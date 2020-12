Twitch-Streamer Ninja hat seinen eigenen, persönlichen Skin in Fall Guys bekommen. Doch die Ankündigung sorgte bei Fans für den Wunsch nach einer anderen Kollaboration.

Wieso ist Ninja in Fall Guys? Der Twitch-Streamer Tyler „Ninja“ Blevins ist nicht zum ersten Mal in einem Spiel wiederzufinden. Schon in Fortnite bekam er seinen eigenen Skin – und nun auch in Fall Guys.

Der Streamer hatte im Sommer an einem Spendenmarathon teilgenommen, bei dem die Zahlen in die Höhe schossen. Die höchsten Spenden sollten nämlich mit einem Skin in Fall Guys belohnt werden, das im Sommer ein riesiger Hit auf Steam und bei PS Plus wurde.

Laut Tweet spendeten Ninja, Mr. Beast, Aim Lab und G2 Esports eine Million Dollar. Ninja ist nun der erste entsprechende Skin, der ins Spiel kommt.

Ninjas neuer Skin in Fall Guys

Quelle: Fall Guys Twitter

Nun wurde der Skin via Twitter angekündigt. In der Ankündigung wird ursprünglich von 5 Kronen für Ober- und Unterteil des Skins gesprochen, allerdings findet man beides im Ingame-Shop nach aktuellem Stand (20. Dezember, 13:00 Uhr) für jeweils eine Krone.

Doch die Ankündigung des Skins kam noch mit einem zweiten Tweet daher – und der sorgte bei Spielern für Aufmerksamkeit.

Dragon Ball? Gar keine miese Idee

Was hat Dragon Ball damit zu tun? In dem zweiten Tweet des offiziellen Fall Guys Twitter-Accounts, der immer mal wieder zu Scherzen aufgelegt ist, steht folgendes: „Ich wollte eigentlich das hier posten und euch alle raten lassen, aber ich hatte Angst, dass es wie eine Dragonball-Z-Kollaboration aussieht lol“.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Sieht man nur den Schatten, könnte man sich tatsächlich an die typischen, stacheligen Frisuren der Dragon-Ball-Helden erinnern. Das stellten in den Kommentaren auch einige Fans fest – und die finden die Dragon-Ball-Idee alles andere als schlecht:

„Jetzt BRAUCHE ich DBZ Crossover“ kommentiert ein User (via Twitter).

„Es hätte definitiv eine DBZ-Kollaboration sein sollen, denn ich weiß nicht mal, wer der andere Typ ist“ schreibt ein anderer (via Twitter).

„Gut, dass ihr das nicht gepostet habt. Ich hätte es definitiv gekauft, wenn es ein Super Sayjajin wäre“ kommentiert ein weiterer User (via Twitter).

Kommentare dieser Art finden sich unter dem Tweet immer wieder. Scheint, als gäbe es durchaus einen Markt für eine mögliches DBZ-Crossover. Dass Fall Guys für schräge Skins zu haben ist, hat das Spiel spätestens mit einem Godzilla-Skin vor einigen Wochen bewiesen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was ist sonst in Fall Guys los? Aktuell läuft die dritte Season in Fall Guys, die mit winterlichen Leveln und auch neuen Cosmetics daherkommt. Unter anderem kann man sich mit rutschigen Böden auseinandersetzen, von riesigen Schneebällen überrollt oder vom Wind durch die Gegend gepustet werden. Also gibt es wieder jede Menge Fallen, die eure Fall Guys ins Schleudern bringen können!

Aktuell findet man das Spiel nur auf Steam und PS4. Wie sieht es eigentlich auf anderen Plattformen aus?