CoD MW startet Countdown – Um wie viel Uhr kommt Battle Royale?

In Call of Duty: Modern Warfare hat der „geheime“ Tab im Hauptmenü nun einen Countdown bekommen. Wir verraten euch, wann er endet – und was er bedeuten könnte.

Wann endet der Countdown? Mitten im Hauptmenü von Modern Warfare tickt ein Countdown herunter, der heute, am Montag, dem 9. März um 16 Uhr deutscher Zeit gestartet ist. Er läuft 24 Stunden lang – endet also genau am 10. März um 16 Uhr.

Was hat es damit auf sich? Mit einem neuen offiziellen Trailer zum Battle-Royale-Modus Warzone hat Entwickler Infinity Ward nun bestätigt, dass der Modus morgen erscheint.

Wann startet der Battle Royale und wie groß wird das Update? Zusätzlich zu dem Countdown hat der offizielle Twitter-Kanal von Call of Duty einige Informationen gepostet. Laut diesen gibt es zwei Releases für Warzone:

Besitzer von Modern Warfare können um 16 Uhr starten Die Download-Größe beträgt dann 15-22GB

Free2Play-Spieler können um 20 Uhr starten Die Dowonload-Größe beträgt dann 80-100GB



Leaks und Release vom Battle Royale

Das ist kurz zuvor passiert: Heute, am 9. März, haben sich die Ankündigungen und Leaks zum neuen Modus gemehrt. Erst hat Twitch versehentlich Werbung für Warzone geschaltet.

Dann hat ein YouTuber auch noch das NDA („Non Disclosure Agreement“, zu Deutsch: Verschwiegenheitserklärung) gebrochen und ein vollständiges Video mit Gameplay zu Warzone gepostet. Dort hat er auch verraten, dass der Modus Free2Play wird – also eigenständig, wie schon bei Black Ops 4.

Welche Features bekommt das Battle Royale? In einem Blogpost hat Activision bereits verraten, dass Warzone mit einem Trio-Modus und Fahrzeugen startet. Auch einige weitere Features wurden vorgestellt, wie etwa das Gulag.

Wenn Spieler zum ersten Mal besiegt werden, sterben sie nicht einfach. Sie landen in einem Gulag, wo sie gegen andere Spieler im 1vs1 antreten können. Gewinnen sie, kommen sie zurück ins Match.

Wer in Warzone fällt, wird gefangen genommen.

Andere Spieler schauen derweil zu und können die Kämpfenden mit Steinen bewerfen. Stirbt der Spieler aber ein zweites Mal, war es das.

Alternativ können Team-Mitglieder wohl ein Item kaufen, mit dem sie ihren gefallenen Kollegen wiederauferstehen lassen können.

Bis Warzone morgen erscheint, ist aber hoffentlich ein ärgerlicher Bug gefixt: