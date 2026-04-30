Paar tyrannisiert die falsche Arena in Pokémon GO, kämpft stundenlang um die Herrschaft

Arenen aus Pokémon GO, die in Nachbarschaften liegen, locken verständlicherweise oftmals die gleichen Trainer an. Als es ein Paar jedoch besonders auf ein anderes Spielerpärchen abgesehen hat, wird die Sache zu einer persönlichen Vendetta.

Wie entstand dieser Streit? Der Trainer und Redditnutzer Northwesternhowl berichtet in einem Redditpost, dass in seiner Nachbarschaft eine wahre Pokémon-GO-Fehde herrsche. Dort gäbe es ein Spielerpaar des gelben Teams Intuition, das es nach eigener Beschreibung explizit darauf abgesehen habe, ihn und seine Freundin immer kurz vor Mitternacht aus ihren Arenen zu werfen.

Das erschließe sich daraus, dass das Pärchen nur die Arenen von Team Weisheit fokussiere, die sie besetzen, während sie die roten Arenen von Team Wagemut komplett in Frieden ließen.

Dieses Verhalten wollten er und seine Freundin jedoch nicht länger auf sich sitzen lassen und machten es sich zur Mission, das gelbe Pärchen auf frischer Tat zu ertappen.

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Paar bekommt „eine Kostprobe ihrer eigenen Medizin”

Wie setzten sie diesen Plan in die Tat um? Der Spieler postete einen Screenshot des Spiels mit einer erfolgreich verteidigten blauen Arena sowie einer Uhrzeit von 1:15 Uhr morgens. Darauf folgt ein Foto einer nächtlichen Straße, auf dem sie aus einem Auto hinaus Auge in Auge mit einem anderen Wagen auf der gegenüberliegenden Straßenseite sieht.

Das „gegnerische” Paar von Team Intuition habe vor Ort aus dem Auto heraus über eine Stunde lang versucht, das Heiteira des Spielers aus der Arena zu schmeißen. Seit kurz vor Mitternacht bekämpfte sich das Paar vor Ort, Angriffe gegen goldene Himmihbeeren, bis das feindliche Paar um kurz nach 1 aufgab und davonfuhr.

„Ich weiß nicht, ob das zu weit ging, aber unser Gelächter brachte meine schwangere Freundin fast dazu, sich vor Lachen in die Hose zu machen. Vor allem, als sie frustriert davonrasten”, schreibt der Verfasser des Redditposts.

Wie reagiert die Community auf die Geschichte? Weitere Trainer aus Pokémon GO gönnen dem Paar den verdienten Sieg und Erhalt der Arena, sowie den Spaß den sie dabei hatten. Allerdings weisen sie darauf hin, dass dieser nächtliche Teamwechsel ihrer Arena gar nicht so schlecht sei, wie sie ihn ausmalen.

Wenn die Arena täglich das Team wechselt, bedeutet das ein regelmäßiges Münzeinkommen für beide Paare, weshalb sie diese Fehde mehr als eine Art Zusammenarbeit betrachten sollten.

Während das Paar die Sache selbst in die Hand nahm, sorgte eine Diskussion über Arena-Etikette in Pokémon GO für viele unterschiedliche Meinungen der Spielerschaft. Wir wollten auch von euch wissen, ob es für euch eine derartige Etikette gibt und ob ihr diese auch einhalten wollt: Umfrage zu Pokémon GO zeigt: Ihr seid echt gnädig, was Arenen angeht