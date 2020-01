In Call of Duty: Modern Warfare macht aktuell ein Cheater die Server unsicher. Das Problem: Er macht die Runden unspielbar und entgeht jedem Bann. Die Spieler sind richtig sauer.

Was ist das für ein Cheater? Es geht um einen Spieler, der in der Community unter dem Namen Straiyan bekannt ist. Dieser ist laut Berichten auf reddit schon seit über zwei Wochen dabei, auf australischen Servern im Ground-War-Modus dreist zu cheaten.

Was stellt er an? Für seine Nutzung von Cheats oder Hacks haben die Spieler sogar Beweise geliefert. In Videos haben seine Opfer die Killcam aufgenommen, in der eindeutig zu sehen ist, dass Straiyan cheatet.

Die Videos zeigen, wie er an Ort und Stelle unmenschlich schnell von einem Ziel aufs Nächste zieht und dabei mit einem leichten MG im Dauerfeuer Gegner niedermäht. Er versteckt nicht einmal, dass er cheatet.

Die PKM, die er nutzt, ist zwar die stärkste Waffe ihrer Gattung, aber so etwas ist auch mit ihr normalerweise nicht möglich.

Cheater beendet Spiele im Alleingang

Das ist das Problem: Cheater sind an sich schon ein großes Problem in Online-Spielen, denn sie rauben ehrlichen Spielern die Freude und dreiste Cheater in Modern Warfare gab es schon zuvor. In diesem Fall kann der Cheater aber ganze Runden innerhalb kurzer Zeit beenden, wann immer er will.

In Modern Warfare bekommt ihr ab 30 Tötungen ohne selbst zu sterben eine Atombombe als Killstreak. Diese beendet die Runde mit einem Sieg für euer Team. Für das Erreichen einer solchen Leistung sollt ihr in Zukunft sogar Belohnungen erhalten.

In diesem Fall ist das allerdings ein Problem, denn Straiyan kann die 30 Kills schon in kurzer Zeit ansammeln, ohne Gegner überhaupt wirklich sehen zu müssen. Der obige Clip zeigt ihn an einer Stelle mit 74 Kills zu 0 Toden und am Ende mit 127 Kills zu 9 Toden – eine K/D von über 14.

Er hat innerhalb weniger Minuten die Nuke und kann die Runde beenden, wann immer er will.

Community fordert Bann

Darum sind Spieler so sauer: Eigentlich sollten solche Spieler innerhalb kurzer Zeit gebannt werden können. Die Melden-Funktion im Spiel sorgt dafür, dass solche Fälle automatisch weitergeleitet und vom Support bearbeitet oder anderweitig mit Strafen belegt werden.

Straiyan umgeht diese Funktion und Banns jedoch. Er terrorisiert die anderen Spieler nun seit über zwei Wochen und soll laut dem Thread-Ersteller Notoriousrb sogar gesagt haben: „Viel Glück dabei, mich zu bannen.“

Er macht sich über die Opfer also sogar noch lustig und ist nicht einmal ein Einzelfall. Der reddit-Nutzer BurntIQ hat einen weiteren Cheater ausfindig gemacht und auch von diesem Beweise online gestellt:

Was sagt Activision dazu? Auch ein offizieller Support-Mitarbeiter von Activision hat sich auf reddit mittlerweile gemeldet. Unter dem Namen ATVIAssist bedankt er sich dafür, dass die Spieler die Beweise zeigen und darauf aufmerksam machen und er leite es weiter ans Team.

Für gewöhnlich sollten solche „Hexenjagden“, in denen die Namen von Spielern öffentlich gepostet werden, in Spielen nicht stattfinden. In diesem Fall sehen die Spieler aber wohl keine andere Möglichkeit, sich zu helfen, da Melden nicht funktioniert.

Warum es aber wichtig ist, nicht gleich jemanden öffentlich anzuprangern, zeigt dieser Clip: