In Call of Duty: Modern Warfare sind Tactical Nukes eine Möglichkeit, um Gegner zu beeindrucken und ein Match für sich zu entscheiden. Doch nach dem Match bleibt nicht viel von dem Erfolg übrig. Das könnte sich bald ändern.

Was wurde angekündigt? In einem reddit-Thread verriet ein Entwickler von Infinity Ward, dass aktuell an speziellen Emblems oder Visitenkarten für Tactical Nukes gearbeitet wird.

So schlug der Nutzer RageDriver2401 vor, dass man eine „John Rambo“-Karte in Modern Warfare als spezielle Belohnung einführen könnte. Ein weiterer Nutzer ergänzte diese Idee mit dem Hinweis, dass es eine perfekte Belohnung für einen Nuke wäre.

Daraufhin erzählte der Art Director des Spiels, dass an dieser Art von Belohnung bereits gearbeitet wird:

Das ist etwas, woran wir arbeiten und das wir ins Spiel bringen möchten. Noch gibt es aber keinen genauen Zeitpunkt dafür.

Gab es solche Belohnungen bereits vorher? Ja, schon in vorherigen Spielen aus der „Call of Duty“-Reihe gab es spezielle, animierte Emblems und Visitenkarten für Tactical Nukes.

Es war also zu erwarten, dass es solche Belohnungen auch nach Modern Warfare schaffen und die Spieler in dem Thread freuen sich über die Ankündigung.

Tactical Nukes sind Highlights für die Spieler

Was ist ein Tactical Nuke? Für einen Tactical Nuke muss ein Spieler 30 Kills in Folge schaffen, ohne selbst dabei zu sterben. Dabei zählen jedoch nur die Kills mit Waffen, nicht mit Killstreaks oder Fahrzeugen. Keine leichte Aufgabe also.

Wird ein Tactical Nuke aktiviert, beginnt ein 10-Sekunden-Timer, der das Spiel im Anschluss mit einer großen Explosion beendet. In fast allen Spielmodi führt dies automatisch zum Sieg der Fraktion, die den Nuke aktiviert hat.

Besonders schnelle Nukes sind dabei auf der Karte Shipment möglich, weil diese sehr klein ist. Dies führte auch schon zu besonderen Rekorden mit 183 Kills in einem Match.

Warum ist eine solche Belohnung interessant? Tactical Nukes sind eine besondere Belohnung für Skill in einem Match. Nach dem Sieg bleibt jedoch nichts, um zu beweisen, dass man einen solchen Nuke geschafft hat.

Eine besonderes Emblem oder eine Karte würde dies verändern, da die Spieler so dauerhaft ihren Erfolg präsentieren könnten.

Einige besondere Emblems und Visitenkarten könnt ihr euch auch über den Battle Pass der ersten Season verdienen.