CoD MW: Der Trailer zu Warzone ist endlich da – Es geht morgen los

Viele haben wochenlang mitgefiebert, nun ist es endlich so weit. Call of Duty: Modern Warfare veröffentlichte den ersten offiziellen Trailer zu Warzone, seinem hauseigenen Battle-Royale-Modus. Auch das Release-Datum steht fest: Schon morgen (am 10. März) dürft ihr loslegen.

Zeigt sofort den Trailer! Nach all den Gerüchten, Leaks und Halbwahrheiten hier nun endlich der offizielle Trailer zu Call of Duty: Warzone:

Warzone-Release schon am 10. März

Wann kann man Warzone endlich spielen? Die Macher von CoD bleiben ihrer Vorgehensweise seit dem Start von Modern Warfare treu und bringen den offiziellen Trailer kurz vor der eigentlichen Veröffentlichung:

Trailer am 9. März online

Die Call of Duty: Warzone erscheint am 10. März auf allen Plattformen Start für MW-Besitzer: 16 Uhr mit 15 – 22 GB Update Free-to-Play-Start: 20 Uhr mit 80 – 100 GB Download



Schon die Seasons 1 und 2 wurden erst kurz vor ihrem Start vorgestellt und sorgten auch bei uns in der Redaktion für einige Unsicherheiten, wann nun die Seasons losgehen. Mittlerweile läuft aber sogar ein Countdown im Hauptmenü von Modern Warfare.

Ähnlich nun beim Battle Royale. Es gab am Morgen des 9. März schon einige Hinweise auf einen zeitnahen Release und die Spannung stieg. Twitch veröffentlichte eine Banner-Werbung, die wohl aus Versehen online ging und ein „unachtsamer“ YouTuber, der bereits Einblick bei Warzone hatte, zeigte ein Gameplay-Video wohl einen Tag zu früh.

Was gibts im Trailer zu sehen? Der anderthalb-minütige Trailer strotzt nur so vor Action und bestätigt so einiges, das bereits vorab bekannt war.

Free-to-Play – Ein paar Stunden nach dem Release für MW-Besitzer startet die Warzone als F2P

Riesige Map – Verdansk und Umland mit über 300 Points-of-Interest

150 Spieler Battle Royale

2 Spielmodi – Battle Royale und Plunder-Modus

Cross-Platform – Wie schon im normalen MW-Multiplayer können alle Plattformen zusammen spielen

Ansonsten zeigt das sehnlichst erwartete Filmchen viele irre Szenen und zeigt auch gleich, wie der CoD-BR wahrgenommen werden will:

Bigger

Crazier

Free-er

Als großer, verrückter Free-to-Play-Konkurrent für die etablierten Battle Royals. Der Kampf hat begonnen.

Was kann ich sonst von der Warzone erwarten? In einem Blogpost verrät Activision weitere Details zum neuen Warzone-Modus. So könnt ihr zum Release wohl als Trios starten und es gibt 5 verschiedene Fahrzeugarten.

5 Fahrzeuge – Kleinere und größere Autos zum Fahren und einen Helikopter zum Fliegen.

Plunder-Modus – Besorgt Geld von Punkten auf der Map oder klaut es anderen Spieler um Match-Verträge zu erfüllen und am Ende mit dem meisten Cash zu gewinnen.

Gulag-Respawn – Kämpft euch mit einem Duell zurück ins Spiel.

Verträge – Auf der Map könnt ihr Aufgaben finden, die euch Vorteile verschaffen, wenn sie erledigt werden.

Kauf-Stationen – Hier könnt ihr Ingame-Cash gegen starke Items, wie Killstreaks, eintauschen.

3er-Teams – Zum Start der Warzone könnt ihr mit zwei Freunden starten.

Was geht sonst bei CoD MW? Obwohl der Battle Royale für viele Spieler jetzt erstmal die meiste Aufmerksamkeit bekommen dürfte, der traditionelle Multiplayer bleibt weiter interessant. Derzeit gibt es zum Beispiel Probleme mit dem XP sammeln und ihr solltet schwere Challenges besser lassen.

Außerdem diskutierten die Spieler vor kurzem intensiv, ob zu viel Realismus einem Shooter wie CoD auch schaden kann und wie die verrückten Tracer-Geschosse in dieses Bild passen oder Camper-hassende God-Mode-Hacker.

Am wichtigsten derzeit bleibt aber für viele CoD-Zocker das Battle Royale. Schaut ihr morgen gleich rein? Der Gulag in Warzone bringt dabei eine richtig coole, neue Idee ins BR-Genre: