Call of Duty: Modern Warfare und der PS Store wollen mit Euch den Launch von Warzone feiern und halten in diesem Rahmen für PS-Plus-Mitglieder ein Geschenk für die PS4 parat – das exklusive Call of Duty: Warzone Combat Pack. Wir erklären, was drin steckt und wie ihr es bekommt.

Was ist Call of Duty: Warzone? Bei Call of Duty: Modern Warfare ging heute auf der PS4, der Xbox One und auf dem PC der hauseigene Battle-Royale-Modus live – Warzone.

Modern-Warfare-Besitzer bekamen Warzone als Gratis-Update. Doch wer kein Modern Warfare hat, für den gibt es auch die eigenständige Free-to-Play-Version „Call of Duty: Warzone“ (Standalone), die nicht an das Hauptspiel gebunden ist.

Sie ist kostenlos für PS-Plus-Mitglieder, kostet für alle anderen Spieler 25 Cent (zwecks Altersverifizierung) und kann einzeln heruntergeladen und gespielt werden.

Hier könnt ihr die Free-to-Play-Version Call of Duty: Warzone im PS Store herunterladen:

Was hat es mit dem Geschenk auf sich? Um den Release-Tag von Call of Duty: Warzone zu feiern, bieten Call of Duty: Modern Warfare und Sonys PS Plus ein zeitexklusives Paket für die PS4 – Das Call of Duty: Warzone Combat Pack

Wer kann sich das Paket sichern? Dieses Kampfpaket steht Spielern mit PS-Plus-Abo gratis zur Verfügung und bleibt vorerst PS-Plus- und PS4-exklusiv. Denn für PS4-Spieler ohne PS Plus und Spieler auf anderen Plattformen wird es frühstens am 1. Oktober 2020 verfügbar sein.

Das steckt im Warzone Combat Pack: Mit dem Pack erhaltet ihr

1 Operator-Skin

1 Waffenbauplan

1 Doppel-XP-Token

1 Visitenkarte

1 Waffentalisman

1 Uhr im Spiel

in besonderem Look.

So bekommt ihr das Warzone-Kampfpaket für die PS4: Folgt dazu einfach diesem Link in den PlayStation Store:

Call of Duty: Modern Warfare kaufen: Falls ihr durch Warzone auch Interesse am Hauptspiel bekommt und euch die Kampagne oder den traditionellen Multiplayer anschauen wollt – Call of Duty: Modern Warfare ist zum Release des Battle Royale im PS Store reduziert erhältlich:

PS Store: Call of Duty: Modern Warfare Standard Edition (PS4) für 45,49€ (statt 69,99€) – ihr spart 35%

