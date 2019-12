Call of Duty: Modern Warfare bietet viele Aufgaben, Herausforderungen und um wirklich gut zu sein, braucht es eine Menge Übung. Das könnt ihr über Weihnachten angehen. Hier ein paar Tipps, wie ihr die freie Weihnachtszeit in CoD optimal nutzt.

Wenn sich über Weihnachten mal wieder ein paar der üblichen Mitspieler in den digitalen Winterschlaf begeben, habt ihr die Möglichkeit ein paar liegen gebliebene Aufgaben oder Herausforderungen zu erledigen und an eurer Technik zu feilen.

Über Weihnachten ordentlich was zu tun bei Modern Warfare

Überrascht eure Team-Mates nach Weihnachten mit neuen Skins, Skills und ein paar Runden auf dem ersten Platz. Mit diesen Tipps übersteht ihr locker die Weihnachtszeit in Call of Duty: Modern Warfare.

Beendet die Kampagne oder besorgt euch die Platin-Trophy.

Holt die Erfolge oder Trophies der Kampagne

Sind die Erfolge/Trophies von MW schwer zu holen? Die Erfolge sind allesamt fair und mit ein wenig Aufwand locker zu holen, da sie an Aufgaben in der Kampagne geknüpft sind und nichts unmögliches Verlangen.

Welche Trophy verlangt den höchsten Aufwand? Für den Erfolg „Aus der Schusslinie“ müsst ihr alle Missionen der Kampagne mindestens auf dem Schwierigkeitsgrad „Veteran“ erledigen. Wenn ihr das noch nicht erledigt habt, ist das die Trophy mit dem mit Abstand größten Aufwand.

Welche Trophies sind sonst noch selten? Dazu gibt es noch ein paar Erfolge, bei denen nicht ganz offensichtlich ist, wie sie funktionieren oder die ein bestimmtes Verhalten im Spieler erfordern.

Die 4 seltensten Trophäen und wie ihr sie bekommt, haben wir euch bereits in einem anderen Artikel zusammengefasst.

Die normalen Skins sehen nicht so schlecht aus. Doch die Operator machen schon einiges mehr her.

Schaltet Operator und Skins frei

Was bringen die Operator? Die Spielfiguren in Modern Warfare bieten zwar nur optische Änderungen, jedoch möchten viele CoD-Soldaten nicht mit dem 08/15-Skin vom Start auf die Jagd gehen und ihr könnt gezielt euren Lieblings-Skin freispielen, wenn der Skin nicht grade Teil Battle Pass ist.

Wie schalte ich neue Operator frei? Sucht euch je einen Operator von den beiden Fraktionen aus und schaut, welche Aufgabe ihr zum freispielen erledigen müsst. Dafür gibt es im Grunde 4 Möglichkeiten:

Spielt die Kampagne Thorne, Wyatt, D-Day und Bale, Azur, Yegor Habt ihr die komplette Kampagne durch, stehen euch bereits 6 Operator zur Verfügung

Grind im Multiplayer Charly, Domino, Raines und Minotaur, Grinch, Krüger Weitere 6 gibt es bei Abschluss einiger Aufgaben in MP Krüger braucht zum Beispiel 25 Vollstrecker-Kills.

Spec Ops-Missionen Otter, Golem, Alice und Rodiom, Zane, Syd Noch mal 6 Operator schaltet ihr über den Koop-Modus frei Die meisten davon sind an bestimmte Missionen gekoppelt

Skins über den Battle Pass Beim Kauf des Battle Pass für knapp 10,- € erhaltet ihr direkt den Operator Mara und schaltet die Belohnungen der BP-Stufen frei, die ihr bisher erreicht habt. Alle 10 Stufen des Battle Pass schaltet ihr weitere Missionen frei, um Skins für die Operator freizuschalten. Wie ihr den Battle Pass richtig nutzt und Geld spart.



Die Operator des Koop-Modus sind gar nicht so leicht zu holen, das solltet ihr besser im Team von 4 Leuten machen.

Alle anderen könnt ihr mit etwas weihnachtlicher Freizeit locker freispielen und mit euren neuen Outfits die Maps unsicher machen.

Manche der MP-Missionen verlangen nur Pistolen-Kills. Manchmal müsst ihr aber auch nur einen bestimmten Perk verwenden.

Nehmt euch Multiplayer Missionen vor

Welche Missionen sind damit gemeint? Im Mehrspieler findet ihr unter dem Tab „Quartiere“ bei „Missionen & Herausforderungen“ viele Missionen die euch eine Menge EP und teilweise auch Cosmetics bringen.

Warum sollte ich die Missionen spielen? Pro Mission können so auch mal 10 Cosmetics abfallen und gleichzeitig levelt ihr euren persönlichen Rang und den Battle Pass. Da die Aufträge oft bestimmte Perks oder Spielweise benötigen, beschäftigt ihr euch vielleicht auch noch mit Elementen des Spiels, die euch neu sind.

Einige dieser Missionen benötigen einen Haufen Arbeit und kommen auch manchmal mit Mammut-Aufgaben wie „Erledigen sie 15 Feinde, ohne zu sterben“. Es gibt aber auch ein paar machbare Auftrags-Ketten, die trotzdem coole Cosmetics abwerfen und am Ende eine seltene Blaupause.

