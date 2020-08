Das neue Spiel Fall Guys ist gestartet – und das mit einem ordentlichen Knall. Das Spiel ging so durch die Decke, dass erstmal die Server abrauchten.

Das ist Fall Guys: Erinnert ihr euch noch an „Takeshi’s Castle“? So ähnlich läuft auch Fall Guys ab: 60 Spieler absolvieren einen Hindernisparcours und wer am Ende noch steht, hat gewonnen. Gewissermaßen ist das ein Battle-Royal-Ansatz – nur eben ohne Kreis, Gewehre und Loot. So sieht das im Trailer aus:

Das ganze ist dabei schön knallig aufgebaut, mit bunten Farben und irren Kostümen. Und, ach ja: Die Spielfiguren sind eine Art Bohne. Fall Guys ist also ziemlich abgefahren – wer auf etwas alberne Ansätze steht, dürfte sich hier zuhause fühlen. Und das sind offenbar eine ganze Menge Leute.

Fall Guys legt los und bricht erstmal zusammen

So lief der Release: Am 04. August ging Fall Guys live und feierte auf Steam direkt einen großen Erfolg, indem es sich an die Spitze der Top-Seller setzte. Klar, dass das direkt auf Twitter gefeiert wurde:

Auch auf Twitch schwang sich das Spiel direkt zum Spitzenreiter auf und zählt zum Zeitpunkt dieses Artikel rund 449.000 Zuschauer.

Auf Twitch läuft Fall Guys auch stark

Das abgedrehte Party-Battle-Royale startete heute auch auf PS4 – und zwar als Teil des PS-Plus-Angebots. Das Gratis-Angebot dürfte nochmal jede Menge weiterer Spieler anlocken. Für PS4-Spieler wurde die Match-Creation allerdings zwischenzeitlich deaktiviert. Denn: Die Server waren nicht auf den Ansturm vorbereitet.

Auf Twitter hält der offizielle Kanal des Spiels seine Spieler auf dem Laufenden. Die Server gingen zeitweise komplett offline, nach dem Neustart kam es aber erneut zu Problemen. Aktuell arbeitet das Spiel weiter daran, alles wieder online zu schalten:

Warum schlägt das Spiel so ein? Schon, als die Beta startete, war Fall Guys plötzlich ein Hit auf Twitch und zog viele Zuschauer in seinen Bann. Es scheint als „freundliches Battle Royal“ einen Nerv bei den Spielern getroffen zu haben – aktuell liegt es bei 76% positiven Bewertungen.

„Es ist schön, ein Battle Royale zu haben, in dem es um Spaß geht. 10/10 would fall again“, sagt User Mtropele (via Steam).

„Eins der spaßigsten Party Games, die ich seit Jahren gespielt habe. Ich hab viel zu viele Stunden in die Beta gesteckt“, kommentiert User MrWeeknds (via Steam).

„Das Spiel ist fantastisch. Die Entwickler gehen stark auf die Community ein und die Zukunft sieht gut aus. Der Takeshis-Castle-Einfluss ist stark, für Fans der Show. Außerdem ist es im Grunde ein Umarmungs-Simulator, wenn ihr sowas mögt“, sagt User Kasdiel (via Steam).

Die schlechteren Bewertungen des Spiels beziehen sich vor allem auf die hinterherhinkenden Server zum Launch-Tag. Da bleibt erstmal nur, auf Besserung zu hoffen. Für wen Fall Guys nichts ist, der sollte vielleicht lieber ein anderes PS-Plus-Angebot wahrnehmen: Da gibt es nämlich auch Call of Duty.