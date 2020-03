Bei Call of Duty: Modern Warfare feiert heute der neue Battle-Royale-Modus Warzone auf der PS4, Xbox One und auf dem PC seinen Release – und zwar kostenlos für alle Besitzer des Spiels, aber auch als eigenständige Free-to-Play-Version „Call of Duty: Warzone“. Wir zeigen, wann der Preload beginnt, wer sich wann genau in die Warzone stürzen kann und mit welchem Trick ihr früher laden könnt.

Was hat es mit Call of Duty: Warzone auf sich? Warzone ist ein hauseigener Battle-Royale-Modus von Call of Duty: Modern Warfare, der ab heute den Multiplayer-Part des Spiels bereichern wird. Dort sind bisher nur traditionelle Formate vertreten.

Warzone wird es allerdings nicht nur kostenlos als Teil des Spiels für Besitzer von Modern Warfare geben, sondern auch als eigenständige Free-to-Play-Version „Call of Duty: Warzone“ ohne das Hauptspiel – also als Standalone-Fassung, die Modern Warfare nicht benötigt.

Hier haben wir die wichtigsten offiziellen Infos zu Warzone zusammengefasst:

So startet ihr pünktlich ins Battle Royale: Warzone wird von vielen Spielern bereits seit Wochen heiß erwartet. Damit ihr einen optimalen Start hinlegt und euch pünktlich oder möglichst zeitig in den neuen Modus stürzen könnt, fassen wir nachfolgend auch die wichtigsten Infos zum Preload/Download sowie zu der Startzeit von Warzone zusammen.

Mit einem Trick könnt ihr als Nicht-Besitzer jedoch schon früher mit dem Preload anfangen – jetzt sofort, wenn ihr wollt. Wir haben den Trick weiter unten genauer erklärt.

Wann beginnt der Preload für Warzone?

Hier kommt es darauf an, ob ihr Besitzer von Call of Duty: Modern Warfare seid, oder ob ihr mit der kostenlosen Standalone-Version einsteigen wollt.

Warzone-Preload für Besitzer von Modern-Warfare

Wann startet der Preload? Besitzt ihr bereits das Hauptspiel CoD: Modern Warfare, dann beginnt für euch der Preload auf allen Plattformen – also auf PS4, Xbox One und PC – heute, am 10.03., um 16:00 Uhr deutscher Zeit.

Dabei handelt es sich um eine Art Early Access für Besitzer des Grundspiels, denn der Preload für die Free-to-Play-Version startet später.

Wie ist die Downloadgröße? Habt ihr alle bisherigen Updates für Modern Warfare installiert, so wird sich der Download von Warzone plattformabhängig zwischen 18 und 22 GB bewegen.

Habt ihr Modern Warfare längere Zeit nicht angefasst und die letzten größeren Updates verpasst, so kann es sein, dass ihr bis zu 80GB herunterladen müsst.

Wie kann man das Warzone-Update laden? Das sollte automatisch passieren, sobald ihr die jeweilige Konsole oder den Launcher auf dem PC startet.

Warzone-Preload für die Free-to-Play-Version

Wann startet der Preload? Alle, die mit der F2P-Version von Warzone einsteigen wollen, werden diese am 10. März, ab 20:00 Uhr deutscher Zeit über den jeweiligen Plattform-Store (PS Store, MS Store) oder den entsprechenden Launcher (PC) herunterladen können.

Wie groß ist der Download? Der Download könnte hier je nach Leitung eine ganze Weile dauern. Denn besitzt ihr Modern Warfare nicht, so beläuft sich der Download je nach Plattform auf 80 bis 101GB.

Wie kann man das Warzone-Update laden? Geht in den entsprechenden Plattform-Store (PlayStation Store, Microsoft Store) oder Launcher und sucht dort nach Warzone. Wählt dann Call of Duty: Warzone.

Trick zum sofortigen Preload von Warzone (Free-to-Play)

Was ist das für ein Trick? Ein Leser der GameStar hat darauf aufmerksam gemacht, dass ihr Warzone bereits jetzt herunterladen könnt (via GameStar). Dazu müsst ihr euch in euren Account auf der Website des Battle.net einloggen und die Download-Sektion ansteuern. Hier geht’s direkt zu den Downloads.

In der Sektion findet ihr den Eintrag „Call of Duty: Modern Warfare“. Startet den Download und ihr werdet die Datei Modern-Warfare-Setup.exe herunterladen können.

Führt ihr sie aus, sollte sich automatisch der Battle.net-Client öffnen und die Installation starten, selbst, wenn ihr das Spiel nicht besitzt. Startet dann die Free2Play-Version von Warzone heute um 20 Uhr, müsst ihr nur noch den etwa 20GB großen Patch herunterladen, statt das etwa 100GB große Spiel.

Der Trick funktioniert allerdings nur auf dem PC. Spieler auf PS4 und Xbox One müssen sich weiter gedulden.

Wann genau startet Warzone bei CoD Modern Warfare?

Auch hier kommt es darauf an, ob ihr Modern Warfare bereits gekauft und installiert habt oder ob ihr die Standalone-Version spielen wollt.

Warzone-Startzeit für Besitzer von CoD: Modern Warfare

Wann kann man mit CoD: Warzone loslegen? Ihr könnt auf allen Plattformen starten, sobald der Download des Updates (ab 16 Uhr möglich) fertig ist.

Dann wird im Hauptmenü der bislang als „geheim“ geführte Punkt als Warzone freigeschaltet und ihr könnt euch in den neuen Battle-Royale-Modus stürzen. Hier läuft sogar ein Countdown.

Warzone-Startzeit für die Free-to-Play-Version

Wann kann man mit der F2P-Version von CoD: Warzone loslegen? Auch hier gilt für alle Plattformen: Sobald ihr den Download (ab 20 Uhr möglich) abgeschlossen habt. Da ihr hier allerdings bis zu 100Gb downloaden müsst, ist ein schneller Start nicht für jedermann möglich.

Der Download der Free-to-Play-Fassung ist allerdings segmentiert. Nach den ersten 20GB könnt ihr Warzone bereits starten und euch dort erstmal offline in Solo-Gunfight-Matches gegen Bots austoben. Der Download wird dabei im Hintergrund weiterlaufen.

Ist der Rest von Call of Duty: Warzone geladen, müsst ihr das Gunfight-Match verlassen und das Spiel neu starten. Dann steht auch euch Warzone endlich zur Verfügung.