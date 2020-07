PS Plus August 2020: Das 1. kostenlose PS4-Spiel gibt’s schon ab heute

Die neuen PS-Plus-Spiele für August 2020 sind nun bekannt. Doch für die monatlichen Gratis-Games müsst ihr nicht erst bis zum nächsten Monat warten. Mit Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered für die PS4 gibt’s bereits ab sofort ein echtes Highlight.

Das sind die neuen PS-Plus-Spiele im August 2020: Am 27. Juli hat Sony die 2 neuen, kostenlosen PS4-Spiele bekannt gegeben, auf die man sich als Abonnent von PS Plus im August 2020 freuen kann. PlayStation-Plus-Mitglieder erhalten

Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered – eine Neuauflage des Singleplayer-Erlebnisses vom beliebten Shooter-Klassiker

sowie Fall Guys: Ultimate Knockout – ein neuer Multiplayer-Party-Battler

Wann sind die neuen PS-Plus-Games verfügbar? Normalerweise werden die kostenlosen, monatlichen PS-Plus-Spiele am letzten Dienstag vor dem ersten Mittwoch eines neuen Monats bekannt gegeben. Am ersten Mittwoch eines Monats werden sie dann als kostenloser Download im PS Store verfügbar. Doch diesmal läuft alles ein bisschen anders als gewohnt.

Zunächst erfolgte die Bekanntgabe bereits 2 Tage früher als üblich. Außerdem fällt die Verfügbarkeit der August-Spiele anders aus.

Noch im Juli mit PS Plus verfügbar – CoD: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered

Wann genau kommt CoD: MW2 Remastered zu PS Plus? Modern Warfare 2 Kampagne Remastered steht bereits ab heute, den 28. Juni, als kostenloser Download für alle Abonnenten im PlayStation Store zur Verfügung.

Was ist Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered? Dabei handelt es sich um eine überholte Fassung der beliebten Singleplayer-Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2. Diese gehörte für viele zum Besten, was die Modern-Warfare-Reihe storytechnisch zu bieten hatte.

Nun gibt es dieses klassische Erlebnis samt ikonischer Missionen für die PS4 – unter anderem mit verbesserten Texturen, Animationen, physikbasiertem Rendering, High Dynamic Range-Lichteffekten und mehr. Mehr Infos gibt es hier: Für wen sich Modern Warfare 2 Remastered auch 11 Jahre nach dem Original lohnt

Das Operator-Paket „Underwater Demo Team Classic“ mit Ghost für das aktuelle CoD: Modern Warfare und Warzone ist bei der PS-Plus-Version von CoD: MW2 Remastered leider nicht enthalten.

So wird CoD: MW2 Kampagne Remastered bewertet:

PS Store: 5 von 5 Sternen bei über 600 Bewertungen

Hier geht’s zum Download im PlayStation Store: Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered – kostenlos mit PS Plus

Fall Guys: Ultimate Knockout kommt als 2. Gratis-Spiel Anfang August zu PS Plus

Wann genau kommt Fall Guys: Ultimate Knockout zu PS Plus? Das Spiel befindet sich aktuell noch in der Beta und feiert erst am 4. August seinen Release. Zeitgleich dann wird es für PS-Plus-Abonnenten als 2. Gratis-Spiel für August 2020 zum Download verfügbar.

Was ist Fall Guys: Ultimate Knockout? Dabei handelt es sich um eine Art buntes, abgedrehtes Battle-Royale für bis zu 60 Spieler. Es gilt, eine Reihe witziger Challenges mit physikbasierten Hindernissen zu meistern, bis nur noch ein Sieger oder ein Gewinnerteam übrig bleibt. Ihr schlagt Türen ein, balanciert auf riesigen Motorsägen oder kämpft euch auf mit Fallen gespickte Berge hinauf.

So wird Fall Guys: Ultimate Knockout bewertet:

Noch keine Bewertung, da noch in der Beta.

Hier geht’s zum Download im PlayStation Store:

Was haltet ihr von den 2 neuen kostenlosen PS-Plus-Games im August?

