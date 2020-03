Spieler hackt in CoD MW, aber keiner ist sauer – alle feiern ihn sogar

Normalerweise sind Cheater und Hacker in Spielen wie Call of Duty: Modern Warfare nicht gern gesehen. Einer jedoch hat es geschafft, dass die Community ihm wohlgesonnen ist. Er hat Leute beseitigt, die noch mehr nerven.

Was hat der Hacker getan? Wie der reddit-Nutzer IGotHellaMilk in einem Kommentar berichtet, hatte er einen Hacker im Team, der ausschließlich Camper ausgeschaltet hat. Alle anderen habe er in Ruhe gelassen.

Ähnlich wie ein anderer Spieler, der Camper im John-Wick-Stil umgenietet hat, hat auch er sich diese Spieler zum Ziel genommen. Der Hacker habe einen „God Mode“ angehabt, sei also unverwundbar gewesen und konnte vermutlich auch durch Wände sehen, möglicherweise sogar fliegen.

Den Kommentar hat ein weiterer Nutzer aufgegriffen und ihn mit einem ikonischen Satz aus dem Trailer von Modern Warfare ergänzt: „Wir machen uns die Hände schmutzig, damit die Welt sauber bleibt.“

Hacker killt Camper – Alle mögen das

So reagieren die Spieler: Der Kommentar von IGotHellaMilk erhielt nur 57 Upvotes, der Post von Harijifs allerdings schon stolze 32.000 (6. März um 18:00 Uhr). Beide Nutzer haben viel Zuspruch aus der Community erhalten:

scizz215: „Er war nicht im God Mode. Das war Gott persönlich.“

Henryjamess: „Hacker? Oder Held …“

chaosgiantmemes: „Du sein Bösewicht. Aber das nicht muss heißen, du auch böser Wicht.“ (ein Zitat aus Disneys „Ralph reichts“)

Der Nutzer TheGuyWhoCummies berichtet über ähnliche Vorfälle in Black Ops 1. Er habe dort Hacker getroffen, die nur dediziert gegnerische Hacker ausgeschaltet haben, um wieder für Fairness zu sorgen.

Warum kommt das so gut an? Camper sind ein leidiges Thema, besonders in Modern Warfare. Spieler klagen immer wieder darüber, dass die Gegner quasi jede Position im Spiel nutzen, um dort einfach zu warten und Gegner abzuknallen, ehe diese reagieren können.

Camper – ziemlich nervig.

Vor allem im Modus Ground War ist das ein Problem, denn hier sitzen die Camper häufig auf dem Dach und bearbeiten die Fußsoldaten mit Scharfschützengewehren. Es kommt deswegen vielen Spielern wohl recht, wenn jemand auch mit unlauteren Mitteln hier aufräumt.

Eigentlich sind Hacker selbst ein Problem in CoD. Unter diesen Umständen scheinen sie aber geduldet zu werden. Es klingt wie eine Art Hassliebe, die Spieler zu einigen Themen haben: