Was sind die besten Battle-Royale-Spiele? Stellt mit uns ein Ranking auf

In den letzten Jahren gab es viele neue Spiele und große Modi im Battle-Royale-Genre. Wir wollen zusammen mit euch rausfinden, welche davon die besten sind.

Seit einigen Jahren erfreut sich das Battle-Royale-Genre großer Beliebtheit bei Gamern. Vertreter von BR-Games gehören zu den größten und am meisten gespielten Spielen der Welt.

Die Kernidee bei allen Battle-Royale-Spielen ist die gleiche: Eine Gruppe von Spielern tritt in einer immer kleiner werdenden „Arena“ gegeneinander an und der letzte, der am Leben ist, ist der Gewinner. Allerdings wird sie von verschiedenen Spielen auf unterschiedliche Weise umgesetzt. Es gibt:

Klassische Battle-Royale-Shooter aus der First- und Third-Person-Perspektive. Man spielt alleine oder in Teams

BR-Spiele, die in einem Fantasy-Setting angesiedelt sind und in denen Magie möglich ist

Mittelalterliche BR-Spiele, in denen man sich im Nahkampf mit anderen Spielern misst

Sogar für Fans von Seeschlachten gibt es Battle-Royale-Spiele, die diese Nische füllen.

Einige sehr alte Games, die wir aus unserer Kindheit kennen, haben sich als Battle-Royale-Spiele neu erfunden.

Auch bei der Plattformenwahl herrscht Vielfalt. Spieler können sich nicht nur auf PCs gegenseitig die Köpfe einschlagen, sondern auch auf Konsolen und Mobile-Geräten.

Welche davon findet ihr am spaßigsten? Wollt ihr eure BR-Spiele lieber klassisch oder findet ihr ausgefallene Herangehensweisen an das Genre interessanter? Schreibt’s uns in die Kommentare!

Seinen Anfang nahm das Battle-Royale-Genre aus Mods für Spiele wie ARMA II.

Wie kann ich abstimmen? Ihr könnt eure Stimmen wie immer in dem Umfrage-Tool unten abgehen. Jeder von euch hat 4 Stimmen, die er an verschiedene Spiele vergeben kann, die ihm gefallen haben. Beachtet, dass die Wahl endgültig ist und nicht mehr geändert werden kann.

Wenn ihr in der Liste eins eurer Lieblings-Battle-Royale-Spiele vermisst, dann schreibt sie uns in die Kommentare.

Was passiert nach der Abstimmung? Die Umfrage wird als Basis für eine Ranking-Liste genutzt. Sie wird alle Battle-Royale-Spiele auflisten, die die MeinMMO-Community für die besten ihres Genres hält. Also haut rein und erzählt uns, welche BR-Games und Modi zu euren Favoriten gehören.

Viel Spaß beim Wählen!

Welches Battle-Royale-Spiel oder Modus ist der beste? Apex Legends

Battlefield V Firestorm

Battlelands Royale

Battlerite Royale

Bomber Grounds

CoD Black Ops 4 Blackout

CoD Warzone

CS:GO Danger Zone

Cuisine Royale

Darwin Project

Dying Light: Bad Blood

Egress

Fear the Wolves

Firestorm

Fortnite

Fractured Lands

Garena Free Fire

Maelstrom

Mordhau

Ninjala

PUBG

Realm Royale

Ring of Elysium

Super Animal Royale

Tetris 99

The Cycle

Totally Accurate Battlegrounds

Z1 Battle Royale

Ein anderes

BDO: Shadow Arena