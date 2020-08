Bei PS Plus startete im August das bunte Battle-Royale-Spiel Fall Guys. Nur 3 Wochen später ist es jetzt das am meisten heruntergeladene PS-Plus-Spiel aller Zeiten.

Fall Guys war vor einigen Wichen eines der kostenlosen Spiele für PS Plus im August 2020. Nun erklärte PlayStation auf Twitter, dass Fall Guys: Ultimate Knockout das am meisten heruntergeladene Spiel aller Zeiten bei PS Plus ist. Auf Twitter schrieb der offizielle Twitter-Account dazu:

Bemerkenswert dabei: Der Release des Spiels erfolgte gleichzeitig mit dem Start bei PS Plus. Das Spiel ist also gerade mal etwas mehr als 3 Wochen auf dem Markt.

Darum ist das Spiel so erfolgreich: Die Entwickler von Fall Guys: Ultimate Knockout wählten bewusst PS Plus als Release-Kanal für ihr neues Spiel.

Der Grund: ein fehlendes, großes Marketing-Budget. Darum tat man sich mit Sony zusammen. Und dieses Gratis-Modell ist sehr erfolgreich: Schon Rocket League war einst denselben Weg gegangen und hat sich gut entwickelt.

Multiplayer-Spiele wie Rocket League oder jetzt Fall Guys profitieren von PS Plus langfristig viel stärker als reine Singleplayer-Titel. Sowohl für Sony als auch die Entwickler von Mediatonic ist das ein lukrativer Deal.

Und wie erfolgreich das Spiel ist, zeigt sich auch auf Steam: Denn kaum war Fall Guys dort gestartet, schon brachen die offiziellen Server von Fall Guys zusammen.

Fall Guys setzt auf absurde und chaotische Minispiele. Der Spaß steht im Vordergrund, das Gewinnen eher weniger.

Fall Guys ist bunt, chaotisch und sehr erfolgreich

Was ist Fall Guys: Ultimate Knockout? Fall Guys überträgt Minispiele und Wettkämpfe aufs Battle Royale-Format: Denn anstatt euch mit Waffen auszurüsten und anschließend alle Gegner von der Karte zu räumen wie in Fortnite, müsst ihr in Fall Guys gegen insgesamt 59 weitere Spieler in einer Reihe verrückter Aufgaben antreten. Dabei gehts um den chaotischen Spaß und weniger ums Gewinnen.

Das erinnert am an Takeshi’s Castle, eine japanische Fernsehserie aus den 80ern. Hier traten Personen gegeneinander an und mussten verrückte Aufgaben von König Takeshi erledigen. Gerade das oftmals irrwitzige Scheitern anderer zog dort viele an und bei Fall Guys ist das nicht anders: Mit Scheitern erfolgreich: Twitch liebt es, wenn TimTheTatman in Fall Guys verliert

Wo gibt’s das Spiel? PS-Plus-Abonnenten können sich Fall Guys noch bis zum 1. September kostenlos als eines der monatlichen PS-Plus-Spiele herunterladen: PS Plus August 2020: Auch Fall Guys für PS4 ist nun da – Holt es euch

Auch auf Steam ist Fall Guys verfügbar. Dort könnt ihr das Spiel für 19,99 € kaufen und euch auch auf dem PC in chaotische Challenges stürzen.

Wollt ihr mehr erfahren? Ihr wollt mehr zum chaotischen und bunten Battle-Royale erfahren? Auf MeinMMO haben wir alle Informationen und News rund um Fall Guys: Ultimate Knockout für euch gesammelt und halten euch auch weiterhin auf dem Laufenden.