erster das Ziel zu erreichen. Das bringt jede Menge Chaos mit, denn ihr müsst versuchen, eure Mitspieler abzudrängen, damit diese etwa Abgründe hinunterpurzeln oder an Wänden kleben bleiben.

Jeder Hindernislauf bietet neue Herausforderungen. Beispielsweise ist es auch mal nötig, einen Ball in ein Tor zu schießen, um weiterzukommen.

Fall Guys ist einfach ein chaotischer Spaß.

Was macht das Spiel aus? Schaut ihr euch den Trailer zum Spiel an, dann scheint Fall Guys einfach nur pures, spaßiges Chaos zu sein. Wie die kleinen, putzigen Spielfiguren durch die Gegend wackeln, versuchen, die Hindernisse zu überwinden und dabei die Mitspieler abdrängen, das ist sicher etwas, das auf Partys gut ankommt.

Fall Guys erinnert daher ein wenig an die Minispiele der Mario-Party-Reihe. Es könnte durchaus ebenso viel Laune machen.

Wie viele Spieler treten gegeneinander an? Pro Match versuchen bis zu 60 Spieler so schnell wie möglich das Ziel zu erreichen. Das ist auf den oft schmalen Wegen ziemlich lustig anzusehen. Und natürlich quetschen sich die Kerlchen auch durch enge Öffnungen, was zu Staus führt.

Kostüme spielen in Fall Guys eine große Rolle.

So individualisiert ihr eure Figur: Damit die Runden noch lustiger werden, könnt ihr eurer Spielfigur bunte und abgedrehte Kostüme und Hüte verpassen. Das macht jedes Match zu einem farbenfrohen, chaotischen Spaß, wenn die völlig verrückt gekleideten Spielfiguren durch die Gegend watscheln.

An neue Kostüme kommt ihr als Belohnungen, indem ihr Runden im Spiel gewinnt.

Wann startet der Spaß? Fall Guys erscheint am 4. August für PS4 und PC. Die PC-Fassung wird über Steam veröffentlicht. Ihr könnt euch das Spiel jetzt schon für rund 20 Euro vorbestellen.

Falls ihr mal ein Battle Royale spielen wollt, bei dem die Kämpfe mit Waffen gegen einen Hindernislauf getauscht werden, dann solltet ihr ein Auge auf Fall Guys haben.