Waffenmeister Versucht euch mit den verschiedenen Waffenklassen Für jeden Auftrag gibt es eine Visitenkarte mit der entsprechenden Waffenklasse als Thema

Zerstörungs-Modus Hier habt ihr Aufgaben für 7 verschiedene Modi Neben ein paar einzigartigen Visitenkarten, gibt es hier einen Sticker, ein Spray und ein Emblem

Waffenschmied-Experte Probiert euch mit verschiedenen Waffen und Aufsatz-Konfigurationen aus Sprays, Visitenkarten, ein Talisman, Emblem, Sticker, die Aufträge sind relativ leicht zu erledigen und bringen ein paar richtig gute Cosmetics

Eckpfeiler Diese Mission kommt mit Support-Aufgaben und belohnt euch, wenn ihr das Team unterstützt Ein neuer Talisman, Visitenkarten, ein Emblem, aber auch ein Kirschen-Sticker warten hier als Belohnung



Mit diesen ganzen Cosmetics ausgestattet, steht einer kleinen Waffen-Modenschau zwischen den Feiertagen nichts mehr im Wege.

Versucht eine neue starke Waffe

Wieso soll ich neue Waffen ausprobieren? Die Waffen-Auswahl im aktuellen Modern Warfare bietet viele Möglichkeiten und ihr solltet vor allem Waffen ausprobieren, die als besonders stark gelten.

Nach 100 oder 200 Spielen wird sich bei den meisten schon eine Lieblingswaffe oder -Gattung herausgebildet haben. Jeder hat da so seine Vorlieben und doch könnte es sein, dass ihr etwas verpasst, wenn ihr bestimmte Waffen nicht wenigstens mal ein bisschen ausprobiert.

Welche Waffen kann ich denn mal nehmen? Die besten Waffen jeder Waffengattung stehen dabei ganz oben auf der Liste. Die umfangreichen Modifikations-Möglichkeiten erlauben aber auch ganz andere Kaliber und ihr könnt euch teilweise geheime Waffen basteln.

Überrascht eure Team-Kameraden mit eurem neugewonnen Waffen-Wissen und zeigt ihnen ein paar Knarren, die nicht grade zur Standard-Ausrüstung gehören und ordentlich Feuerkraft bieten

Ihr könnt eurem Team auf verschiedenen Arten helfen. Campend ruml

Probiert neue Spielweisen – Run&Gun, Sniper, Support

Was kann ich denn noch so ausprobieren? Neben den Waffen fährt sich auch gern mal die Spielweise fest. Es gibt Soldaten die eher langsam und vorsichtig über die Maps schleichen und Marathon-Läufer, die von einem Taktik-Sprint in den nächsten hecheln.

Zu welcher Sorte ihr auch immer gehört, versucht doch mal eine neue Geschmacksrichtung.

Run&Gun: Wenn ihr bisher eher schleichend mit dem Sturmgewehr und einer Claymore im Anschlag über die Maps kraucht, versucht doch mal Run&Gun. Die ultimative Run&Gun-Waffe liefern wir euch auch direkt dazu.

Sniper: Mit ein wenig Übung macht auch das Snipen in Modern Warfare richtig Spaß. Ihr seid viel unterwegs, immer auch der Suche nach der nächsten Möglichkeit, dem Gegner in den Rücken zu fallen. Für den Anfang könnten euch diese Tipps, wie ihr als Sniper richtig abräumt, helfen.

Supporter: Nehmt einen Raketenwerfer, ein paar günstige Abschuss-Serien und vielleicht noch den Kundschafter-Perk, um eure Kameraden vor Sprengfallen zu warnen. Probier Gadgets, die dem ganzen Team helfen und zieht euch im Kampf in die zweite Reihe zurück. Das gibt nicht nur eine Menge Punkte, es ist auch eine etwas entspanntere Art, CoD über Weihnachten zu genießen.

Mit neuen Waffen und Laufwegen im Gepäck könnt ihr eure Zocker-Kumpels gleich zum Schwitzen bringen und euer Team damit verstärken.

Mit einem guten Aiming

Verbessert euer Aiming

Wie kann ich besser treffen? Mit ordentlich Übung, den richtigen Einstellungen und einem breiten Wissen über das Spiel.

Geht in die privaten Matches und dreht ein paar Runden gegen Bots. Schießt euch durch die Massen an NPCs, stellt nur Headshot-Kills ein und gebt Gas: Dieses Training verbessert euer Aim.

Nutzt die richtigen Settings im Spiel. Dinge wie Bewegungs-Unschärfe oder ein zu dunkles Bild können auch Aiming stark beeinträchtigen. Es gibt sogar 10 Settings, die euch in CoD besser machen.

Zu wissen, welche Möglichkeiten das Gameplay oder die vielen Aufsätze für ein besseres Aiming bringen, startet jede Runde mit einem Vorteil gegenüber unwissenden Draufgängern. Beschäftigt euch mit dem Verhalten der Waffen und schaut euch starke Aufsätze für ein besseres Zielen an.

Was könnte ich noch machen? Manchmal reicht es auch schon, seine Waffe ein wenig von störendem Beiwerk zu befreien, denn wer hübschere Waffen hat, schießt schlechter.

Docks bekam einen weihnachtlichen Anstrich, inklusive fliegendem Schlitten und gelben Schnee.

Modern Warfare wünschte mit Update 1.12 frohe Weihnachten

Kurz vor den Feiertagen servierte CoD den Spielern ein neues Content-Update mit einigen Karten, einem neuen Operator und ein kleines Weihnachtsgeschenk für alle Spieler.

Und selbst an Heiligabend machen die Entwickler keine Pause und bringen den Spielern ein Update zu Weihnachten mit Schneeballschlachten.

Die Karte Feuergefecht-Karte Docks liefert dazu noch ein grandioses Easter Egg, das Fans von Zurück in die Zukunft besonders feiern.

Macht euer ein paar schöne Feiertage! Kommt ihr über Weihnachten zum zocken oder bleiben die Geräte über die Feiertage aus?