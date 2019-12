Mit dem Update 1.12 bringt Call of Duty: Modern Warfare ein paar weihnachtliche Elemente ins Spiel. Die Feuergefecht-Karte Docks kommt sogar komplett mit Festtags-Anstrich und bringt mit einem Easter Egg Fans von „Zurück in die Zukunft“ ins Schwärmen.

Was geht da bei CoD? Weihnachtliche Events oder versteckte „Santa Claus“-Anspielung zu den Feiertagen sind in Computerspielen heute etwas ganz normales. Auch Call of Duty: Modern Warfare bringt den Spielern dieses Jahr ein bisschen Festtags-Stimmung auf den Bildschirm.

Neben dem neuen Content, einem kleinen Geschenk und einem Festtags-Operator-Bundle, haben die Entwickler eine der kleinen Feuergefecht-Karten mit einem kompletten Weichnachts-Anstrich versehen. Inklusive fliegendem Weihnachtsmann-Schlitten und „Zurück in die Zukunft“-Referenz.

Modern Warfare Update 1.12 bringt Winter-Map mit Easter Egg

Wie sieht das Easter Egg aus? Mit dem richtigen Timing könnt ihr einen Weihnachtsmann-Schlitten durch die Lüfte fliegen lassen. Der YouTuber „PrestigeIsKey“ zeigt in einem englischen Video, wie er mit einem Kumpel die Hintergründe des Easter-Eggs entschlüsselt hat.

Der Schlitten, inklusive Rentiere, dem Ghost-Hund Riley und einem gut gelaunten Captain Price, beschleunigt dann auf 88 Meilen pro Stunde und verschwindet in Raum und Zeit.

Der Flux-Kompensator ist zwar nicht zu sehen, doch die brennende Kufen-Spur deutet schon ziemlich eindeutig auf die beliebte Filmreihe aus den 80er Jahren: Zurück in die Zukunft.

Mit der Notiz und dem Schlitten-Schlüssel an der 12 hat „PrestigeIsKey“ mit seinem Kumpel das Geheimnis des Easter-Eggs gelüftet.

Was muss ich machen, um den Schlitten fliegen zu lassen? Wenn ihr auf der Winterversion der Feuergefecht-Karte Docks auf der Seite zum Wasser hin steht und in Richtung Karten-Mitte schaut, könnt ihr links von der Map eine Uhr mit einem Wetterhahn sehen.

Das Easter-Egg wird aktiviert, wenn ihr Punkt 12 den Wetterhahn trefft. Die Uhr bleibt stehen, ein Blitz schlägt und die verbundenen Stromkabel leiten den Strom über die Karte hin zum Schlitten-Startplatz. Mit einem Schuss auf die Uhr könnt ihr die Zeiger schneller laufen lassen.

Wie bekomme ich das Easter-Egg am besten zu sehen? Startet ein privates Feuergefecht auf der Map und probiert es ein paar mal. Ihr müsst den richtigen Zeitpunkt ziemlich genau erwischen.

Macht das am besten mit einem Freund. Wenn einer von euch im CoD-Caster-Modus unterwegs ist, könnt ihr ein paar schöne Schnappschüsse des zeitreisenden Weihnachtsmanns schießen.

Ihr könnt es auch in den öffentlichen Spielen ausprobieren. Mit diesen Tipps gewinnt ihr das 2vs2 auf allen Karten und könnt ganz in Ruhe das Easter-Egg aktivieren und eure Gegner zum Staunen bringen.

Oben linke seht ihr die Uhr. Wenn sie 12 schlägt, schießt auf den Wetterhahn.

Feuergefecht-Karte sieht richtig festlich aus

Was gibt die Karte noch so her? Docks wurde wirklich schön arrangiert und festlich gestaltet. Die ganze Map ist voll mit winterlichen und weihnachtlichen Elementen.

Das Schlitten Easter-Egg

Schneebälle als Primär-Ausrüstung

Gelbe Schneebälle als besondere Überraschung

Versteckte Schneemänner Vielleicht ein weiteres Easter Egg?

Kränze, Weihnachtsbäume und Festtags-Beleuchtung

Überall liegen Geschenke

Es gab auch früher schon festliche arrangierte Karten bei Call of Duty, doch die Winterversion von Docks macht ordentlich was her und dürfte die bisher schönste Festtags-Karte sein.

Dazu haben wir noch gelernt, wie der Weihnachtsmann es jedes Jahr wieder schafft, die Kinder der Welt zu beschenken: Er reist ganz einfach durch die Zeit.

Genau wegen solchen Dingen lieben wir unser CoD, auch wenn es manchmal echt nervt.

Was sagt ihr zu dem ho-ho-holprigen Start des Weihnachtsmann-Schlittens? Besser als das Easter-Egg mit den regnenden Strandbällen?