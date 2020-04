Für wen sich Modern Warfare 2 Remastered auch 11 Jahre nach dem Original lohnt

Fast 11 Jahre nach dem Original ist nun Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered erschienen. Wir werfen ein Blick auf den Klassiker und sagen euch, für wenn sich der Kauf der Neuauflage von CoD: MW 2 lohnt.

Was hat es mit CoD Modern Warfare 2 Remastered auf sich? Seit mehr als einem Jahr gab es bereits Gerüchte um eine Neuauflage von Call of Duty: Modern Warfare 2.

Doch in der vergangenen Woche spitzten sich Leaks und Gerüchte zu und am 31. März 2020 war es dann tatsächlich soweit: Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered ist am 31.03. erschienen – ganz ohne vorherige offizielle Ankündigung oder ein großes Drumherum.

So manch einer mag sich nun fragen, ob sich der Kauf des Klassikers heutzutage überhaupt lohnt. Schließlich dürften zahlreiche Spieler den 2. Teil der Modern-Warfare-Reihe bereits gut kennen.

Doch einige haben CoD MW 2 noch nie gespielt oder wollen die Geschichte rund um die Task Force 141 in neuem Glanz erleben. Wir fassen für euch deshalb zusammen, was man über Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered wissen sollte, bevor man seine Kaufentscheidung trifft.

Übrigens, auch an einem Remaster von Call of Duty: Modern Warfare 3 wird offenbar bereits gearbeitet.

CoD: Modern Warfare 2 Remastered – Release, Preis, Inhalte

Wann genau kommt CoD MW 2 Remastered? Die Neuauflage steht bereits seit 18:00 Uhr des 31.03. zum Kauf im PS Store bereit. Allerdings ist Modern Warfare 2 Remastered aktuell nur auf der PS4 spielbar.

Was ist mit der Xbox One und dem PC? Auf diesen Plattformen lässt sich CoD MW 2 Remastered zwar bereits vorbestellen, doch spielen kann man auf dem PC und auf der Xbox One erst ab 18:00 Uhr des 30. April. Bis dahin lässt sich das Remaster nur auf der PS4 genießen.

Was kostet Modern Warfare 2 Remastered? Die Remastered-Fassung kostet in den Stores der jewiligen Plattformen 24,99€. Der Preis ist also auf der PS4, der Xbox One und auf dem PC identisch.

Welche Inhalte bietet Modern Warfare 2 Remastered? Die Remastered-Fassung heißt mit vollem Namen „Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered“. Und genau das steckt auch drin:

Modern Warfare Remastered ist keine komplette Neuauflage des Spiels, sondern bringt nur die Singleplayer-Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 in technisch aufgebohrten Zustand zurück.

Ihr könnt die Kampagne nun in vollem HD mit verbesserten Texturen, Sound, Animationen, physikalischem Rendering sowie HDR-Beleuchtung und einigen weiteren Zusatzeffekten erleben.

Einen Multiplayer gibt es in CoD MW 2 Remastered hingegen nicht, zumindest keinen eigenen.

Zudem erhalten alle Käufer des Remaster das klassische Ghost-Bundle „Unterwasser-Sprengteam“ für Call of Duty: Modern Warfare 2019. Dort könnt ihr die Inhalte dann im traditionellen Multiplayer oder im Battle-Royale-Modus Warzone nutzen.

Dieses Bundle umfasst dabei den UDT-Ghost-Skin, 2 Waffenbaupläne, einen Waffentalisman, einen Vollstrecker, eine Stichelei, eine animierte Visitenkarte, ein Emblem, sowie 2 Battle Pass-Stufensprünge

Brauche ich noch etwas, um das Remaster zu spielen? Die Kampagne von Modern Warfare 2 ist als Standalone verfügbar.

Zum Nutzen der Kosmetika wird entweder das kostenpflichtige Call of Duty: Modern Warfare 2019 oder die kostenlose Free-to-Play-Version Call of Duty: Warzone benötigt.

Ist die deutsche Fassung geschnitten? Ja, die Kampagne ist in der deutschen Fassung geschnitten. Die umstrittene Mission „No Russian“ erlaubt es euch nicht, auf Zivilisten zu schießen. Das ist allerdings der einzige Cut.

Übrigens, falls ihr PS Plus habt, könnt ihr euch immer noch das Warzone-Kampfpaket im PS Store abholen: CoD MW: Schnappt euch kostenlos mit PS Plus das Warzone-Kampfpaket im PS Store

Für wen lohnt sich die Remastered-Version von CoD Modern Warfare 2?

