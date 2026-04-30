Diablo 4: Lord of Hatred hatte genau 1 Problem, das die Spieler stört – Blizzard fixt es nach 2 Tagen

In Diablo 4 werden seit dem Release von Lord of Hatred wieder fleißig Dämonen geschnetzelt, doch viele Probleme störten die Fans, vor allem eins in Bezug auf die Kriegspläne. Dieses soll jetzt mit dem neuesten Patch gefixt sein.

Was hat die Spieler gestört? Stichwort: Kriegspläne, denn die sollten euch schrittweise an das Endgame heranführen und euch immer etwas zu erledigen geben. Leider gab es dabei ein Problem und das mit der wichtigsten Sache in Diablo 4: Loot. Es konnte nämlich nur derjenige den Loot erhalten, der auch die Kriegspläne startete. Alle anderen Spieler in eurem Trupp gingen leer aus.

Natürlich sahen viele Fans das als Zeitverschwendung an, Content abzuschließen und nicht dafür entlohnt zu werden. Das sah auch Blizzard so und veröffentlichte nach nur 2 Tagen einen Fix für das Problem.

Video starten Das Eröffnungs-Cinematic zu Diablo 4: Lord of Hatred, in dem Mephisto einen wichtigen Charakter erledigt Autoplay

Patch Notes zu Update 3.0.1 – Das ändert sich

Blizzard hat mit seinem neuesten Patch einige Dinge in Diablo 4 angepasst. Folgendes lässt sich aus den Patch Notes herauslesen (Quelle: us.forums.blizzard.com):

Kriegspläne droppen jetzt für alle Spieler die Endtruhe.

Der Anteil der von Gruppenmitgliedern erhaltenen Erfahrung an XP nach dem Abschluss eines Kriegsplans wurde um 100 % erhöht.

Die Belohnungen aus der finalen Kiste wurden verbessert.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Sepazonteken-Talisman seinen dritten Basisangriffseffekt nicht zuverlässig auslöste.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Effekte von Talismanen erst nach erneutem Anlegen des/der Talismane(s) wirksam wurden, nachdem ein neues Siegel angelegt worden war.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der gestohlene Buff von „Erbe des Verderbens“ manchmal länger als vorgesehen anhielt.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler mit „Eiserne Haut“, „Giftige Haut“ und „Siegel der Flammen“ verbündeten Spielern Schaden zufügen konnten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Schaden von „Blizzard“ des Zauberers mit investierten Fertigkeitspunkten deutlich stärker skalierte als vorgesehen.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Schaden von „Blitzsturm“ des Druiden mit der Variante „Omniblitz“ unendlich skalieren konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Kapuze des Namenlosen dazu führte, dass „Giftverzauberung“ deutlich mehr Schaden verursachte als vorgesehen.

Diverse Stabilitätsverbesserungen.

Beachtet, das wir die Patch Notes händisch übersetzt haben, da die deutsche Version noch nicht verfügbar ist.

Immerhin könnt ihr euch ab jetzt auch gemeinsam auf die Kriegspläne stürzen, ohne Zeit zu verschwenden. Ob sich der Loot trotzdem lohnt, bleibt abzuwarten, doch immerhin bekommt nun jeder etwas von der Beute ab. Mehr zu Diablo 4 findet ihr hier: Blizzard sagt, Diablo 4 ist mit Lord of Hatred so gut wie noch nie und ja, sie haben recht, doch ein Feature nervt