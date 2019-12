Spieler haben eine neue, unbekannte Belohnung des Battle Passes von CoD: Modern Warfare entdeckt. Es handelt sich dabei um ein besonderes Emblem.

Während einige Spieler sich in CoD: MW aktuell über einen miesen Bug ärgern, der ihnen ihre hart verdienten EXP verweigert, hat ein Spieler es trotzdem geschafft, den Battle Pass komplett abzuschließen.

Was ist die Belohnung? Der User Damo240sx entdeckte beim Grinden des Battle Passes für Season 1 ein besonderes Emblem. Er postete es daraufhin in einem Thread auf reddit:

Es handelt sich dabei um ein Emblem, das dem Logo des Battle Passes von Season 1 nachempfunden wurde. Allerdings ist das Skelett animiert. Sein Umhang flattert und der Hintergrund wechselt die Farben zwischen rot, blau, weiß und schwarz.

Obwohl die Belohnungen für alle Stufen des Battle Passes noch vor dem Start der Season 1 geleakt wurden, war dieses Emblem auf der Liste nicht dabei.

Wie bekomme ich das Emblem? Wenn ihr diese Belohnung euer Eigen nennen wollt, müsst ihr zunächst Level 100 des Battle Pass erreichen und ihn abschließen. Sobald das erledigt ist, müsst ihr dann nur noch eine T100 Mission des neuen Operators Mara schaffen.

Dafür müsst ihr 15 Kills mit einer SMG landen und das schicke Emblem gehört euch, es ist direkt die erste Belohnung.

Mara ist der neue Operator und das Gesicht von Season 1 in Modern Warfare.

Wie reagieren Spieler auf das Emblem? Viele Spieler, die sich auf Reddit in dem Thread meldeten, merkten an, dass sie selbst gerade bei Level 60 oder 70 des Battle Pass rumhängen. Sie reagieren größtenteils positiv auf die Belohnung. Der Top-Kommentar in dem Thread dazu war:

Verdammt. Ich brauche das. von Capecodswag

Das Emblem sticht mit seiner Animation stark genug heraus und demonstriert, dass der Spieler viel Zeit in CoD: Modern Warfare investiert hat.

Es kamen aber auch diverse Witze über den leuchtenden Hintergrund des Emblems und darüber, dass es für Epileptiker problematisch werden könnte.

Ooh cool, ein kostenloser Test für Epilepsie! von MyopicOwl

Wie findet ihr das Emblem? Ist es den Grind wert? Schreibt’s in den Kommentaren!