CoD Modern Warfare 2 Remastered lohnt sich für euch, wenn ihr das Original aus dem Jahr 2009 nicht gespielt habt.

Denn generell gelten die Kampagnen der ursprünglichen Modern-Warfare-Trilogie neben der aus Black Ops 1 für viele Fan und Kritiker als die besten der gesamten CoD-Reihe.

Und die Story von Modern Warfare 2 gilt für so manch einen wiederum als die beste der MW-Trilogie. Sie bietet eine fesselnde, adrenalingeladene Geschichte und spielt sich im Prinzip wie eine Art interaktiver Action-Film. Und trotz Schlauch-Level oder gescripteter Szenen vermag die Kampagne von Modern Warfare 2, bestens zu unterhalten und enthält zahlreiche denkwürdige Momente, an die sich viele auch mehr als 11 Jahren immer noch erinnern.

Kurzum: Wer auch nur im geringsten etwas für Shooter übrig hat, auf cool inszenierte Militär-Szenarien steht und die Kampagne von Modern Warfare 2 noch nicht gespielt hat, der kann mit diesem Remaster im Prinzip nicht wirklich etwas verkehrt machen.

Wer als Veteran das Ganze nochmal in etwas aufgehübschter Optik, Full HD und neuen Effekten auf der aktuellen Konsolen-Generation oder auf dem PC erleben möchte, sollte ebenfalls auf seine Kosten kommen, falls man keine all zu übermäßigen Erwartungen an die Grafik hat. Doch gleich dazu mehr.

Die Remastered-Fassung lohnt sich für euch nicht, wenn für euch High-End-Grafik an erster Stelle steht. Ja, die Grafik bietet jetzt Full HD, bessere Texturen und einige zeitgemäße Effekte. Doch zahlreiche Modelle, die Animationen – vieles stammt noch aus dem Original aus 2009.

Wer hier davon ausgeht, dass man hier die Kampagne von MW2 in der Optik und Qualität von Modern Warfare 2019 erleben kann, wird wohl eher enttäuscht. Das Spiel sieht deutlich besser aus, also noch 2009, doch gerade im direkten Vergleich zum Reboot von Modern Warfare sieht man MW 2 Remastered sein Alter trotzdem stellenweise an.

Falls ihr euch zudem explizit nach dem hochgelobten und damals revolutionärem Multiplayer-Erlebnis des ursprünglichen Modern Warfare 2 sehnt – das ist in diesem Remaster nicht enthalten.

Zwar zählt der originale MP von CoD MW 2 auch heute noch für viele zu dem besten Mehrspieler-Erlebnis von ganz Call of Duty, doch es werden nur beliebte Karten aus Modern Warfare 2 für Call of Duty: Modern Warfare 2019 eingeführt. Eine Neuauflage des Multiplayer ist auch für die Zukunft nicht geplant.

Auch wenn ihr die Original-Kampagne bereits gespielt habt und es nicht unbedingt noch ein weiteres Mal erleben müsst, könnt ihr die Finger von dem Remaster lassen – außer, ihr mögt das dazugehörige Bundle für Modern Warfare 2019 und wollt es unbedingt für 25€ haben.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered kaufen

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered ist ausschließlich in digitaler Form über die Stores der jeweiligen Plattformen erhältlich.

CoD MW 2 Remastered für die PS4 im PS Store:

CoD MW 2 Remastered auf Xbox One und PC vorbestellen: Aktuell kann man Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered noch nicht auf diesen Plattformen kaufen, sondern nur vorbestellen.

Hier gehts zu den jeweiligen Angeboten:

Ich will die Skin nutzen: Für die im Bundle enthaltenen Kosmetika werden entweder Modern Warfare 2019 oder Warzone benötigt.

Call of Duty Warzone gibt es hier:

Bedenkt: Im PS Store kostet Warzone ohne PS Plus 25 Cent zwecks Altersverifizierung. Mit PS Plus ist auch dort komplett kostenlos.

Call of Duty: Modern Warfare findet ihr hier:

Übrigens, Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered ist nicht in jedem Land erhältlich. So wird es in Russland nicht für die PS4 erscheinen. Das liegt daran, dass die kontroverse Mission „No Russian“ in Russland negativ aufgefasst werden könnte.